我相信許多人心裡都有一個行俠仗義的夢想，我便是其中之一。愛看武俠片的我，李小龍、成龍、李連杰 都是我的偶像，我更是成龍的忠實粉絲，我欣賞成龍總是能在你死我活的打鬥中，加入輕鬆詼諧的橋段，他利用地形外物，跑跳翻騰，化解攻擊並且進行反擊。由袁和平導演、成龍主演的《醉拳》是我最愛的電影 。傳言成龍的醉拳是參考香港洪佛派醉八仙拳，以模仿八仙醉酒為主。我會特別喜歡，是因為看了電影，我就能無師自通，每看一次，武藝就更加精進。

在升學掛帥的年代，我卻蠢蠢欲動地想去學國術，但我根本不敢講出這個念頭。上了高中，與我住同一條街上的同學，去參加跆拳道 班。幾天後在學校，我問他跆拳道學得如何？期望他能露一手教我幾招。他沒教我，僅要我彎腰手碰地，我做到了，他又秀了彎腰頭碰膝蓋，然後講了一些迴旋踢的神奇。我回家後就自己試試彎腰頭碰膝蓋，其實不難。幾天後，我跟他說：「我也能彎腰頭碰膝蓋。」他說：「那已過時了。」他又秀了彎腰胸部貼大腿與我較勁，我自動認輸。約一星期後，電視上播出《醉拳》電影，我看到老師傅用各種怪招訓練徒弟成龍做基本功，其中包括彎腰胸部貼大腿和倒掛仰臥起坐。電影結束，我想像自己是成龍的師弟，學他做彎腰胸部貼大腿，輕而易舉。隔天上學，沒遇到學跆拳的同學，我自己走到校園角落的單槓，企圖做倒掛仰臥起坐，竟然也做到了。此後，我尊成龍為師兄，特別喜歡看他主演的武俠片，希望能學到成龍那一身功夫。

上了大學，我的武俠夢還在，學校沒有國術社但是有太極拳社。太極拳社要求社員每天早晨六點到體育館蹲馬步，蹲馬步不僅無聊，而且清晨六點基本上大家都還在夢周公，我和大部分新社員在這第一關就敗下陣來。

後來我到了芝加哥留學工作，因為住家前面的公園，有一個太極拳班，我才又漸漸實現習武之夢。太極拳師傅來自澳門，雖然他底子好，基本功紮實，但徒弟來自五湖四海，有華人、老外，有老人、少年，程度參差不齊，無法要求學員早晨六點蹲馬步，只能直接教套路。直接學套路對我來說，反而更能激發我學習的興趣。我記性好，套路記得住，從太極拳到太極扇和太極劍，越學越有心得，師傅經常讓我當助教，指導一些新來的學員。老外大師兄總是誇獎我說：「我三年還學不會的東西，你三個月就學起來了。」我們談起武俠片，我總會推薦他看《醉拳》以及其他成龍的電影，他也從這些電影中，更加理解中國人的某些個性，像順從、忍耐等等。我跟著這個太極拳班，打了八年太極拳，直到身體健康出狀況才被迫中斷。

幾年前，我中風又心臟開刀，醫生說，大概是因為你平日有練拳，身體夠強壯，才能撐過那麼危急的時刻。

我至今未能實現武俠夢，我了解活在當下比活在夢想裡重要。雖然當個俠客的夢已經淡去，但我依然愛看武俠片，依舊是個成龍迷。（寄自內華達州）