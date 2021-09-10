日落時的葵花田。（大邱．攝影）

提起向日葵便不能不想起梵谷的向日葵畫作，我不是梵谷迷更不懂藝術，從未看過他的真跡，只是從各種傳媒中得識他的名作〈花瓶裡的十五朵向日葵〉，對之印象深刻，亦間接影響了我對向日葵的觀感。

菊科的向日葵又名朝陽花、向陽花，因它會隨著太陽轉動而得名。它是一種大型一年生的草本植物，分觀賞和食用兩大類，觀賞植株較矮小，高不及2呎；食用植株較高大，可達6呎餘。早在三千至五千年前美洲原住民即發現向日葵的種子具有食用性。十六世紀初被引入歐洲並傳至俄羅斯 ，俄羅斯發展出的油籽種植工藝於二十世紀中葉引入北美，開啟了美國 向日葵生產和育種的商機。

不管在炎熱的台灣或寒冷的密州，我只見過極少數的觀賞向日葵也沒見過它隨著太陽轉動。搬到加州 後得知加州盛產向日葵，但不知產地何在，直到日前和友人聊起向日葵，這才知道美國葵花子占世界葵花子供應量的四分之一，而加州占了95%，其主要產地集中於沙加緬度山谷（Sacramento Valley）中的優洛郡（Yolo County），占地約五萬英畝，所產的雜交葵花子約有95%被運往世界各地以供種植或榨油。

優洛郡位於加州首府沙加緬度附近，距離我們所住的東灣約一小時車程。由80號公路轉505號公路北上即進入了一馬平川的優洛郡，公路兩旁多是果園和農場，黃澄澄的葵花田極易辨認，不過大多數葵花田皆不在大馬路旁，而是深藏在鄉村小路邊。到處可見「私人產業，不得擅入」的牌子，周圍雖無護欄或鐵絲網籬，但多掘有灌溉溝渠，土地泥濘，有的還很寬深，難以跨越雷池一步。好在馬路呈棋盤形，我們橫直亂開還是看到了不少葵花田，也能停在路邊拍照。

第一次看見一望無際的金黃葵花田，感覺非常震撼，彷彿有無數的小太陽面對著我放送光與熱，既有交響樂的雄壯激昂，又有拉丁舞曲的熱情奔放。張張笑臉上神情各異，卻都透露著光明和希望，毫無疑問它肯定是笑臉圖案（Smiling Face）的原創者。六月下旬正是晝長夜短，下午五點多太陽仍高，不過已然偏西，奇怪的是馬路兩邊的向日葵並非如傳說中的隨著太陽向西，反而是一律臉朝東。

有關向日葵的傳說很多，無外乎是一個淒美的愛情故事。從前有一位美麗女子痴戀太陽神阿波羅，卻得不到他的愛情，終日仰望太陽，相思成疾，最終化為一朵黃金大花，永遠追隨著太陽轉動。

向日葵的向陽性當然無關愛情故事，它的奧祕在於花盤下面的莖部含有一種畏光的生長素，莖部背光那面的生長速度快過向光那面，使得莖端產生向光性彎曲，花盤因之抬起頭來，面向著太陽。不過花盤和太陽並非是同步運轉而是落後大約12度，即四十八分鐘。清晨面向東方，然後隨著太陽逐漸向西轉動，到了晚上又自動往東轉回，準備迎接次晨的日出，好及時進行新一天的光合作用。然而花盤一旦盛開後，因結子重量增加和地心引力的作用，就不再隨著太陽轉動，而是固定朝向東方了。

為了觀察向日葵的向陽性，我們特別在不同時段拜訪了不同的葵花田。早晨的向日葵果然是面向東方，大多垂頭喪氣好像宿醉未醒，有的即使頭抬得略為高些，也是睡眼惺忪不知東方之既白。當然其中也有抬頭挺胸的乖乖牌，東張西望的調皮鬼和高人一頭的佼佼者，但聲勢都不及沉默的大多數來得浩大。

日正當中的向日葵並非如我想像中的仰頭面對著太陽，仍是面朝東方只是仰角略微不同而已。到了下午或黃昏時頭抬得更高些，幾乎可以和我平視，得以從容觀賞這朵朵笑臉。路邊均置有許多蜂箱，葵花田裡群蜂亂舞，幾乎每朵花上都有蜜蜂在忙著採蜜。若說花盤如臉，因著花兒成熟度的不同和蜜蜂的畫龍點睛，不難發現眉開眼笑、愁眉苦臉、陰陽怪氣、嘻皮笑臉等各樣臉譜。

加州廣植的品種是「陽光明亮」（Sungold），它有著金黃色的舌狀花，黃褐色的凸起花盤和直立堅實的桿。通常在同一葵花田中，交替種植六行雌株和兩行雄株。開著單朵大花的是雌株，矮小多花的是雄株，蜜蜂通過異花授粉使得雌花產生出雜交葵花子。雌株因有向陽性，只有朝東一面金黃，餘皆碧綠。雄株花多雜亂看不出是否有向陽性，但見一片黃亮。難怪有些葵花田，看起來是道道黃綠涇渭分明的。

雌株的花盤很大，直徑約5-8吋，心形葉片亦不遑多讓，將桿身密密包裹，單看一株，婷婷玉立如身披綠斗篷的金髮美女。再看雌雄交錯的整片花田，彷彿大隊頭戴圓帽身披斗篷的婦女，正攜兒帶女向著東方低頭前行。雄株花盤和個頭都較雌株嬌小許多，但花色鮮豔如熊熊烈焰，足以招蜂引蝶。

日落時的葵花田又是另一番風貌。由於遠山低平緩和，似乎與地平線相差無幾，覺得太陽並非是緩慢下沉，而是突然墜落，在這極短的瞬間，天空由藍變紅轉橙，最後泛出的檸檬黃，竟與梵谷畫作中的背景黃有著驚人的相似度，但痴念東方的花朵卻是溫柔的，不像梵谷畫中的向日葵，稜角分明，似火燃燒，不知燃燒的是他對高更的瘋狂熱情，還是他心中的憤怒不安。

七月中旬，舌狀花多已凋謝，雌花開始結實，雄花功成身退全被鏟除乾淨。雌花金髮不再，綠萼覆頂，原來黃澄澄的葵花田，現在看似綠油油的菜園。花盤因結子重量增加，連粗約吋半的花莖亦不勝負荷，個個低眉歛首做沉思狀，真的是從此面朝東方，不再隨著太陽擺動。

原本黃褐色的圓凸花盤，漸次暴露出裡面帶有黑灰條紋的油用型種子，較平常食用的葵花子來得實小皮薄和油多。這從金髮美女蛻變成漂亮黑妞的過程，充滿了造物主的創造智慧，更飽含著人生哲理。

向日葵終其一生懷抱熱情，追求理想，不氣餒不沮喪地堅持到底，即使結實纍纍，還是虛懷若谷。燃燒自己，發光發熱，不是為了炫耀自己，而是為了造福他人。（寄自加州）