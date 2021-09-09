崔舜華∕圖

那陣子，我流連於一家又一家的咖啡 館，為了與他相遇，坐在他身旁，看他從沾滿汙漬的托特包裡，有如執行一場重要的儀式，謹小慎微地依序拿出畫冊、筆、顏料和盛水的小杯。他會將我從未領略的顏色重新捏塑，化作線條或者暈染的色塊，重新降生於米白色的畫紙上。

在那短短的兩或三個小時之內，我們隔著兩杯咖啡、隔著木桌與單人椅沉默地對坐。我的視線緊隨著他的手指移動，像絲線意圖繫住一道水流。然後，往往是什麼也握取不了地，他偶爾開口，為那紙上尚未成形的形體權宜地命名，教我心底充滿純粹的崇敬，和無藥可救的傾慕。

除他之外，我從來沒有如此專注地凝視過一個人畫畫的樣子──我總是太巨大地關注著自己：我的憤怒、哀傷、失落、孤獨、愛而不可得的寂寥……我動用厚重的油彩，奢侈地訂運來一批又一批各種尺寸、材質的畫布。那些麻與仿麻物皆裱了簡潔的木框，掂在手裡像預言的重量。當我凝望著布之空白，繪畫的慾望隨之升起，

剛開始畫，在沒有上過任何專業課程與訓練的狀態下，我仔細地觀看那些我喜愛的畫家：克林姆、莫內、梵谷、席勒……我依傍著他們的痛楚和愉悅，清醒和瘋狂，將油彩擠兌為信號而隨意塗抹，試驗著各種新鮮如異星球上諸種植卉的色彩，將它們混合、攪拌，甚而不惜成本地以平頭大刷整片整片地塗抹，僅僅為了見證各種顏色本身所藏匿的輝光。松節油與亞麻仁油散發出果實熟成的酸甜氣味，尖銳地警醒感官的苞蕾，使我更恣意且妄幻地試探筆觸的邊界。

想當然耳，成果往往是不盡滿意的，只有極其僥倖的時刻，我能製造出和諧而無突兀的色調，如巴哈的平均律，而那通常開啟於藍亦終結於藍，藍遂成為我某段時期的色系密碼，惟有觸碰過憂傷之人能輕盈地解碼。

但是我沒有見過一個人像他這樣畫畫：他善於操縱墨水，夜黑與鮮橘與石藍與茶綠，一隻水彩筆，或者一根隨手揀拾的樹枝，他便能不分時間、地點、氣溫或晴雨地畫將起來──然而，他通常是偏愛在咖啡館作畫的，跟隨他，我們混跡於台北每個區域的咖啡館，從公館到師大到東門，從水源街到潮州街到虎林街……擁有空曠戶外座位的咖啡廳，藏匿於小閣樓間的義式手沖，豢養著豐滿溫暖的白色貓咪的文藝咖啡館，標榜精品選豆而要價不貲的高級咖啡店……每踏入一家店，無論那店是熟稔或初識，首先，他必將習慣性地先將身軀巧妙地放進座椅，些微地調整至最自在的坐姿；再來，則必須先要一杯溫熱的拿鐵或花茶，佐以檸檬塔或藍莓派（若有的話），掏出菸盒、悠逸地向虛空吐盡一支菸的長度；爾後，從布包內取出隨身攜帶的畫具，按照其自訂的紀律，整齊排列於桌面：經常是兩或三本紙冊併肩攤開，以便能自由地同時施展雙手，左右共舞地恣意齊畫。

這樣的場景，我見過一次又一次，每一回見識那悠緩流暢如華爾滋舞步的畫姿，仍一如初見般，深深著迷於那創世般的手勢──神說有光，便有了光。而他欲有色彩，於是萬花齊放。如同枝梢沾點清晨的露水，筆端吮上薄薄一層顏料，極輕盈而任性地，憑由筆遊走墨蛇行，或重染或滴灑，像一名極不上心地替薔薇灑水的園丁，日光遍淋，雨花齊放。而後，他會尋一張紙卡拓印、吸取多餘的顏料，路邊的花貓，持傘獨行的路人，枯萎的植株，以及許多許多無可名狀亦無可描述的：線條、色塊、點墨、暈染由此塵埃落定──那是我這一生所見證過、世界上極其稀少但確實存在著的敏銳流溢的直覺與才華。

他萬分地珍惜著親手繪製的每一幅畫作，不輕易贈人亦從不兜售，那份珍視近乎吝嗇，讓我羞赧於自己的浪費鋪張：許多的畫，在一時情緒激動之下，我暴烈地割破畫布、一疊疊地捆起扔進垃圾車──我不夠好，總是因此而羞愧而自棄，但因為遇到他，我竟也開始珍視起自己的每一幅畫，縱然那充滿瑕疵，或者構圖的偏頗，或者用色的泥濘，我也視如珍寶地按照尺寸堆積在狹窄的房間裡。

因為他，我學著練習珍重自己製造的周邊之物。也因為他，我也開始帶起畫布、筆、刮刀和一袋子顏料，去咖啡館畫畫。

然而，如同常有的事理，所有越軌的美好皆伴隨著無垠的謊言。為了與他見面，我向伴侶釋出大量的藉口──即便我們僅僅如往常地對坐著畫畫，因為那樣的相見奠基在隨時將破裂的謊言之上，每當為他的揮灑運筆而凝神傾心之時，我卻也總是慌慌地分心的，每一分鐘，都像如履一步薄冰，教人心神戰慄，貴重地捧在手心，但終歸要流失要分離。

對於當時的伴侶，我不能夠違心地說沒有感情，或者半點不愛了──事實上，恰恰相反，我動用了所有現實的時間與心思傾注於對方：他的衣食娛樂，肉與心的需求。我嘗試過一切的可能性，與他進行冗長卻無法抵達任何地方的談話，那些談話多半是關於，我問：你覺得愛是什麼？承諾是什麼？一輩子有多長？你心底最深沉的恐懼是什麼樣子的？

而他經常地靠在床畔、滑著手機 ：這些事情，都不用問吧。

或者：你明天又打算去哪裡寫作？還是畫畫？

明天我會去哪裡？我默默地爬上床，將掌肘按壓在他因久站整日而疲憊僵硬的腰背，感受肌肉和骨頭之間微弱而溫熱的腫脹。不久，輕微的鼾聲響起，我又再度回到一個人，一個無法得到任何答覆的人。

因此，我暗下燈光、掀開筆電，在螢幕上輸入貝多芬的月光奏鳴曲，我知道伴侶一旦睡著，是什麼聲響也擾亂不了的。

我打字給他：「吃過飯了嗎？」

「吃過了。正在無人書店，閒晃。」

他傳來一張張原文書的照片，擺列極美，光澤流燦，更像古老的瓷器而不似真實的書籍。我知道那些書他想要極了，但他連自己也給不起。許多東西他都無力給予。我明白他的狀況。所以他不斷地畫。僅有畫，是他能贈予給自己的、最昂貴也最廉價的禮物──時間本身。

時間即真實，即堅硬的幻覺，鯊齒的陷阱，默許的流沙，吞噬每一刻每一分相隔而彼此掛念的人們。我隔著螢幕吐露：我想念你。他默然不語，那長長的沉默裡蘊藏著無盡生機，埋伏於時間的沃土底下，等待機遇熟成。

登入我的電腦螢幕打on-line game的伴侶，發覺了我感情的異樣，連連詰問：他是誰？你們怎麼認識的？見過面了嗎？上過床了嗎？我簡單交代了前兩個問題，其餘則一律搖頭否認，畢竟，沒發生的事理所當然地並不存在，而發生過的也可以不留鑿痕──確實，他尊重（或許更接近忌憚）──我已婚的身分，萬分謹慎地絕不輕慢地觸碰我，哪怕只是端遞咖啡時，指尖短暫的交疊──

但我想要他。千真萬確，不由得自欺欺人。

伴侶猶疑了一段時間（可能僅有短短的半個多月），在度越舊年和新年的當天凌晨，我們帶著醉意和滿腹熱湯離開朋友家，回到旅店，伴侶突然坦言：自己願意結束這段關係，好成全我心底的不完備。我想不出自己有什麼不完備的地方，但我選擇誠實，坦白當下的心思：「我喜歡他，我沒有辦法說謊。」

一切運轉得太快，卻又行進得太慢。回到台北，三天內，伴侶將自己的衣物和電玩全數搬離，我躲在遠處的咖啡店，戍守著每一次手機的震動、對方傳來一則則不摻情感的訊息，告知搬遷的進度。第四天中午，伴侶（或許不能再這樣稱呼了）現身在戶政事務所，辦理離婚協議的過程中，他全程滑著手機、撥給女孩子（那話筒的音量實在響了些）約定午餐時碰頭。我努力將視線集中於櫃台玻璃窗後面年輕女辦事員的臉孔，白色的口罩 遮蓋了她大半的面容，低頭給文件蓋章時，額角散落的兩三綹髮絲便跟著輕輕地搖動，像躲在陰影裡的細長的水草。

「那等下見囉！」我聽見身旁的對話終於告一段落，女辦事員此時抬起臉，示意我們轉換窗口領取新的身分證，手續幾乎要完成了。

我們──我和已成過去式的前任伴侶──隔著一排塑膠椅子坐著，他依舊埋首於手機之內。我不想看手機，也不想收訊息，只好呆愣著望著叫號的LED燈示。不出十分鐘，領完身分證，他正眼也不瞄我一眼地闊步離開，我走得很慢，等著電梯緩慢上升、開啟。一名老婦急匆匆地踱進電梯，又退出，抬頭確認樓層，我不趕時間，可以觀察她在電梯門口猶疑盤桓，原地躊躇了五、六秒鐘，才再次走進電梯，按下屬於她的樓層。

而我該抵達哪裡？我感覺自己像一握被硬生生撈起的泥草，失去原本隸屬的沼澤。我從口袋拿出手機，顫索著呼吸搜索他的名字、按下號碼，他很快地接起電話，「你還好嗎？」他問。

聽見他的聲音，我突然失去一切答覆的路徑──我神色恍惚地佇立在綿細微密的冬雨裡，發覺自己竟然還有力氣站著，幾乎接近奇蹟。我安靜片刻，調勻吐息，問他：「你在哪裡？」

他尚未回應，我感到體內正崩裂著巨大的斷層，岩塊摩擦岩塊，發出尖銳的意識的金屬聲響。

我去找你。他說。

他將來到，找到我。我等待著。雲很快地裂開又闔攏，雨在那間隙不斷地落下。風就要颳起來了。