茂盛生長的蘑菇。（王士躍．圖片提供）

回顧人類的漫長歷史，無論文明社會或野蠻部落，都曾經受過蘑菇這個小小的菌物的迷惑和糾纏，蘑菇的生物史滲透了人類歷史進化的各個層面，菌傘下輻射著無數人類勇氣和探索的光芒。菌蕈生物對飲食、藥學、生態諸方面的惠澤多如牛毛就不用細說了，但就文學藝術的審美體驗而論，它伴隨了多少美麗的童話和傳說，進入了我們的視野，其絢麗的形彩和浪漫的故事，不但淨化了世代讀者的心靈世界，同時也構築了人類的某些重要的審美雛形和母題。再反觀一下它們邪惡的一面吧，毒蘑菇具有超強的致幻性和麻醉性，簡直就是身披華麗偽裝的大麻和海洛英，不幸的犧牲者們深受其害，令人聞之畏懼，敬而遠之。蘑菇堪比史蒂文森筆下的化身博士，同時扮演著善惡並存，相互矛盾的角色。

古希臘人不怕真理，卻懼怕蘑菇，他們的餐桌是從來不敢讓蘑菇大駕光臨的。可是古羅馬人卻心態開放，非但不排斥，還將蘑菇視為珍品野味納入食譜，羅馬人深曉食色性也的道理，胃域的廣大並不小於他們的疆域。隨著人類對於蘑菇日漸了解，摸透了它們的脾性，好奇心逐漸變為鋌而走險，變成挑戰極限的肆無忌憚。居住在西伯利亞一帶的通古斯人向來是豪放彪悍的民族，他們竟然將品嘗毒蘑菇視為一種極高的人生境界，每年會挑選一個特殊的節慶之日，吃下一只毒性甚大的蛤蟆蘑菇，在毒性發作時享受一種如痴如醉的癲狂狀態，這真是將冒險和美味發展到了走火入魔的地步。

每年秋天到了採蘑季節，半島小城都會舉辦一次菌菇博覽會，由當地的菌菇協會向民眾普及識菌和採菇知識。我正好趕上了今年的一次盛會，聽大會介紹說，半島上的菌菇大多會現身展廳，陳列在三個不同區域，分別是可食性美味蘑菇，可食性普通蘑菇和有毒菌菇。所謂可食性普通蘑菇，就像女巫黃油一類的彩蕈，因為色澤鮮艷，原料純天然，大多用作工業染料，而有毒的菌菇則像一群被定罪的恐怖分子，焉頭耷腦在會場一角的聚光燈下，引來大家不時地駐足圍觀和議論紛紛：

「咱得看好了，家裡的牛餓急了眼，保不準會當鮮草吃一口的！」我聽到一個牛仔模樣的年輕人忍不住對身邊的女人提醒說道。女人哼了一聲回答：「咱家的牛才不會哩，牠只認高羊茅，鬼頭得很！」當地人知道毒蘑菇的威力極大，兩三根死亡帽子菇就能撂倒一頭安格斯壯牛！奧林匹克山脈有一個奇特的生物現象，山上的蛇蟒都是無毒無害，可是有些野果和毒蕈卻足以傷人致命。毒菌紅傘菇和毒蠅鵝膏菌，長相鮮艷水靈，對採菇人、對牲畜都有致命的誘惑力，所以牛仔牛姑們必要特別小心。

奧林匹克半島是濕濡的王國，大多數季節雲霧濃稠、林莽幽暗，有時雨滴不是來自雲端 ，而是從潮霧，從精濕的樹冠陣陣滲落下來的，酥油一樣肥潤著土地和木根。那些坍樹枯木漸漸形成了一片獨特的滋養木群，富含天然養料，各種各樣雨林生物，包括樹苗、花籽、菌蕈、蕨草、苔蘚、地衣，還有山雀、松鼠、蜥蜴、樹蛙、螽斯、螻蟻等都會在這裡扎根散葉，安家落戶。尤其是加州 鐵杉（western hemlock），比道格拉斯冷杉和紅柏的生長更加緩慢，油性小透氧性強，大大小小的附生物如金屬那樣緊貼著樹木的磁石，在採菇人眼裡，它被視為吸蕈神木。

有一次我從鐵杉樹上採到了一棵特殊的真菌，這種樹菌據說從前拓荒者們用來刻字作畫，俗稱「藝術家畫布」（artist’s bracket）。當年闖蕩美利堅的歐洲移民在新大陸安營紮寨，他們披荊斬棘，在征服大自然方面還算得心應手，可是讓他們無法克服的是遠離故鄉的寂寞。就像水手發現魚骨可以鐫刻他們心愛的女人裸體，以此消遣娛樂，拓荒者們意識到這種樹菌也可以用來塗鴉，打發光陰。真菌的一面光潔如紙，稍微劃下一道痕跡立刻焦黑如炭，和紙上素描沒什麼兩樣，所以很快就變成了他們消愁解悶的天然畫布和顏料了。

我好奇地用刀尖在上面簽了個名，字跡瞬間清晰呈現，如同銀屏上打出的黑色字幕，十分神奇。我隨手用萬草通應用程式掃了它一下，眼前刷地跳出來一個陌生的英文名字：west coast reishi，譯成中文就是西海岸靈芝，是美國 西海岸特有的靈芝！這讓我一陣狂喜，採到了一棵野生靈芝，這可是頭一遭呢。

仔細打量一下這棵靈芝，它與「藝術家畫布」以及常見的紅帶樹菌（red-banded polypore）幾乎沒什麼兩樣，很容易瞞過我這外行人的眼。果體一面色彩紫亮，一面光滑潔白，背脊呈波浪狀，菌緣鑲著一道淺色金邊。它不像中國靈芝有一個細長的根莖，卻只伸出一個短胖的脖子，好像烏龜怕人似地縮頭縮腦。真可謂藏在深山無人知，顧盼一笑驚世人。

對於我這個重大發現，蘑菇約翰卻半信半疑，他說自己那樣熟悉半島上的菌蕈植物，可是見到靈芝少之又少。為這事他十分較真，竟然驚動了他的師父，一位印地安人部落的靈芝通人。這位通人是住在附近印地安人保留區的一位老藥師，據說祖輩就是半島有名的土著神醫，專擅識花辨草，挖藥採菌，對靈芝更是無不通曉。如果說採芝圈子分等定級的話，他絶對是九段黑帶的位階。想想看，他給自己的女兒起的名字就叫靈芝，這人得多痴迷這一行啊。他熟悉靈芝的生長環境，熟悉靈芝的個性，熟悉靈芝的氣味，就像他熟悉林中飄來飄去的雲霧，熟悉半島上空的星星和月亮。

好幾天後這位印地安人藥師才發回了一個短信，他抱歉說山區的信號不好，又抱怨說總有遊客的車停在他家附近，他天天得轟他們走，嘮叨一通後總算言歸正題，他一眼認出這是過去印地安人用來塗臉防曬和常用的外敷菌藥，沒錯就是靈芝！他還建議嘗嘗味道，並老神在在地寫道：「嘗一嘗就知道了，靈芝是有一股子黃油烤牛排的味道！」我和蘑菇約翰呵呵地都笑了，看來這位老藥師不但熟悉草藥，對西餐也頗有研究。

我打算把靈芝收藏起來，黃油牛排還是等到城裡去吃一頓菲力大餐算了。我將靈芝清洗乾淨，然後放入了烤箱，讓高溫慢慢將水分烘乾以便保存。隨著爐溫節節升高，屋子裡開始瀰漫一股濕氣和泥腥味兒，不久又變成了濃郁的香草氣息，鮮芝的自然層被打破了，釋放出一種輕靈的油脂香，香氣越來越濃，越來越鮮透，忽而產生了一種奇怪的味覺，我咂巴咂巴嘴，原來這股香味兒就是老藥師所說的黃油烤牛排的味道！隨著這股飄散的異香，我好似看到老藥師站在一棵老鐵杉樹前，彎腰用鹿角刀削下一小片金黃的靈芝肉，放進嘴巴慢慢地咀嚼起來，然後悠然地長舒了一口氣，大山的空氣如葡萄酒一樣醉人。

靈芝香氣幽幽，沉醉而滯重，令人血液暢湧，飄飄欲仙，它擴散到四周每一個角落，有如斑斕的埃爾瓦河（Elwha River）漫湧大地。（下）（寄自加州）