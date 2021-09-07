奇特的女巫黃油樹菌菇。（王士躍．圖片提供）

奧林匹克半島（Olympic Peninsula）地處華盛頓州的西北角，屬溫帶雨林氣候，四季海風和爽，少有極端天氣，連候鳥加拿大黑雁也喜歡留在此地過冬。厭倦了洛杉磯燥熱天氣的我，每年都會去那裡待上一段時間。

此刻正值深秋之際，島上剛剛褪去了夏季的斑斕，鮭魚正成群結隊地從大洋深處溯洄產卵，帶著一股鮮艷頑強的力道，在山溪衝衝撞撞逆流而上。似乎聽到了大自然的同一種信號，野蘑菇彈簧似地猛然冒出地面，一片一片支楞開絢爛的小陽傘，在湖畔和山野上亭亭而立，燦如繁星。

我對菌蕈所知實在有限，連超市中的各種食用菇，如果沒貼標籤的話也很難認得幾個。可是這一回我在手機 裡下載了識花辨草的應用程式，對著撲面而來的各種野菇喀嚓、喀嚓一通掃描，一口氣竟然辨識了幾十種的菌菇來。

菌蕈的名稱可以說是五花八門，有的簡單並且隨心所欲，比如草菇、蜜菇、雲菇、地星菇和金盃菇。有的卻十分冗長而花哨，如典雅藍絲菇、粉邊小帽菇、雨露花斑菇。有的土裡土氣，泥味兒濃厚，如黃腳菇、豬耳朵菇、大頭菜葉菇。而另外一些卻極具想像力，例如牛仔手帕、律師假髮、精靈馬鞍一類名號，多少像是冠以山菇的各種江湖諢名。野菇雖有拉丁文學名，但是那些術語實難記得，反而是大眾化的俗稱令人記憶更為深刻。

看著野蘑菇雖感稀罕，可是我內心仍不免怯懼，怯懼是因為我曾親眼目睹過毒蘑菇的致命殺傷力，我還救過一個誤食毒蘑菇者的性命，每每想起那次不尋常的經歷就不寒而慄。

那時候我初來乍到美國 ，和幾個中國同學合租一處留學生宿舍，分室而居。我與一位來自貴州的同學住隔壁，他很用功，整日躲在屋子裡做功課，幾乎足不出戶。有一天他卻突然喊我，隔著牆壁聲音微弱，同時傳來一陣敲打牆板的聲音。我感到這聲音很不尋常，便趕忙過去查看究竟。當我推開房門時，眼前的一幕讓我驚呆了，只見他躺在床上，面色發紫，汗如雨下，蓋在身上的一條被子已經濕得精透。從他變得十分困難的話語中得知，他下課後從校園的草坪上摘了野蘑菇回來，看著鮮嫩水靈，忍不住咬下了一小塊兒。沒想到這是一只毒蘑菇，毒性發作起來十分勁猛，幸虧我及時叫來了救護車送他去醫院，這才救了他一命。事後這位仁兄每每搖頭，總覺著不可思議：「只是咬了那麼一點點而已！」由此可見毒蘑菇的毒性之劇超乎一般人想像。

可是我還有一個白人鄰居，他卻是奧林匹克半島上正兒八經的採菇高手。他認得蘑菇就像主婦們認得超市裡的時菜一樣，輕鬆容易，他說壓根兒就沒有誤食過毒蘑菇。他靠山吃山，常年在深山老林裡轉悠採菇摘鮮，自己吃不了還會賣給城裡的餐廳炒鮮，額外增加一些收入。他名叫約翰，大家稱他「蘑菇約翰」。

蘑菇約翰這些天給我發來了好多他的手機隨拍，全都在曬他採來的蘑菇。在他家寬敞的林地院子晾曬著五顏六色的菌菇，看得出有些是剛採來的，個個外表鮮挺，油光水亮，有的好像晾曬日久，水氣散盡，形同果乾。個別巨菇體積超大不亞於南瓜和大頭菜，細小苗條的菇僅有小手指頭那麼粗細。陽光從天窗似的林隙斜斜地灑入，如傾瀉的光河漱洗得蘑菇們透亮而活泛。

「今年雨水充足，蘑菇比往年長得都好，『鮭魚鬧，蘑菇冒』，現在正是摘菇的好時候！」他正忙著搭建暖棚為蔬果過冬，抽空發短信給我，還引用了一句當地俗語，說秋雨季節蘑菇和鮭魚又不約而同回到半島上來了，他的確是個了不起的採菇達人。

奧林匹克山脈夾於太平洋與胡安德富卡海峽（Strait of Juan de Fuca）以及普吉特海灣（Puget Sound）的環抱之中，來自大洋的濕潤暖流碰遇高山阻隔後化為雨霧灑落，年降雨量十分豐沛，實屬美國最濡濕潮膩的地方，也因此形成了地球上最廣袤深邃的溫帶雨林奇觀。其中真菌生物在整個半島生態環境中扮演著極為重要的角色，其生長消亡與森林和土地的命運息息相關，真菌既要依賴森林光合作用和有機質而成長，又與花草樹木分享水分和營養，它們之間形成了一種禮尚往來、唇齒相依的均衡穩定的生態鏈關係。

我聽從了蘑菇約翰的建議，帶上了採菇工具，專門去黎明湖（Lake Dawn）畔那片背陰的山谷，尋找一些成熟的雞油蘑和松茸。菌菇這種植物都是喜陰怕熱，我們的住所正位於陽坡上，菌蕈生長並不十分茂盛，反倒是在陰坡潮谷地帶四處瘋長。

入秋後氣溫變化顯著，清晨土地染上了淺淺的銀鬢，落葉裹滿霜碴，在腳下喀喀脆響。可是一旦走進叢林裡，立時感到溫度驟升了許多，越往深處走，氣溫越是暖和，好像春天永駐在奧林匹克深山老林之中。前幾次的霜降使樹林以外至少降溫了十幾度，小草菇都被凍成一坨一坨漿糊糊了，可是林中的菌菇卻依然鮮挺地生長。林梢綴掛著霧幔，海面冉冉升騰著煙氣，雲靄和水霧的棉被把雨林掖裹得嚴嚴實實，它們流動時為大山按摩和推拿，靜止時則沐浴和燻蒸萬物生靈，於是群山熱得吱吱冒汗，毛孔賁張，溫泉雪溪一瀉如注，澆灌大地，奇花異草與鮮菌嫩藻因而瘋狂生長。

半島的雨季靜悄悄的，雷公似乎總在睡大覺，蘑菇卻在細雨的拍打和山霧的揉搡中甦醒過來，眨閃著眼睛，抻拔著腦袋，像海面上冒出無數彩色的氣泡，仄楞著，俏立著，在腐根斷木上安家，從苔草泥濘中發芽，這些神祕奇幻的森林之卵，難道是精靈在雨中的投胎轉世嗎？

我沒花上多少工夫便在沙巴草葉下發現了一叢雞油蘑菇（chanterelle），個個嫩黃水靈，皮表鬆軟，好像一塊一塊金黃的發糕。當地人採菇的習慣是採蘑留根，不傷元氣，我也學著小心翼翼地割下了菌身，剩下老根讓它明年繼續發芽重生。看到蘑菇在我手中顫顫盈盈活像個小動物，真擔心一鬆手它會嗖地鑽回土地的懷抱。這種蘑菇散發出一股熟杏子的果香，帶回家後竟然滿室飄蕩它們奇異的香氣。記得蘑菇約翰曾說過，蘑菇就像花一樣，有著各種不同的體香，各種菌香中，花椰菜蘑菇（cauliflower mushroom）的香味尤為持久，他說採到南瓜大小的花椰菜蘑菇時得扛著它下山，好幾天過去，他的衣服上還會留下淡淡的花椰菜的味道，菌香是採菇人的天然香水。

《昆蟲記》的作者法布爾不但對昆蟲有深入的研究，對各種蘑菇真菌也有仔細的觀察和實驗，他在書中特別講解過如何分辨毒蘑菇和解毒的方法，今天讀來仍然可供借鑒。他住在法國南部普羅旺斯的鄉下，對那些搞不清能否食用的野蘑菇就採用了民間的水解過濾法，先是用沸水加鹽汆燙，然後再以清水深度拔洗，這樣即便是毒蘑也會自然解毒，於是一道鮮美的普羅旺斯珍饈美菇便登上了餐桌。

當然雞油蘑菇不是毒蘑菇，為了去垢除腥，我在沸水裡焯滾了一遍，再用夏天還涼得砸牙的山井水冷拔，然後放入湯中熬煮。文火燉煮良久，湯裡泛著蔥薑、枸杞和蜜棗，沉睡的野蘑菇被激活了，釋放出鮮濃美味，一聞，竟然是老土雞的絲絲奇香，令我們訝異——難道說雞油蘑菇的名字就是由此而來的嗎？

俗話說「越美麗的蘑菇越有毒」，可是卻少了後半句「越醜陋的蘑菇越味美」。這是一種概論，並不完全準確。但老饕們卻信而不疑。在山居的日子裡，我確實見識過各種模樣難看的野菇，令人不由得不厭惡。有一種外形詭異的菌蕈，外表酷似河豚，周身裹著刺蝟皮，蘑盔上有一個小洞，如果碰碰它，會「噗哧」冒出一股輕煙，甚為怪異。遇到下雨天時，雨點劈啪砸落，它們就「噗哧、噗哧」地噴出一片一片煙塵，堪稱林中奇景。據說這是它們揚孢灑粉、繁衍子孫後代的獨特方法。它的學名叫馬勃（Bovista aestivalis），又稱塵菌，還有一個拉丁文諢名叫「狼屁」，名如其物。許多菌菇指南書都說它滋味鮮美，好食者趨之若鶩。

還有一種更奇特的樹菌，形狀已與蘑菇相去甚遠，菌體是一坨一坨橘紅透明的粘稠物，很像長在樹上的果凍，散發一股肥皂似的難聞氣味，名字也同樣怪誕，叫女巫黃油（witch’s butter）。中世紀的歐洲民間傳說中流傳這樣的故事，女巫們深夜作法將擠出的牛奶熬成黃油，然後誘引路經森林的夜行者們品嘗，凡是嘗過一口黃油的人，便中了女巫們的魔咒，再也休想走出這片魔法森林。書上說這也是一種可食的真菌，還提到它的口感寡淡無味。這毫不奇怪，能登桌入宴成為味蕾上品者，恐怕也需要有一個美麗的故事來陪襯吧。（上）（寄自加州 ）