我每天散步常經過他家門口。他家的房子與這條街上其他人家的沒有多大區別，兩層獨立的小樓，一樓為磚造，二樓木製結構，帶有居高臨下的木平台。不大寬敞的前院，側面是可容兩輛車的車房。小小院落整理得無懈可擊，一看就知有專業園丁打理，整齊修剪的草坪，精心安排的灌木點綴其邊緣，低矮的植物開著應季的花朵，車道一塵不染。

特別引起我注意的是常常出現在他家門口石砌平台上的幾隻貓，最多的時候四隻一起現身。我從那裡走過時，牠們總是不約而同轉身向我行注目禮，一動不動，非常專注。我也癡癡地觀察著牠們，三步一回頭，直到我們互相看不見。這幾隻貓真漂亮，黑色、棕色、黃色和白色的混合毛色，在牠們身上以不同的圖案排列組合著，腳下則都是四隻雪白的爪子。顯然牠們本來自一家，是一起長大的一窩小貓。平台上擺放著一個大盤子和一只大碗，那裡經常性地按時有貓食和飲水供應，貓咪們來去自如，並不搶食，安靜地埋頭吃著，吃飽後就在附近徘徊玩鬧，不躲避行人，頗有家貓的教養風範。但從不見牠們進屋，顯然牠們不是家貓，而是所謂的流浪貓。我不禁好奇是誰給牠們帶來這幸福。

終於讓我捕捉到了房子主人的身影。他是一位老人，常穿一件黑紅格子法蘭絨襯衫，衣服寬寬鬆鬆地罩蓋著他略顯肥胖 的身體。他一臉慈祥，常常坐在一張安放在草坪上的扶手椅裡，悠閒地讀著報紙。

這位老人堅持訂報，固守著老一代人的習慣，享受著每天坐下來靠在扶手椅上，一頁頁不慌不忙地翻著報紙閱讀。他似乎不熱衷於從手機或電腦上獲知新聞。他訂的是一份薄薄的小報，好像是《紐約郵報》，而不是《紐約時報 》或《華爾街 日報》。

那把寬大的草坪椅常追著陽光斜照的角度不斷調整挪動位置，有時放在平台上層，有時置於草坪當中。草坪椅的座墊不時更換，花色豔麗潔淨，令人觀之舒暢。膽大的貓咪會趁著老人走開的當兒喧賓奪主，其中一隻堂而皇之地趴在座墊正當中，另一隻則高高縮在椅背上。但始終只有一把椅子。老人應是獨自居住。

我想像這棟房子裡曾經住過一個溫暖的大家庭，看那寬寬的車道通向雙車房便略知一二。 車道側面立著一個飽經風霜已褪色的籃球架，網籃還在那裡誘人一試身手。這個籃球架當年必定曾為這一家人帶來無數的歡樂時光。街道如故，房舍依舊，孩子們長大離巢飛走了，取代昔日喧囂熱鬧的是如今的安靜整潔。有多久，沒人往那個籃框裡投籃了？

現在的老人，富足卻孤獨，還好有流浪貓為伴。（寄自紐約）