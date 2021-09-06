滿樹梨花盛開，遠望如一樹積雪。（本報系資料照片）

側院的邊緣長著一棵梨樹， 我們剛搬進來那年梨樹只有不到一層樓高。遷入的時節是夏末，梨樹早已經過了花期，長滿了葉子，我們也不認得是什麼樹，就沒有在意它。那一年雨水充沛，美南似乎天天浸泡在雨水中。每到傍晚五、六點鐘就會雷雨大作，瓢潑大雨夾雜著雷鳴閃電驚心動魄地撼天動地。那是我第一次生活在亞熱帶的美南區域，對這種天氣有些發懵，每到傍晚就會緊張兮兮地抬頭看密布在天空中的烏雲走勢。

不過後來，我漸漸適應了這種與北方截然不同的氣候，也能試著去感受它的好處。每場大雨過後，松樹都會散發出清香宜人的氣息，草地和花木被雨水洗得碧綠如茵，空氣中瀰散著泥土、露珠和植物糅合在一起的天然芳香，清新怡人。

那棵梨樹就在這樣的氣候中蓄勢待發地逐漸長大了。直到有一天我突然發現它竟然不知不覺長到接近一層半樓高時，已經是來年的春季了。院子裡的花相繼開放，而這棵高大的梨樹上布滿了星星點點的白色花朵，密密匝匝箍在每一條枝椏上。我和丈夫時常議論這棵梨樹，非常好奇會是什麼滋味、品種的梨，會不會結很多果子呢？

我私下猜想，在美南這樣濕潤溫暖的氣候和土壤環境下，應該適合很多不同品種的水果樹生長。但是我極其希望這棵梨樹是我最喜愛吃的香水梨，就是在膠州半島和遼南半島一帶特產的那種香水梨。記得以前每年香水梨上季總是在中秋前後，滿大街的蔬果店鋪裡都能聞得到香水一樣的氣味。那梨小小的，小到比少女的拳頭還要嬌小迷你，泛著緋紅、橙黃和暖綠參雜在一起的顏色，像打翻了顏料的調色板一般煞是好看，薄薄的一層皮兒一咬就流出汁水四溢的梨汁，同時可聞到撲鼻而來的郁香，氣味有些像三宅一生的罌粟花香水Kenzo。香水梨和玫瑰香葡萄似乎只產在那一帶，記憶中在中國 其他地域都不曾見到過。我心裡期盼院子裡這棵梨樹會是香水梨，這樣我就可以吃到可口芬芳的香水梨了。

其實，我沒有抱太大希望，只是有一種隱隱的好奇，推想這棵梨樹的果子滋味會不會如同香水梨一般美妙。丈夫說，什麼梨都好，每一種梨的味道都各有千秋，說不定你會喜歡上這棵梨樹的果子。聽著丈夫頗有哲理的話，我的心就釋然了。這世間有什麼事情一定會照著自己的心意來呢？隨遇而安，坦然接受，倒也是一種灑脫的活法。

於是，當那年秋天終於來臨，那棵梨樹上的果實沉甸甸壓彎了枝頭時，我們倆便搬來了各種容器，忙活著摘梨。的確不是香水梨，而是一種美國 超市中常見的啤梨，味道酸甜適中，汁水也適中，肉質硬而脆。我略微有些失望，因為我素來不愛吃這種啤梨。丈夫安慰我說，這是咱們家院子裡自產的梨，我們沒有為它施過肥、澆過水，全憑它自己努力生長結果子，咱們應該知足感恩，這是它對我們的饋贈。我自嘆不如，丈夫總是這般樂天隨性、知足常樂，我看著踩著梯子攀摘樹頂最後幾顆碩大梨子的丈夫，頓時覺得心裡有一種踏實平安的滿足。

我們把梨分了一些給鄰居享用，至於其餘的梨子，我們或者鮮食或者儲存在冰櫃裡，試著將這些啤梨凍成中國北方冬季一些人愛吃的凍梨。中國人忌諱「分梨」這件事，因為這讓人聯想到「分離」，其實誰的人生不是一個不斷失去的分離的過程呢？何必在意諧音帶來的忌諱。反倒是鄰居回贈了巧克力和卡片，頗有幾分「投之以木桃，報之以瓊瑤」的感覺。你看，打破俗世的偏見和禁忌不一定是壞事，反倒會有意想不到的好事情發生，可見拘泥於成見最終只會狹隘了眼界和認知。

新鮮的梨子味道倒也不錯，只是我心裡先入為主懷念香水梨的香味，才將這啤梨的好處漠視了。其實這啤梨汁水雖不飽滿，卻也酸甜開胃，更耐儲存，也不怕擦碰；相較之下，香水梨顯得太嬌氣，稍微一碰就會刮破外皮，味美歸味美，卻極難運輸儲存。因為啤梨肉質厚，反倒有一種特殊的粗糲口感，若用來做沙拉或者飲品，那種粗糙的果肉與口腔味蕾競相碰撞帶來的味覺體驗和感受倒也十分新鮮，尤其配上雞尾酒更能突顯異域特色。所以，有時候不愛一件東西或者事物，是因為心裡已經有了先入為主的觀念誤導了認知和判斷。這當然是不公平也不客觀。我邊想著邊用這啤梨做了一杯薄荷啤梨Mojito酒，心裡對啤梨的成見也消失了。

經過去年一整年的瘟疫衝擊，全世界元氣大傷，一切都在向未知前行，不知疫情 何時是盡頭。我和丈夫都同時注意到了這棵樹，它沒有受到任何外界的影響，今年長得更高了，開的花比往年更繁茂了，可以預見今秋又會是一個大豐收。進入小暑後，梨子已經長得比往年還要碩大飽滿，沉沉壓滿枝頭。離地較近的枝椏甚至被沉荷壓彎在地，時常有附近的松鼠光臨偷摘梨子吃，而且總是每個梨子只咬上一兩口就扔掉，再偷摘新的梨子吃。我和丈夫經常看見梨樹旁落了一地被松鼠啃咬了一兩口的梨子，也並不心痛，反倒覺得好玩。即便如此，樹上依然掛滿了梨子，估計是吃不完的，還是要送給左鄰右舍一些，分享這些梨樹上的果實。

我偶爾翻看《芥子園畫譜》，對照書上的枝幹、花朵和葉子臨摹，再和院裡的梨樹比照，總能看到一些新意和微小的不同。不知怎地，竟然會心一笑，想起「一樹梨花壓海棠」，巧的是梨樹幾步遠處真的種了一棵海棠樹。每年春季，海棠花和梨花都不寂寞，兩棵開花的樹遙遙陪伴著彼此。海棠的殷紅和梨樹的潔白相映成輝，樹冠雖然相隔幾步之遠，彼此的樹根卻早已盤根錯節連接到了一起。

梨樹默默生長著，從起初的矮小到如今的高大，簡直像眨眼一般迅速。我對丈夫說，你看這樹好像在記錄世間的光陰，人世有代謝，往來成古今，它都在無聲無息注視著。丈夫很實在地說，那是樹的年輪。我說是的，那也是我們走過的光陰。一百年後，曾經種過、品嘗過這棵梨樹果子的人或許已經都不在人世了，這棵梨樹若是無人砍伐還將繼續存留於世，並且長成一棵幾十丈高的老梨樹，結的果子會更大、更多、更美，樹木反倒比我們人類更有機會目睹世界最終的結局。（寄自喬治亞州）