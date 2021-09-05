吳孟芸／圖

我並不是很清楚，父親在他漫長的台灣 旅程中，到底是怎樣的一種心思，在思索他所遭遇的人生。

他只是一個大兵。

在時代的洪流中，穿上軍服，扛起了槍，被哨子嗶嗶嗶嗶，一路催著走。

他只是一個大兵。

在戰場上，槍子不長眼睛，輪到誰，誰倒楣。

他不太談那些動盪的往事。

可能也沒什麼特別可以炫耀的。因為，國共戰爭時，他還年輕，而且只是個兵，衝鋒來衝鋒去的，他只慶幸一路還活著。

他不是被抓伕的，但他有些同袍是。就像電影 演的一樣。部隊開到村裡，順手就帶走年輕的小夥子。村子裡哭天搶地的，但槍眼下，誰能怎樣！

父親只是偶爾淡淡地說，只是沒想到一出來，就出來了大半輩子啊，欸！

那一聲尾嘆，像從心口深處，很遠的隧道裡，傳出的。

我叫他伯伯的一位父親的同鄉，常來我們家，和藹可親，話不多，一張口，非常重的湖北腔，連我這從小在村子長大，南腔北調聽慣了的耳朵，一段話裡總有幾句幾個字，是囫圇帶過的。

他就是被抓伕的。

他是鄉下孩子。如果一輩子按原來的步調走，大概不過是種田放牛，該成親的時候，娶一房媳婦，生一堆小孩，守著祖產，看天吃飯，隨政權來去，田租照繳，稅賦照納。帝力於我何有哉？！

我讀到「日出而作，日落而息，帝力於我何有哉？」的句子時，老想到我那伯伯。

鄉村農家的認命，哪能像田園派詩人、哲學家所嚮往的那樣恬淡呢？

大時代的洪流，像轟然開來的鏟土機，所過之處，無不傷痕累累，徒留下生者的嘆息，對著苟延殘喘的往昔。

我那伯伯來的時候，常帶著一瓶高粱，一袋水果，一盒餅乾或蛋捲。坐下來，沉默地笑著，摸摸我和弟弟的頭。

手掌粗厚，如同砂紙。

如今回想，那不就是莊稼漢的手掌嗎？我外公也有的。而伯伯比我父親年長幾歲，算算他比我外公小不了幾歲。他是湊錢給我父親結婚的袍澤之一，但因為父親母親的婚禮，是違抗娘家的急就章，於是，同是農家子弟的他，與我外公也就從未能見面，坐下來，把酒話桑麻了。

但他的手掌，摩挲過我腦袋時的熟悉感，一如我外公，無疑。

母親對伯伯很敬愛，如兄長。後來母親跟父親鬧脾氣，帶著我們兄弟離家出走，好幾次，都是去找伯伯哭訴討公道的。

母親會做幾樣菜。伯伯愛的。

把高粱打開。一股酒香瀰漫室內。父親與伯伯坐著，你一杯我一杯，有時，我聽見他們聊聊一些老友的近況。誰要退了，誰升了官階，誰走了，誰要結婚了，誰有了孩子，誰的老婆跑了。其中不少是我認識的。

一瓶高粱喝了大半後，兩人會安安靜靜坐著，看我跟弟弟在一旁分餅乾。

母親忙完了廚房，會端起杯子敬我伯伯，謝謝他幫忙我們，祝福他身體健康。母親酒量不好，但敬伯伯的時候，仰頭乾掉。

接下來，由於母親的加入，他們的話題，會轉入我們孩子的狀況，家務的狀況，以及，總會不斷重複提到的：「老哥啊，也該為自己以後想想，找個對象結婚吧，老來有個伴啊。」

伯伯也總是笑著，不怎麼回答。有時也會說，太老了，算了。但多數時間，是靦腆地，沉默地，笑著。

母親後來，在幫我洗頭、掏耳垢時，講過幾次伯伯的身世，我記得一些些。

伯伯是被抓伕的，在回家的路上。鄉下種田的孩子，家境很窮，沒受過教育 。在部隊裡一直升不上去。年齡大了以後，轉職到軍方機構，當類似打雜的職務。但他從不抱怨，不像我父親有些其他的袍澤，清醒的時候罵：「我操他XX的！」喝醉的時候就哭得稀里嘩啦的。

他只是安安靜靜地，微笑。

只有一次，他很情緒。

好像是中秋或端午之類的節日。他來了，跟往常一樣，坐下來，摸摸我們孩子的頭，那時我已經有么弟了，所以他連摸了三個頭顱。

那天不知怎麼，坐到夜裡，父親跟他，都還在喝。兩人漲紅了臉。伯伯突然鼻腔傳出極為壓抑的聲調。

我望著他，他漲紅了眼睛，滿臉幽怨。

我母親，也靜靜地坐在一旁，但沒有舉杯敬他，反而也紅著眼睛。

我們三個小鬼頭，很知趣，不敢嚷嚷。只是在分食蛋捲。

夜漸漸深了。

伯伯那次在我們擁擠的家裡過夜，在客廳打地鋪。

父親陪他到很晚。伯伯不抽菸，父親在一旁點菸、抽菸。兩人偶爾搭幾句。

我印象很深，因為伯伯幾乎從來沒有那樣過。

後來母親告訴我怎麼回事。

伯伯說，他一連夢了好幾夜，他母親夢裡要他照顧好自己身體，她不能再等了，她要先走了。

母親一邊說，一邊啜泣。

我那時哪懂？

只是看到母親噙著淚，我也感受了某種情緒因而跟著淡淡憂傷起來。

我父親，與他的戰友袍澤，在漫漫不知終點的流離旅程中，是懷著怎樣幽微而曲折的靈魂通道呢？

那些蜿蜒的小路。

那些喧譁的通衢。

那些滾滾的江流。

那些浩瀚的汪洋。

我父親一路走著，也許始終不明白，為何就那樣被一股洪流，逼著往前不斷地跑、不斷地跑。

父親能說什麼呢？

那一夜，伯伯告訴他的夢，他何嘗沒有作過呢？

他能說什麼？

那時代，那些人，每個夜裡，都陷在掙扎的夢魘，誰也不能安慰誰吧！

誰也不能安慰誰。