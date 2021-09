孫子在中文學校三年級的功課需要爺爺(我先生)輔導,有一次老師要他寫一篇〈三個願望〉的作文,假設有一天遇到個精靈可以實現他的夢想,他要什麼?孫子寫著:「三個願望怎麼夠呢?我要記得在第三個願望時,要求再給三個願望,如此一來我就永遠有用不完的願望。」先生嚇一跳:「你怎麼這麼聰明?」孫子很有自信地回答:「這都是基因的緣故!It’s all in the genes。爺爺您聰明,我爸爸聰明,所以我也聰明,我們都有過目不忘的特異功能!」這個馬屁算是拍足了,皆大歡喜。三代真都遺傳了聰明頭腦?至少我發現「自戀與自信」原來也可以遺傳的。我要提醒孫子,別忘了奶奶的機靈和高智商媽媽,應該對他的聰明也有所貢獻。

華人 有一句俗話:「龍生龍,鳳生鳳,老鼠的兒子會打洞。」爸媽是什麼樣,孩子通常也是那個樣的,再加上成長過程中,父母潛移默化的影響更加深遺傳的印記。有一位同學說她數學很差,有一次考了五十八分,爸爸鼓勵她說:「沒關係,加油一點就好了,只差三分就及格了。」她這才發現數學不好是遺傳自爸爸。還有一位媽媽對孩子說:「要你補英語是希望你不要輸在起跑線上。」孩子卻回答:「我早就輸在起跑點上了。」媽媽問:「怎麼會?你輸了什麼?」孩子說:「遺傳啊!」媽媽不以為然,還是補上:「智力會遺傳,但可以彌補。」

基因是一個有趣的話題。有一次上生物課,老師教的戰略是:如果一個智商不夠高的男生,千萬要設法娶一個聰明的女生,因為俗話說:「爹蠢,蠢一個;娘蠢,蠢一窩。」這樣一來後代還有翻盤的機會,未來還是充滿了希望。但問題是,聰明女孩願意嫁給笨先生嗎?老師也提及:「父母都沒有某種遺傳病,孩子若得病,有可能發生了什麼事?」聰明的學生答:「基因突變。」喜歡胡思亂想的說:「外遇。」兩者好像都有可能。除了基因傳承,環境的影響也扮演一個重要角色,有個爸爸生了笨孩子,他解釋說:「他的蠢跟我們沒關係,不是遺傳,是他後來自己越學越蠢。」

遺傳除了影響智力,也與長相有關。台灣 俗話裡有一句:「不能偷生子。」誰都能一眼看出兩代人是否有親子關係。早期幽默作家丹扉說她帶著女兒去看小兒科,一排媽媽抱著孩子等在候診室椅子上,全是母子相——瞇瞇眼的媽媽懷裡就是個小眼睛的寶寶;厚嘴唇的母親逗著一個嘟著肥唇的貝比,形成一副有趣的畫面。有位同學曾經問:「媽媽,我長得醜麼?」媽媽說:「不醜,寶貝你不醜啊!」沒想到女兒說:「那為什麼他們都說,我長得像你?」她多嘴的朋友還糗她:「人有兩種,一種好看的,一種難看的,你夾在中間,屬於好難看的!」

遺傳是種強大神奇又溫馨的東西,祖先留在我們身上的印記,可能延續很久很久,除了長相,有的連表情神態都十分相似,個性也雷同,就如此一代一代傳承下去。

(寄自加州 )