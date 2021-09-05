孫子在中文學校三年級的功課需要爺爺（我先生）輔導，有一次老師要他寫一篇〈三個願望〉的作文，假設有一天遇到個精靈可以實現他的夢想，他要什麼？孫子寫著：「三個願望怎麼夠呢？我要記得在第三個願望時，要求再給三個願望，如此一來我就永遠有用不完的願望。」先生嚇一跳：「你怎麼這麼聰明？」孫子很有自信地回答：「這都是基因的緣故！It’s all in the genes。爺爺您聰明，我爸爸聰明，所以我也聰明，我們都有過目不忘的特異功能！」這個馬屁算是拍足了，皆大歡喜。三代真都遺傳了聰明頭腦？至少我發現「自戀與自信」原來也可以遺傳的。我要提醒孫子，別忘了奶奶的機靈和高智商媽媽，應該對他的聰明也有所貢獻。

華人 有一句俗話：「龍生龍，鳳生鳳，老鼠的兒子會打洞。」爸媽是什麼樣，孩子通常也是那個樣的，再加上成長過程中，父母潛移默化的影響更加深遺傳的印記。有一位同學說她數學很差，有一次考了五十八分，爸爸鼓勵她說：「沒關係，加油一點就好了，只差三分就及格了。」她這才發現數學不好是遺傳自爸爸。還有一位媽媽對孩子說：「要你補英語是希望你不要輸在起跑線上。」孩子卻回答：「我早就輸在起跑點上了。」媽媽問：「怎麼會？你輸了什麼？」孩子說：「遺傳啊！」媽媽不以為然，還是補上：「智力會遺傳，但可以彌補。」

基因是一個有趣的話題。有一次上生物課，老師教的戰略是：如果一個智商不夠高的男生，千萬要設法娶一個聰明的女生，因為俗話說：「爹蠢，蠢一個；娘蠢，蠢一窩。」這樣一來後代還有翻盤的機會，未來還是充滿了希望。但問題是，聰明女孩願意嫁給笨先生嗎？老師也提及：「父母都沒有某種遺傳病，孩子若得病，有可能發生了什麼事？」聰明的學生答：「基因突變。」喜歡胡思亂想的說：「外遇。」兩者好像都有可能。除了基因傳承，環境的影響也扮演一個重要角色，有個爸爸生了笨孩子，他解釋說：「他的蠢跟我們沒關係，不是遺傳，是他後來自己越學越蠢。」

遺傳除了影響智力，也與長相有關。台灣 俗話裡有一句：「不能偷生子。」誰都能一眼看出兩代人是否有親子關係。早期幽默作家丹扉說她帶著女兒去看小兒科，一排媽媽抱著孩子等在候診室椅子上，全是母子相——瞇瞇眼的媽媽懷裡就是個小眼睛的寶寶；厚嘴唇的母親逗著一個嘟著肥唇的貝比，形成一副有趣的畫面。有位同學曾經問：「媽媽，我長得醜麼？」媽媽說：「不醜，寶貝你不醜啊！」沒想到女兒說：「那為什麼他們都說，我長得像你？」她多嘴的朋友還糗她：「人有兩種，一種好看的，一種難看的，你夾在中間，屬於好難看的！」

遺傳是種強大神奇又溫馨的東西，祖先留在我們身上的印記，可能延續很久很久，除了長相，有的連表情神態都十分相似，個性也雷同，就如此一代一代傳承下去。

（寄自加州 ）