林崇漢∕圖

人生在世，行路艱難，如同隻手空拳、單槍匹馬，闖入危機四伏的江湖武林，恰似李白詩中云：「停杯投箸不能食，拔劍四顧心茫然。」

世人愛看武俠小說 ，是一種追求真善美的崇高志趣。現代人和古代人雖處於不同時代，卻懷有相同夢想願望。一個有為有守的人，要立志做個「永遠的青少年」，永懷赤子之心，以天下為己任，要「手中無劍，心中有劍」，醒來雖非英雄，夢裡卻是英雄。

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我之所以閱讀過那麼多部武俠小說，要感謝我交大電子工程系的同班同學袁鐵生，他是個「武俠迷」，當年引導全班暢遊武俠世界。他對「武林」有特殊貢獻，功不唐捐，贏得了「大俠」的封號。

他所租借的武俠小說大學四年中從不間斷。每逢學校考試剛結束，整棟交大宿舍鴉雀無聲，每人手捧一本武俠小說，臉色凝重，聚精會神地專心研讀。令人心中不禁慨嘆：「如果考試之前，大家就這麼用功讀書該有多好？」

當時每部武俠小說分成七十多集，每集薄薄一本，大家輪流閱讀，有人看第一集，有人看第二集、第三集……，是最早的「串流媒體」。閱讀較慢的人經常會聽到催促聲：「看快一點啦！大家都在等你耶！」

當時正逢武俠小說的黃金時代，武俠作家群雄並起，粉絲遍布天下。中華商場可買到一種「武俠小說地圖」，供撰寫閱讀時參考，標示出武林各大門派世家，和大江南北、五湖四海的風光景點。男女主角在趕赴武林盛會途中，也可順道探訪名勝，並且互訴衷曲。

這場「武俠小說現象」隱藏著珍貴的密碼——它為閉關苦修的科技人，提供了令人嚮往的桃花源和抒解壓力的管道。靠著它，許多科技人終能打通「任督二脈」，在新科技上屢創高峰。因此，武俠小說可說是造福社稷，厥功甚偉，對亞洲各國、世界各地的科技經濟發展，有不可磨滅的貢獻。

當時是一個風雲際會的偉大時代，人類歷史正處於光明與黑暗的十字路口，綜觀當時世界局勢，比武俠小說的世界還要劍拔弩張、風雲詭譎——彼時，越戰正打得火熱、中東以阿戰爭、美蘇進行冷戰，美國各地出現反戰示威，中國 大陸掀起文化大革命。那是個令人驚心動魄、血脈賁張的年代，人人有危機感，世界各國無一能置身事外。

這就像在武俠小說裡，整個江湖武林遭到史上最大浩劫，一股邪惡勢力在一夕之間突然竄起，快速蔓延，頓時山河變色，大勢已去。廚川白村說：「文學是苦悶的象徵。」或許武俠小說的熱潮正反映出現實世界裡人們對混亂世局的徬徨無助，若大旱之望雲霓，渴望著正義能得到伸張。

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而武俠小說中的人物造型、曲折情節，也自然而然或刻意影射一些時代人物和歷史掌故。例如金庸的武俠小說便最喜歡借古諷今。他筆下的《射鵰英雄傳》指的是成吉思汗。當年毛澤東所填〈沁園春〉中論古今英雄，有一句：「一代天驕，成吉思汗，只識彎弓射大鵰。」古龍名著《絕代雙驕》之書名或許也出於同一典故。

金庸、古龍、梁羽生、溫瑞安的「新武俠」開創出武俠世界的新天地，是武俠小說的「鼎盛期」。臥龍生、諸葛青雲、司馬翎等屬於古典穩健派，是武俠小說的「成長期」。最早的還珠樓主、平江不肖生、王度廬等，則是武俠小說的「萌芽期」。

自古以來，文人心中，一直有種「武俠夢」。司馬遷《史記》中有〈遊俠列傳〉、〈刺客列傳〉。李白好劍術，和郭子儀是生死之交。杜甫也愛武術，寫過〈觀公孫大娘弟子舞劍器行〉，說「昔有佳人公孫氏，一舞劍器動四方」。歐陽修有詠〈日本刀歌〉。余光中詩〈多峰駝上〉說：「英雄在武俠小說裡」。

1976年清明節，中國大陸學生民眾在天安門 廣場聚會，向「四人幫」抗爭，呼籲結束文革、進行改革開放。當天所發表的詩文，匯編成《天安門詩鈔》。其中最為膾炙人口的是一首〈武俠詩〉：「欲悲聞鬼叫，我哭豺狼笑，灑酒祭雄杰，揚眉劍出鞘。」

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「熟讀唐詩三百首，不會作詩也會吟。」我從大學時代，心中一直在揣摩著：如何撰寫一部精采的武俠小說？在千禧年時，我曾將小說定名為《千禧群俠傳》，現在千禧年已過多時，小說卻仍在構思中。

小說太長，現代詩較短。我曾寫過一首「武俠散文詩」，名為〈書生〉：

「執畫著山水的紙扇，隔開迎來的利刃，也隔開恩怨的江湖，我只是一介書生。

殘剩清淡的酒菜，留下沾灰的碎銀，收拾起一包袱的沉思，背負著遙遠的榮華和困頓。

不必爭這一時的休戚，在另一段日子、另一個生命、另一度空間，真理總是會獲得闡明。

跨出客棧的門檻，一片狂熱的沙野，一片風偃的蘆草，碎石路的盡處，哪裡是下一個前村？」

撰寫武俠小說，要描寫出美麗的場景，例如「江南」或「漠北」。王度廬《臥虎藏龍》、古龍《楚留香傳奇》、金庸《書劍恩仇錄》，主角都是闖遍江南、打到漠北，打得天昏地暗、日月無光。小說中最好有一把寶劍，如「倚天劍」、「青冥劍」，再加上一本武功秘笈，如《九陰真經》、《達摩易筋經》、《葵花寶典》等。最重要的是可愛的男女主角、感人的劇情。小說作家要精通「吸功大法」，從歷史典故、中外名著中，悟出奇招。例如伍子胥為過昭關而「一夜白頭」，武俠小說中的白髮魔女則為愛情而「一夜白頭」，這是何等感人的情節呢？

歷史上陸文龍的故事是千古絕唱，怎樣才能將它轉變成另一段曲折的傳奇呢？陸文龍是名將的小孩，卻從小被敵人收養長大。在古龍《楚留香傳奇》中，有兩個「反面」的陸文龍，是「天楓十四郎」設下了圈套，使少林方丈和丐幫幫主分別收養了他的兩個孩子，為篡奪中原武林鋪路。在金庸《射鵰英雄傳》裡，則有個「不肯做陸文龍」的楊康，他是郭靖的拜把兄弟，他的兒子是《神鵰俠侶》男主角楊過。楊康原本應該效法陸文龍回歸漢人宗脈，卻因貪圖富貴而不肯做。

大學時有一次我和「大俠」袁鐵生聊到武俠小說的情節。他說他最愛的劇情，是男主角原本毫無武功，有一天碰上奇遇，幸逢名師、喜獲秘笈、服了仙藥，武功突飛猛進，一躍而成武林第一高手。在《臥虎藏龍》、《射鵰英雄傳》裡，都有如此情節。我最愛的武俠劇情，則是武林突遭浩劫，世人皆震懾屈服於惡人的淫威之下，各大門派如少林、武當、峨嵋、崑崙，全都束手無策，甚至助紂為虐。卻突然出現一位少年俠士，隻手力挽狂瀾，終於撥雲見日，解民倒懸。

武俠小說的女主角，也是讀者關注重點。古代有紅線女、聶隱娘、十三妹，《臥虎藏龍》有俞秀蓮，《射鵰英雄傳》有黃蓉，《楚留香傳奇》有蘇蓉蓉、黑珍珠。個個身懷絕技，武功驚人、容貌動人、個性迷人。但有些青少年最著迷的武俠小說美女，前三名都是容貌火辣，卻心狠手辣的女魔頭、蛇蠍美人，如《楚留香傳奇》的石觀音、《白髮魔女傳》的練霓裳、《神鵰俠侶》的李莫愁，這些青少年的愛情觀，需要好好研究探討一下。

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武俠小說隨時代科技進步，必定能「與世界接軌、與科技接軌」，柳暗花明，再創高峰。經過了電影化、電視化、電玩化、網路化，再加上人工智慧、虛擬實境、互動媒體，這個武俠小說「主題樂園」必定令人眼界大開。

我的這場「科技人的武俠夢」如今已演變成「武俠人的科技夢」。它就像「莊周夢蝶」，已分不清自己是科技人還是武俠人？與其說它像「黃粱一夢」、「南柯一夢」，還不如說像一場「呂伯大夢」。

如今一覺醒來，整個世界全都變了。寶馬變成了汽車，寶劍變成了手機，客棧變成旅館，驛站變成飛機場，草料場變成了加油站。而武俠高手們如今變成了科技高手，從前的俠客、路客、刀客，如今變成了搏客、播客、駭客。過去闖盪江湖的人，如今稱為「創業家」。「創業」一詞並非現代的「商業術語」，而是古代即有的「江湖術語」，諸葛亮《出師表》中說：「先帝創業未半，而中道崩殂。」如今人們崇拜的英雄，皆志在投入臉書、谷歌、微軟、蘋果、亞馬遜等各大門派。

「江山代有才人出，各領風騷五百年。」往日的秦皇漢武、射鵰英雄，如今俱往矣，令人不免慨嘆：「數風流人物，還看今朝。」（寄自加州）