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嬌媚之妖

陸蔚青

時至芒種，丁香的芳香接近尾聲，鳶尾花罌粟花也開透了。最惹人眼目的是芍藥花，開得正好。在街上每走幾步，就有大團的芍藥花，拳頭大，有時一棵上竟有幾十朵。朋友給家中芍藥拍照，白芍薄如蟬翼，紅芍嬌豔欲滴，我一見傾心。去查其來源，原來白色有點點紅的叫做「雪原紅」，純白的叫做「貴妃出浴」，名字都起得妙，引人浮想聯翩。

萬花之中我最喜芍藥，喜她碩大的花瓣，花莖卻細，撐不住，花就伏在地上，像喝醉了一樣。朋友說花朵臥在地上，她還讓先生扶起來。我說那又何必，就讓她臥著，喜歡她毫不做作，自然本真，放肆得可愛。

說到芍藥，必想起史湘雲醉臥芍藥裀，又讓人想起貴妃醉酒時身邊的牡丹芍藥。牡丹和芍藥本同科，有人偏喜歡將它們對立著說，好像沒有揚抑不成文章。劉禹錫說「芍藥妖無格，牡丹真國色」，且不說他如何用花去罵人，從詩人的角度，這一個「妖」字用得也好，將芍藥的嬌媚寫盡了。

對同一種花卉，曹雪芹和劉禹錫的描述全然不同，《紅樓夢》中最唯美的一段，當屬憨湘雲醉臥芍藥裀：

「果見湘雲臥於山石僻處一個石凳子上，業經香夢沉酣，四面芍藥花飛了一身，滿頭臉衣襟上皆是紅香散亂，手中的扇子在地下，也半被落花埋了，一群蜂蝶鬧穰穰的圍著他，又用鮫帕包了一包芍藥花瓣枕著。眾人看了，又是愛，又是笑……」

其描寫湘雲之嬌憨可愛，有芍藥花陪襯，格外有趣。

於我，最喜的就是芍藥的妖而無格。芍藥又叫「沒骨花」，讓人想起柔若無骨。女人如水，而無骨之花何其嬌媚。所有的花之中，會醉臥而親吻大地的，唯芍藥爾。人生有神而無妖，何樂之有？事事有格，何以見人性之底色？何況所謂「牡丹之真國色，芍藥之妖無格」本來就是個人看法，不過是擬人象徵的文學手法而已。

千百年來文學之要義嬗變太多，所謂教化之義已剩無幾，如今怪力亂神風行，「子不語者」，其實何其有趣！邊緣和私密，更成了今日文學家們爭相表述之對象。可當這樣想時，我也和劉禹錫一樣，將芍藥用於主觀之義。其實大可不必，芍藥就是芍藥，她只管開她的，妖也好，國色也罷，都是人心所想，都是人的起心動念，都與芍藥沒有干係。（寄自加拿大

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