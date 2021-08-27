《華英日報》和馮德文牧師

馮德文牧師全家合影。(Diana Lam∕提供)

發行於溫哥華的《華英日報》（1906-1909）是加拿大第一份基督教華人辦的華語報紙。僅有三年歷史的《華英日報》與致公堂創辦的、加拿大歷史最長的華文報紙《大漢公報》（1910-1992）有著剪不斷、理還亂的聯繫，以至不少歷史學者們視它為後者的前身，更有甚者，《大漢公報》乾脆把《華英日報》視為自己的第一階段。

比如《大漢公報》在1939年9月16日刊登明心的《本報剏造與喬遷史略》，文章寫道：「加拿大之有華字報，當以本報為始，蓋本報之發軔，已自遜清末葉，即光緒三十二年（公元1906）。…… 始名華英日報。…… 後改名為大漢日報，先後任編輯者為崔通約，馮自由，張孺伯三君。…… 洎民國四年十一月六日乃改組為大漢公報。」

這一論點被不少學者、歷史學家所接受，最有代表性的是卑詩大學東亞圖書館所製微縮版《大漢公報》的前言，它介紹該報「於 1907 年在卑詩省溫哥華市創刊，名稱為《華英日報》…… 1910 年夏改組並改名為《大漢日報》……最後於1915年改為《大漢公報》。」

由於《華英日報》已經絕版，無法溯本求源，但是該報正式發行前兩周，溫哥華兩份英語報紙《溫哥華日報》(Vancouver Daily World）和Ladysmith Daily Ledger 在1906年8月27日同時刊登新聞，報導以馮德文牧師為主編和經理的《華英日報》將於兩周後出版發行，並有對他的采訪。兩條新聞只字未提致公堂。

1884年，馮德文（Fong Tak Man，1860-1946）告別父母和故鄉恩平，踏洋過海來加拿大尋求更好的生活。他先落腳於新威斯敏斯特(New Westminster），以駕駛驛馬車為生計，同時為了提高英語水平，晚上去衛理公會（Methodist denomination）傳教士Mrs. Monk 開辦的夜校學習英語。在那裏馮德文首次接觸到了基督教，深為其吸引，很快成為了一名信徒。

馮德文來到加拿大時，正值教會開始向加拿大華人施行傳教。最早到加拿大的華人是50名工匠，他們於1788年抵達溫哥華島，參與建築海獺皮毛貿易站。十九世紀中葉的淘金熱吸引了不少華人從美國來到加拿大，而1880 年加拿大太平洋鐵路的建造帶來了更多的華工。一批批華工的到來很快引起了當地教會的關注。

與其他階層的白人不同，大多數傳教士似乎不懷疑文化同化的可能性，有些傳教士已經在中國傳教多年，理解華人的文化和心理，比如出生在中國、講一口流利廣東話的John Endicott Gardiner。教會為使華人皈依基督教做出了巨大努力，這也挑戰了大眾對華人的歧視，他們向華工伸出援助的雙手，以設立英語學校作為爭取華人皈依基督教的媒介，並設立幫助受害少女逃避性奴的住宿機構，為她們提供生活援助。

最早向華人傳教的是在新威斯敏斯特的衛理公會教派，始於1859年。當Mrs. Monk 於1888年在溫哥華向華人開設學校時，馮德文已是其得意門生，他在溫哥華衛理公會教堂接受了洗禮，改名為Fong Dickman。1898年馮德文受命成為一名傳教士，同年九月，衛理公會派遣他到納奈莫（Nanaimo）傳教部擔任牧師。

在納奈莫的華人大都信仰佛教，對於基督教有些與生具來的排斥。但是馮德文耐心地向他們傳播教義，以自己信教的生活經歷感化和引導他們。卑诗省傳教部總監Osterhout 在他的《加拿大的東方人》一書中記載著以下一個故事：

作為虔誠的牧師，馮德文循循善誘地向華人灌輸信仰上帝的信念，在他的影響下，信徒們都會在迷惑的時候向上帝禱告，以期得到警示。一天早上，兩位礦工突然感到忐忑不安，似乎有什麽事情會發生。於是一起向上帝祈禱，尋求啟示。禱告後，俩人內心感到慰籍，決定當天不下礦。但是其中一位很快改變了主意，還是下礦了。不料，這天礦區發生了爆炸，那位改變主意的礦工受了重傷，住院多月。馮德文常用這個事例向華人講解信仰上帝對人們生活各方面的影響。

在馮德文鍥而不舍的努力和影響下，很多華人被他所引導而改變信仰，成為基督教的忠實信徒。他自己也因此在華人中享有很高的聲譽。

1899年，馮德文與清政府派駐臺灣的一位高級官員的女兒Jane Chueng喜結良緣，Jane在香港的一所英語寄宿學校接受教育，能講流利的英語。夫婦倆很重視對孩子的教育，Jane經常從英國郵購閱讀書籍，豐富女兒們的知識和想象力。四個女兒皆喜愛藝術，熱情聰慧。老大Lavina是華人中第一位教師，老二Esther因優異成績榮獲UBC金戒指；老三Anna 是第一位在卑詩省獲得註冊護士資格的加拿大華裔，也是位才華橫溢的鋼琴家。

在納奈莫的華人礦工基本是年輕的單身漢，極少數已婚礦工也與家室相隔太平洋，於是賭博便成為打發工餘時間的一種消遣。馮德文目睹這一會上癮的嗜好在華工中流傳，並且在白人主流社會中形成了一種偏見，視唐人街為賭場的集中地，他立志要幫助礦工戒賭，在傳教中幫助華工形成健康的生活觀，以期改變主流社會對華人的歧視和偏見。1906年馮德文被轉派到溫哥華擔任牧師，負責創辦《華英日報》。這是一份以抵制賭博、吸鴉片等不良習慣為宗旨的教會報紙。報社同仁與當時的政府專員兼勞工部副部長Mackenzie King密切合作，促成了加拿大反鴉片運動，成為全球性打擊鴉片貿易的重要部分。

但是，因報紙與《日新報》保皇派的政見不同，兩報陷入一場曠日持久的政見筆戰和法律訴訟糾紛。雖然《華英日報》得到了致公堂的鼎力相助，終因耗資不菲而難以為繼。此時的致公堂正欲創辦自己的報紙來呼應孫中山推翻清朝、建立民國的革命思想，便於1910年接過《華英日報》，取名為《大漢日報》。

馮德文則在1913年調回納奈莫，之後先後在新威斯敏斯特，埃德蒙頓任職。經過25年的傳教服務，於1923年成為全職牧師，1939年退休，1946年辭世，他的好友Osterhout在追思會上主持祈禱儀式。

馮德文牧師展覽今秋將在溫哥華揭幕。

註：本文承蒙馮德文牧師外孫女Dianna Lam提供珍貴史料，在此感謝！

（徐學清，約克大學副教授。研究方向為離散文學和媒體。）