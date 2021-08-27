弓河畔的凝視——王文興剪影

王文興教授在《王文興國際研討會》上演講。(黃恕寧∕提供)

2009年2月19-20日隆冬之際，加拿大卡加利大學舉辦了一場王文興國際研討會，台灣著名小說家王文興教授受邀親臨會議發言。卡城附近有著名的班芙國家公園(Banff National Park）和壯麗的洛磯山山脈，王教授與妻子陳竺筠教授自台北遠道而來，忝為主辦人，我問王教授，會後是否願意隨大會安排和與會學者參觀同遊。王教授婉拒了，他與陳教授夫婦有既定之事，無法久留。不過，如果21日下午去機場前有時間，很願意以車代步參觀市容。會後第二天我和外子依約前往王教授夫婦下榻的旅舍，接他們在市中心一帶簡略觀覽一番。車至弓河畔的清水公園（Eau Claire Park），王教授表示希望下車看看，我們停車，一同步行至河岸。王教授靜默凝視弓河，河心水流緩緩，岸邊的大塊冰片上下左右堆疊著，河水在冰下輕湧，冰堆隨之聳動，在清冽的空中發出低沉的嘎嘎聲響，陽光偶或自天而降，穿過雲朵，撒落在冰堆上，折射出晶晶亮細緻秀氣的光芒。王教授看了一會兒向我們道謝，回到車上，車子往北駛去，直赴機場，未再停留。這是王文興與加拿大一個美麗短暫的邂遘。

事隔多年，我仍會回憶起弓河畔的王文興，他在岸邊看到了甚麼？洛磯山近在咫尺，他為甚麼放棄世界之最而獨鍾於結凍的弓河呢？這大概得自王文興的藝術興味說起。

王文興教授平日深居簡出，數十年如一日。陳竺筠教授在王文興國際研討會上，應邀做了一場王文興居家生活「揭秘」的精彩演講。她透露，他們夫婦倆在80年代有時可於一個下午趕看三場電影；2005年赴新加坡講學時曾在烏節路上來回三趟，品味精美時尚的櫥窗設計展示。這可能對讀者以為文學大師們只接受古典藝術大相徑庭。其實，王文興的藝術興味包羅萬象，幼年即十分喜愛音樂，參加過小學學校的合唱團，至今還能高興地吟唱《望春風》等台語民謠。同為大師級的詩人老友葉維廉教授曾描述赴美讀書初期，在音樂會上不禁流露愉悅神情的王文興。除了音樂，王文興在形象藝術方面也表現了超凡的興趣，舉凡繪畫、攝影、電影、書法、篆刻，甚至當代服裝、配飾都能引發他無限的美感。但他似乎尤鍾情於西方現代派的繪畫和中國書法，如馬蒂斯（Henri Matisse）、畢卡索（Pablo Picasso）、達利（Salvador Dali）等人的畫作。王家素雅客廳的茶几上，就放著馬蒂斯的畫冊和書法名帖，以便隨時翻閱。形象藝術的線條構型，色彩搭配，物件的位置和擺設角度，光影的濃淡與交錯，還有蘊藏在畫面下的情感和思想，很少能逃過王文興審視的法眼。

這令人想到較少為人注意的《玩具屋九講》。此書是王文興在台大外文系上的最後一門課「小說探微」的實錄，由林國卿記錄。教材是凱撒琳．曼斯菲爾德（Katherine Mansfield）的短篇小說《玩具屋》(The Doll’s House）。這門課以「一字不漏、字字求解」的方式講授，即著名的王氏「慢讀」。在這門課上，王文興巨細靡遺地分析小說中每件物品的造型、顏色和擺置，每個人物的外貌、言語、動作和服裝，場景的季節、時間、光影、植物和物件等等，利用人、事、物的音形象貌分析，展現故事隱秘幽微的意涵。王文興說「讀與寫完全不可分」，《玩具屋九講》展示他如何讀，由此我們應可了解他如何寫。

知曉王文興的對音、形藝術的靈敏特質，他作品中出現前無古人後無來者的創新也就不難理解了。如，《家變》中一個「呀」音，王文興為之創造了九個新字形，用以刻畫故事人物或敘事者在不同場景說話的語氣和心境（歐陽子《論〈家變〉之結構形式與文字句法》）。1966年完成的《龍天樓》於1979年再版時，王文興將最後一句，「整座樓沒進暗影中」，改成「整個樓面落進暗影中」，因為「若要整座樓都沒入暗影中，除非還有一座更高的樓在牠的背後擋住」，並且「一旦修改過困擾了我十多年的問題，就像治好了十多年的痼疾一樣，頓然輕鬆許多。」（王文興《〈十五篇小說〉序》）。其「不合理」卻又是那麼的「合理」。

王文興的創作之所以那麼與眾不同，速度之所以那麼緩慢，追根究底與他對音、形藝術的追求有密不可分的關係，他的作品非僅是字字有用，更正確地說是一筆一劃都有其美學作用，如同中國的書法藝術。故此，王文興不可能多產，他是純然的文字藝術家。

這十多年來，為了爭取時間寫作，王教授放棄了許多嗜好，持續每日的閱讀和筆耕。在世紀疫情中，筆者謹於卡城弓河畔，遙祝這位堅守修辭立其誠的作家。

（黃恕寧，加拿大卡加利大學榮譽退休教授。出版包含《偶開天眼覷紅塵—王文興傳記訪談集》，《台灣文學英譯叢刊》第39期王文興專輯等。）