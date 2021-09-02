黛安／圖

記得兒子青少年時代有一次很不耐煩地對我說：「妳為什麼總是談人生？不能像別人的父母一樣談些生活上的事，像電影、電視、球賽嗎？」我當時一怔，自己真的那麽喜歡談人生嗎？

兒女成年後，體認到生活與人生分不開，他們也喜歡和我談人生、談夢想。與孩子們談話的過程中，我遊走於人生不同的階段，與他們分享初老的人生經驗和感悟、傾聽年輕人的情懷和夢想，青春的熱情和勇氣不時會照亮我在光陰隧道中蒙塵的初心，帶來啟發和激勵，讓我回顧生活，以不同的角度和觀點來思考人生。長久以來，我總會將人生比喻為一場旅行（Life is a journey.），直到有一天女兒分享了英國哲學家艾倫．瓦茲（Alan Watts）的一個視頻短片《人生不是一場旅行》，讓我有所觸動，對人生的看法有了新的感悟。

瓦茲的演講中說道：「我們的『存在』，物理的宇宙，基本上是有可玩性的（playful）。『存在』不是必要的，它沒有什麼地方要去，沒有一個需要抵達的目的地。」他的論點中指出，我們的文化和教育 中充滿了設定的階段和目的，因此人們從小便心急地從一個階段奔向下一個階段、從一個目的奔向下一個目的地，當我們眼裡只有目的地，一路上便會錯過人生過程中的樂趣和意義。瓦茲以音樂的形式來解說人生本質上的「可玩性」，彈奏樂器是沉浸於音樂演奏（play the music），跳舞是專注於舞蹈（dance the dance），而不是一心追求音樂和舞蹈的結束為目的。

瓦茲原文中的「可玩性」（playful）很難找到貼切的中文翻譯，並非遊戲或玩樂人生的態度，而是將人生過程當作一首音樂，以演奏音樂的心態生活。

旅行的樂趣是旅程本身，而不是急奔於達到目的而結束旅程；如同在音樂演奏中，我們聆聽享受每一個音符和旋律，而不會將樂曲的結尾當作是作品的意義。人生如音樂，在生命樂章播放時，我們應該盡情地演奏、跳舞與歌唱。

女兒正處於轉業階段，年初辭去高薪的白領工作 ，在一個小花店打工學習，想成為花卉師。放棄數年專業的工作經驗和優渥的薪資，進入一個全新的領域，沒有學歷和專業訓練，一切只能從基層學起，女兒又是興奮又是徬徨。情人節和母親節 花店生意興旺，因為店小人手不足，她每天工作十六小時，還要開車四處送花，有時花瓶翻倒在車中，水流滿地、花葉散落、忙亂心急的狀況下發生了幾個小車禍。對女兒這淚水汗水交織的轉業過程，我感到心疼卻愛莫能助。女兒仍然堅持：「媽媽妳看這些鮮花多美，看到它們我就好快樂！」

在花藝活動中，女兒擺攤賣鮮花、自製的乾燥花，和乾燥花做的手飾。午後夏陽炙熱，怕嬌嫩的鮮花被曬壞，女兒不時給花兒澆水，隨著陽光轉移的角度將花朵移至蔭涼處。鮮花賣得不好，我說：「大家都不願意買鮮花，因為很快就淍謝了，不如多做些乾燥花好賣。」女兒正蹲在地上整理花朵，她抬起頭，年輕的臉龐曬得紅紅的、眼睛亮亮的：「我喜歡鮮花，它們有生命！從含苞待放到盛開，鮮妍芬芳，展現最美麗絢爛的生命，鮮花綻放散發的美充滿生命力，乾燥花和人造花是不能相比的。與鮮花工作讓我學會欣賞生命綻放的美好，雖然花朵會凋謝，就像人生和人生的許多事也不是永恆的啊。」

年輕時曾讀到一段文字非常喜歡，其中兩句：「人生最大的幸福，就是有終生喜愛的工作。」放棄一條平坦安穩的事業路徑去追求夢想，需要熱情、勇氣和堅持，女兒走在這孤單又艱辛的追夢路上，摸索方向和尋找目的地的過程中，她難免徬徨失意，艾倫．瓦茲的人生哲學鼓勵著她。

瓦茲的論點是反對我們的文化和教育設下許多級別和目標，從幼兒園、小學、中學、大學、畢業後進入社會工作，努力達到目標、獲得成功。他說：「我們用旅行的比喻來思考人生，一個征程，一場遠征，有個嚴肅的目的在終點等著我們。在我們這個心急又充滿目的性的文化裡，我們總是忙著讓自己更快更快地達到目的地，直到我們消除了起點和目的地直接的距離……我們消除了距離，也就消除了旅程，但是旅行的樂趣是旅程，而不是消除旅程。」

瓦茲以音樂做比喻，在音樂裡，人們不會說樂曲的結尾是作品的意義。如果結尾是音樂的意義，最優秀的指揮家將會是那些演奏得最快的人；也將會出現只寫尾聲的作曲家。人們到音樂會去只是為了聽一聲劈里啪啦的弦聲，因為那是尾聲。

其實有目的並不是問題，如果在達到目的的過程中能夠專注於過程中的每個片刻，不論是享受、學習或工作，以演奏音樂的方式生活，換句話說就是活在當下，當我們真誠地生活，過好每一個片刻，片刻串成的人生自然會很美好。

從幼小的孩童身上可以看到「生活的可玩性」（Life is playful）最好的例證，孩子們專心畫圖、唱歌、跳舞、玩耍，他們活在當下，不回顧過去、不計畫未來。童年是一段沒有目的的自由時光，全心投入於當下，孩子的生活是玩耍、玩耍是生活，因此回憶童年時光總是讓我們感到快樂又甜蜜。

成長過程中，我們丟失了珍貴的童心。瓦茲提醒我們：「人生是一首音樂，不是一場旅行。」

我們自己作曲、自己演奏，將生活的每一個片刻譜成音符，將一串音符組合成一個小節、連接個個小節譜出一個又一個樂章。我們認真譜曲、專注彈奏，旋律時而柔情、時而激昂，有歡欣、有哀愁，聚精會神演奏生命的樂章，精采、充盈，悲歡歲月、活在當下，直到最後的弦聲響起，我們精采地奏完生命之歌最後的尾聲。（寄自加州）