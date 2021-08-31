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取消文化

（文化觀察）韓璞
白雪公主不久以前還是還魂之吻，如今已被視為性侵。（圖／韓璞提供）
白雪公主不久以前還是還魂之吻，如今已被視為性侵。（圖／韓璞提供）

回過頭來懲罰過去的錯誤

近幾年來我們常用到一個比較新的詞彙：cancel culture（取消文化），用語可能新，但概念很早就存在了。法國媒體如今提到這個概念的時候，大部分的人還是採用英文：cancel culture，不過用法文發音。我們在社交網絡上常可看到關於這個詞的各種解釋。如網路上提到某名人二十年前曾發表種族歧視的言論，或是某星年輕時曾發生性侵的醜聞，多年後的今天，社交網路要主持正義，全面抵制這些人。所謂取消，指的是某些人曾經有過某些惡行、不正確的立場或思想，如今的社會醒轉了，要回過頭來懲罰這些過去的錯誤，取消它們的邏輯。比如帶有種族歧視、性別歧視的廣告，又比如有些以黑人形象作為商標的食品廠牌：米與可可樹都是熱帶或亞熱帶的產品，以前由黑奴或黑傭來耕種提煉，所以過去有這些廠牌和包裝。

基於取消文化的原則，有些人對此積極抵制，把這些產品象徵性地丟進垃圾桶，表示他們拒絕扮演種族歧視的幫凶。因為這些包裝往往醜化了特殊族群，採用約定俗成的刻板印象：黑人的嘴唇總是厚厚的，鼻子總是又寬又扁，皮膚又黑又亮，人看起來總顯得憨厚老實，動態廣告裡面常常讓他們帶著濃厚的口音，動不動就愛笑，很有節奏感，特別會跳舞等等。這些形象強調出我們印象中的黑人特徵，並予以誇大，忽略了黑人也和其他人一樣、每個人都是一個不同個體的事實。

你還不戒菸？人家《幸運的路克》都戒了！

取消文化的本意是正面的，它表示有人意識到過去某些想法對某些族群不公平，或是某些行為對大眾有害，所以決心予以矯正。人類社會之所以能夠不斷進步，有一部分就是憑藉這種自省意識。但問題在於，什麼思想一定是正確的，什麼一定是錯誤的？我們今天所認定的道德標準，誰能保證二十年後不被人嚴厲批判？

這裡有幾個例子。我們知道在1950年代的社會上，不管你是知識分子、演員，或是公司總裁、國家政要，往往不是手上夾根菸，就是口中叼一根，身旁煙霧瀰漫。當時甚至有人認為抽菸有益健康，直到70-80年代以後，才慢慢意識到吸菸危害之大，因此開始積極立法，抵制香菸。2005年的時候，法國國家圖書館曾舉辦哲學家沙特的回顧展，這下主辦單位可被難倒了，因為抵制香菸的法律明白地「禁止直接或間接推廣吸菸行為」，但沙特跟當時很多人一樣是個老菸槍，在後人保存下來的攝影中，他總是在吞雲吐霧，很難找出沒有菸的影像。展覽單位大費周章，最後終於選了一張沙特的半身照作為海報，但把他手上的菸頭給修改掉了。海報推出後，法國群眾為之譁然，新聞媒體也大加抨擊，指責主辦單位有道德潔癖，鬧到國家圖書館最後不得不出面道歉了事。

另一個例子是我們台灣著名的黑人牙膏，早期之所以取這個名稱，可想而知，是有意以黑色的皮膚襯托出一口白牙。傳統包裝是黃底黑字的紙盒，上面印了一個戴大禮帽、打領結的黑人，他面帶笑容，秀出亮晶晶的白牙。英語名稱是Darkie，強調出黑人深色的皮膚。後來也是因為時代演進，覺得這種名稱和包裝打心眼裡對黑人有歧視，只把他們簡化為一口晶亮的白牙，尤其是英語名稱。所以黑人牙膏的Darkie一名在1990年的時候，被改為Darlie，隨後盒子和軟管上的黑人也突然變成了白人，但中文仍為「黑人牙膏」。台灣當時也趁著這個機會，由不同廠牌推出了白人牙膏、綠人牙膏，混淆消費者的視聽，搶占市場。

還有一個例子來自於一個漫畫系列《Lucky Luke》，中文版把它譯為《幸運的路克》，有電影動畫版本。我們一看標題可能會以為這套漫畫來自美國，可能以為是英語，但本作是由比利時和法國漫畫家共同創造的，自始以來就是用法文發音。《幸運的路克》是美國西部的一名牛仔，故事以美國墾荒時期作為背景，可想而知，這套漫畫如果能從法文版翻成英文，肯定能在美國打開市場，事情本來的確可以一下子就談成的。但這裡出現了一個很大的障礙：主人翁「幸運的路克」誕生於1946年，正好和剛剛沙特那張照片同一年問世。這位吊兒郎當的牛仔也和沙特一樣，走到哪裡嘴裡一定叼一根菸。而美國在1980年代時，「政治正確」的概念開始普及，這套漫畫的讀者有可能是未成年的青少年，美國出版社害怕得罪社會，所以一直不敢把《幸運的路克》引進美國市場。後來他們和兩位作者商談後，達成了一個協議：「幸運的路克」開始戒菸，嘴裡叼的不再是菸頭，而是一根草。而該作的法文版從此以後也改頭換面，再也看不到吸菸的牛仔了。近幾年在法國有些鼓勵戒菸的活動，也搬出《幸運的路克》，以之作為模範生：「你還不戒菸啊？人家《幸運的路克》都戒了！」

我一時興起，跑到圖書館去翻找早期的版本，果真搜出好幾本菸槍版。

很多前人的雕像都被群眾推倒了

今年二月初的時候，美國舊金山掀起了一場論戰。支持取消文化的族群表示許多初中高中的校名應該改換，他們列出一份名單，一條一條解釋其中原因。比如華盛頓、傑弗遜等前總統都被除名，原因是他們家裡曾經蓄奴。林肯也應該去名，因為他雖在1865年廢除蓄奴制度，但曾在1862年處決了三十八名印地安戰士。著名的蘇格蘭文學家史蒂文森也被批評，因為他曾寫了一首開其他族群玩笑的小詩。發明電燈泡的愛迪生也列名其中，原因是他曾在實驗的過程中電死無辜的小動物。

說到這裡，我們可能會覺得美國的取消文化似乎做得太過火了。這種思維模式，其實是把今天的道德、價值觀強加在前人身上，似乎認為一兩百年前的人如果想法和今天的我們不同，那就應該毫不留情地把他們封殺掉，所以會發生上述的情形：更改校名、抵制思想不夠正確的作品（比如1940年出品的電影《亂世佳人》被指責帶有種族歧視色彩，去年曾被HBO暫時下架），還有很多前人的雕像都被群眾推倒了。這種做法欠缺的，是當今社會很需要的包容態度：我不同意你說的話、你的想法，但我尊重你，也尊重你的發言權。取消過去存在過的價值觀，取消我們覺得思想不夠正確的言論，這種作法在某種程度上和恐攻行為殊途同歸。因為兩者都不能接受想法和自己不同的人：只要你有異議，我就用強制的方式阻止你，完全不考量你的文化、時代背景，認為每個人的想法一定要和自己相同，完全拒絕包容。這麼做其實相當危險，如果過去的錯誤真的被消除殆盡，那我們要如何和下一輩、未來的年輕人解釋人類曾經犯過的錯誤，如何告訴他們不該重蹈覆轍？

有人說要抵制白雪公主和睡美人

五月初的時候，有人說要抵制白雪公主和睡美人的故事，因為這兩個故事到了結尾，王子親吻她們的時候，兩位公主都處於熟睡狀態。過去的人對此不以為忤，認為就是因為王子的吻，才把公主給救活，感謝他們都來不及了。今天的美國社會經歷了#MeToo運動，想法也不同於以前，他們認為王子在親吻之前並未得到公主的許可，所以等於進行了某種程度的性侵，並認為這種故事對兒童心理會造成負面影響，有必要消除。

法國人在大西洋彼岸看著美國進行得如火如荼的取消文化，心裡多多少少有些忐忑，很怕這種思想不久之後也被全面引進歐陸。今年三月的時候，歐洲就曾掀起了一場論戰：美國總統就任時，年輕的黑人女詩人Amanda Gorman曾在現場朗誦詩，從而聲名大噪。荷蘭出版社邀請本國一位女作家翻譯她的詩，卻被嚴正批判，最後只好作罷。原因何在呢？批評者憤慨地指出譯者是白人，不能確切掌握黑人遭受的苦難，他們認為黑人寫的詩，就應該由黑人譯者來負責。西班牙版本也一樣悽慘，原定的譯者為當代一名優異的白人男作家，後來也遭受了相同的封殺命運。但：翻譯的本質不就是把一種文化轉譯成另一種嗎？如果要把Amanda Gorman的詩翻成中文的話，請問我們要到哪裡去找出母語是中文的黑人女性？

沙特展的海報上(右)，哲人指間的菸頭不見了。（圖／韓璞提供）
沙特展的海報上(右)，哲人指間的菸頭不見了。（圖／韓璞提供）
Lucky Luke從叼菸到銜草。（圖／韓璞提供）
Lucky Luke從叼菸到銜草。（圖／韓璞提供）
創建於1914年的Banania巧克力飲料帶有濃厚的殖民色彩。（圖／韓璞提供）
創建於1914年的Banania巧克力飲料帶有濃厚的殖民色彩。（圖／韓璞提供）

黑人 美國 種族歧視

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