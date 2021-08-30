母親的牽掛與擔憂像一條藤、像一張網，假如全掙脫了呢？在廣場看到西西，這個問題一直盤踞在我的心中。

西西削瘦的身子穿著一件寬大布衫，褲子是道服般的闊腿褲，那衣裳的顏色很難描述，深深淺淺的灰撲撲，有點像荒漠，有點像大地，不過我想應該是很多天沒有洗才變成那樣。有一個睡袋、幾個貌似批貨用的塑膠大提袋在他背後那條通道長廊擺著，那應該是屬於他的東西。

這裡是廟宇前的廣場，長廊兩邊是可以坐著聊天下棋的水泥矮凳，以前，在那些生活秩序如常的時候，那裡一定都坐滿了人。現在當然什麼人都沒有，空蕩蕩、靜悄悄、冷清清，儘管陽光依舊燦爛，但乾淨整潔的模樣，從來不是這裡原本的味道。整個廣場除了鴿子，就只有西西。

我確定那是西西，他是柳姊的兒子。他有些身體上的缺陷，一長一短的手臂，短的右手手掌蜷起，多看兩眼就會發現。小時候的西西，粉嫩嫩的模樣非常可愛，聰明機伶絕不是一般大人能招架的。柳姊有時候會把他帶到辦公室，我看到他在小小的辦公室橫衝直撞，駕駛著隱形的大型汽車 ，靈活的肢體語言隨時都像在跳舞。他總是口無遮攔地問著讓人尷尬的問題：阿姨妳臉上是什麼？——臉上長出青春痘時會被這麼問；阿姨你的餅乾好難吃！——他偷拿同事放在桌上的減肥餅乾是這麼評價。他說話有點小大人，但畢竟是兩歲多的孩子，所以大家都能暫且容忍。

柳姊是我們這個小辦公室的主管，她工作能力強，對我們要求嚴格，原本總是板著臉，沒有人不怕她。西西跟著上班，像鬧天宮的孫悟空來到辦公室，柳姊會有那幾個小時得跟前跟後賠不是，得堆著笑臉跟我們說話，化身十足寵溺愛兒的慈母，我們反而才能看到她那柔和溫暖的一面。

小時候頑皮卻深得寵愛的西西，求學路並不順遂，不曉得是否因為身體那小小的殘缺呢？從國中到大學，不時會接到學校來的電話，柳姊就得去警察 局或者哪裡處理。西西大學畢業後，柳姊花錢買店面、加盟飲料連鎖店，西西只要好好做就是老闆。只是前陣子辦公室開始有流言，說柳姊傷透了心，西西竟然扔下自己的店不管，離家出走，沒有人知道他去哪裡。

廣場正中央，戴著口罩 ，閉著眼睛伸開雙臂的西西，那畸形的右臂有著微微上翹的手掌，是一朵含苞的蓮花。彷彿要進行某種儀式的肅穆神情，他開始跳起舞來。我好想立刻跟柳姊說，我找到她找不到的西西，要她放心，此時的西西，如此自在如此自由……。