馮傑／圖

二月河小說 改編成電視劇《雍正王朝》，有一幕是康熙帝的太子爺，捲入挪借公款案，正被追款火急而攪得心躁意亂，庭外樹蟬又齊聲嘶鬧來添煩，忍不住怒火，對下人喊道：「黏竿處的人呢？怎麼不把知了都弄走！」這是太子爺不爽，遷怒於知了。

知了，就是蟬。但黏竿處是什麼？與知了（蟬）又有啥關係？尋常人或許就不容易懂，我自小在鄉間長大，看到「黏竿」、看到「蟬」，登時就會意過來了。

當然，我小時候自不會曉得「黏竿處」，原名「尚虞備用處」，是清宮裡的庶務機構，清初時專門負責皇帝遊獵時的侍衛，協助如放鷹、捕雀、射鹿、釣魚 等御用差役。俗稱「黏竿處」，據傳雍正帝靜修打坐或批閱奏章時，不想被蟬聲打擾（這點和他被廢的太子爺哥哥一樣，都不喜歡蟬鳴），常命令「尚虞備用處」的人員，持「黏竿」（綁著黏布的長竹竿）去對付皇宮樹上的蟬，故有此稱。

黏竿去蟬，其實不是清代特產，早在先秦就已經有了。《莊子》書中，莊周就曾假借孔子的身分，說過一則蟬的寓言。

話說盛夏時節，孔子領著弟子們去到楚國，走經一座樹林，林中蟬聲轟鳴，恰好見到一位駝背老人，手持黏竿，立在樹下，仰起頭，正在捉蟬。只見老人一移一黏，一黏一蟬，抓蟬就如隨手撿物一樣容易。孔子師生在一旁看得驚嘆不已。

孔子向老人家打躬作揖，好奇問道：「老先生真是好巧藝！這樣的好巧手藝應該有特殊的門道吧？」

駝背老人緩緩放下竹竿，答道：「我確實是有門道的。」又說：「我一開始用黏竿黏蟬時，必須經過五、六個月的練習，先在竿頭上疊起兩個丸子，不會墜落了，那麼黏蟬時，失手的情況就會減少了；然後再繼續增加難度，疊起三個丸子而不墜落，那麼失手的情況，十次就不會超過一次；如果能疊起五個丸子而不墜落，那麼黏蟬時，就如同在地面上拾取東西一樣容易了。」

老先生看著孔子（我感覺孔子被唬得一愣一愣的），繼續說道：「當我在樹下立定身子，猶如地面的一截斷木，我舉竿的手臂，就像枯枝一般；雖然天地廣大，萬物眾多，但我一心一意只專注著蟬的翅膀，絕不思前想後，左顧右盼，也絕不因萬物紛繁而改變對蟬翼的專注，如此黏蟬，哪能不成功呢！」

《莊子》這則寓言，正是成語「佝僂承蜩」的出處，原意是要說明一個道理：「用志不分（紛），乃凝於神」，只要不三心兩意，能專心致志於一事，就能做到出神入化的境界。

莊子說這則寓言，用意固好，託意亦深，只是我每回看到佝僂（駝背老人）自道承蜩（捕蟬）的技術細節，都直搖頭，老人家騙騙外行人可以，很難瞞過行家，我可是也黏過蟬。

黏蟬是這樣。我讀小學時，有一回不知哪個玩伴出的點子，我們一起去五金行買了一張捕（蒼）蠅紙，又從魚池旁竹林鋸來幾條細長竹竿，扯開捕蠅紙，將竿頭放進黏紙，闔上，再用力將竹竿抽出，竿頭上登時就沾滿了黏膠。

玩伴們人手一竿，逕自走向大馬路和田間水溝交界的一長排大樹，有木麻黃、苦楝、榕樹，樹上蟬聲轟鳴，我們悄悄走近，頭往上仰，立直了竿，慢慢升高，緩緩接近樹枝上的蟬，原以為很難抓，但沒想到，竿頭越接近蟬，我們在樹下屏氣凝神，倒是蟬似乎沒有感覺，待竿頭一碰，蟬就瞬間黏住了。換其他玩伴各自拿手中的竹竿試，也是如此，只有少數醒覺性高的蟬，發現不對勁了，嘶的一聲，振翅倒飛，正好自投羅網，撞上竿子，直接黏住。

黏蟬，竟如此簡單，壓根不需要像駝背老人所說，需要什麼疊一丸、三丸、五丸而不墜，才能百黏不失手，感覺那是馬戲團的訓練、哲學家的編排，完完全全不需要。

莊子和駝背老人沒說的、或者不知道的，是捕蠅紙黏膠的黏性太強（古代應該沒有黏性這麼強的黏膠），黏蟬容易，拔蟬難，硬是把蟬身從竿頭扯下來，不是翅膀斷毀，就是蟬身沾黏，動彈不得，拔卸不下，很是可憐。我們這群小孩，看了如此結果，直覺殘忍，就把蟬放了，扔掉竹竿，不黏蟬了。

當時，我們鄉下小孩都誤以為蟬是蟋蟀變成，蟋蟀從地穴爬出來，爬上樹，就化成蟬。所以，我們改抓蟋蟀，希望有一天變成蟬，我們不用黏蟬，也能擁有蟬，擁有蟬，是為了隨時近距離聽蟬鳴，像隨身聽。

每到春天時節，我們以為蟬還是蟋蟀階段，小學校園的土地上已經隆起一小堆一小堆土丘，我們會用手刮去鬆土丘，再把盛滿水的黑松汽水或豆奶玻璃罐，對準凹洞，猛灌，一罐換過一罐，直到蟋蟀在水穴中露出觸鬚（想是蟋蟀受不了水淹想鑽出洞口呼吸），我們就會用預先準備的枯樹枝，從洞口旁斜斜插入，截斷蟋蟀退路，再用食指插進洞內，前攻後堵，合圍捕抓蟋蟀。

後來，我們發現，灌水得來的蟋蟀並沒有變成蟬，並不是我們觀察和探究出最後真相，而是因為養在火柴盒的蟋蟀，隔沒幾天就一隻接一隻僵死了。

夏季漫長，童年玩伴從早到晚都在鄉間遊蕩，只有蟬聲陪伴我們，我們卻時常和牠過不去。如有一回，我和玩伴們個個斜仰頭，高舉左手，打直，虎口抵住彈弓，右手使勁往下拉，緊繃橡皮粗筋，大拇指和食指緊緊捏住護皮內的小石子，蓄勢待發，手指鬆開，小石子便疾速噴飛，噴向樹枝上的黑蟬。

一顆顆小石子在枝椏間衝刺，從學生短褲口袋中取出，往彈弓瞄準處飛射而去，衝撞枝枒，穿出林梢，飛出天際，最後降落在花生田的乾土上，發出咚的一聲悶響。──用彈弓打蟬，難度遠遠超過黏蟬，一顆石子不中，再發一顆，不中，再發，又發，接連不中，終於有一顆，我射出的小石子，不偏不倚，正中樹枝上一隻細小的蟬，小石子先是篤的一聲，反彈掉落，蟬，也應聲摔落。

玩伴們歡呼不已，能打中，確實不容易，大夥兒走向前，在草叢中翻找蟬身，好不容易找著，拿起一看，這才發現，蟬的部分腹身已經被石頭擊毀不見。這時候，蟬竟然開始震動身軀，放聲嘶叫。

一位玩伴拿在手上，大家一起望著蟬身破碎，感覺蟬身震動，又聽見蟬聲嘶吼，大夥兒全安靜下來，打中時的興奮歡呼都不見了，只是呆呆望著、聽著，感覺著，我並不知道其他玩伴怎麼想，但我覺得：怎有這樣殘酷的事！很深的哀憐感從心底湧起，我把蟬放回枝杈間的凹處，不打蟬了。

後來，我們又開始蒐集蟬蛻。蟬蛻，就是蟬殼，蟬聲嘶鬧的樹上很容易發現蟬蛻。有玩伴說，蟬蛻可以拿去賣給中藥鋪，我們便在每棵樹身上尋找蟬蛻，每找到一個，彷彿發現一處寶藏。蒐集了滿滿一袋，後來才發現，物以稀為貴，蟬蛻太多了，不稀罕，中藥鋪不收，我們空歡喜白忙一場。

我們開始和蟬，和好。

鳳凰木開花，蟬大聲轟鳴，通常都是畢業前後，輪到我和玩伴小學畢業了。我們慢慢知曉，蟬真的不是蟋蟀變成。

真實的生物知識是，蟬的一生，絕大多數時間都在地底下度過（這一點很像蟋蟀，難怪容易被誤會），成蟬交配後，將卵產在樹上，卵孵化成幼蟲之後（幼蟲長相與蟬非常相近，差別只在沒有翅膀，顏色不一樣），幼蟲會從樹枝鑽入地面，然後在地底下用刺吸式口器刺吸植物根部汁液，蟄伏地底下幾年到十幾年之久，有的蟄伏三年、五年，甚至長達十七年，最後才在黃昏或夜間爬出地面，爬到樹上，抓住樹皮，蛻皮（就是我們撿拾的蟬蛻）羽化（長出翅膀）。

我們小時候交手過的蟬，色黑，腹黑，翅膀前半黑褐色，後半透明，名喚「台灣 熊蟬」。牠們蟄伏在地底時，亦是危機重重，必須辛苦地躲過蟬菌、螞蟻、食蟲性動物等天敵的威脅，而成蟲的日子也非常短暫。

在蛻皮羽化、化為成蟲之前，蟬蛹背上會先出現一條裂痕，蟬的頭從裂縫中掙脫出來，然後露出身體和褶皺的新翅膀，停留片刻，翅膀慢慢變硬，顏色漸漸變深，然後起飛，開始大鳴大放，尋找配偶、交配（嘶擾太子爺、雍正帝、陪伴我們童年無聊夏季的蟬鳴，其實是蟬群正忙著呼朋引伴、傳宗接代），然後又在樹上產卵，最後死去。如此一再循環，只餘留蟬蛻在原處。──蟬蛻，是蟬留在世間的依戀。

長大後，我們多少能理解一些，漫長的蟄伏往往只為了短暫的意氣風發、顧盼自雄，有時候漫長的煎熬也未必真能得到短暫的歡呼，說不定還會有不知情的駝背老人和鄉間小孩殺出程咬金，自顧自地黏蟬、打蟬，只為了一點小利益或小樂趣。

蟬聲切切，人世和蟬世都同樣艱難，就像唐代大書法家、名臣虞世南的〈蟬〉詩：「垂緌飲清露，流響出疏桐，居高聲自遠，非是藉秋風。」詠蟬也詠人，把蟬描寫成如此清貴、高潔，雋朗清華，逸韻高標，自信又自在。只是塵世難，蟬和人一樣，要蟄伏多少年，躲過多少凶險，歷經多少考驗，最後才能有短暫而美好的蟬蛻羽化，嘒嘒嘶嘶。