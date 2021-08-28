達姆／圖

97號公路穿越奧勒岡州，這段路，曲折蜿蜒於熔岩山地，大部分是兩線道，萬一前有貨車喘氣爬坡，後面跟著的連串小車，雖有強力馬達，也只能龜速慢行。我正被堵得發悶，不禁聯想，這好像以前在職涯生活中，有很多時候，受制於諸多外在形勢，空有一身本事，卻有志難伸的鬱卒。

在旅途中已十幾天。人旅行時，去程，總奔向無限期待，不覺旅途漫長；待目的地達到，見過該見的人、看過該玩的景點，高潮已過激情抽乾，人便懶怠；回程時，迫不及待地只想趕路早點回家；今天便是趕路日。

連開幾個小時的車，天將黑，肚子也餓了，我一邊開一邊想找個吃飯處。忽然眼角瞄到一閃而過的招牌：「Asian-American BBQ」（亞裔 美國人烤肉店），小小藍布招牌掛在矮矮的平房窗沿上，差一點就錯過。

小店外，一個磚紅色圓筒烤爐橫臥，直立的煙囪白煙噗噗，熱氣輻射，地上一段段粗圓柴火，壘成矮牆，將一群嗷嗷待哺飢餓不已的人與陣陣散發香氣的烤肉隔開。爐主匆匆出來，開烤爐、翻肉排，又匆匆回屋。他一路低頭，不給眼神交集。我好奇看他，矮短個子，黝黑皮膚，如圓規畫出的正圓臉上，兩道厚凸的嘴唇，如孫女愛吃的小熱狗似地飽滿，雖然冷面，卻挺有喜感，不禁想到卡通人物Mr. Potato Head。

我和女兒猜著爐主是哪裡來的亞裔；所謂的亞裔美國人Asian-American，是給不懂東亞歷史的人的一個統稱。台灣來的我們，總愛搞清楚老闆究竟是哪國人，彷彿不認證血統，就無法開口寒暄、不能點菜似的。我走向屋子，屋內的爐主右手揮刀剁肉，左手一抬，制止我入屋，有點軍人架勢，眼神不笑，看起來酷酷的。因為疫情，不得入屋，我也理解。

窗上貼的菜單，除了烤肉外，還有越南河粉PHO、泰式沙拉、以及芥蘭炒肉片配白飯，所以爐主可能是越南或泰國華僑？究竟什麼原因，他選擇落腳在這個蕞爾小鎮？一般移民 來美，選擇落腳地，無非是考量工作機會、學區治安，最重要的還有負擔能力。雜草鎮，人口才二千出頭，生意量應該不大。大城市生意多，開銷也大。這裡的住房租金平均才一百五十至三百五十元，起步容易些，也許是這個理由？我看他店面雖小，生意卻不錯，生活應該沒問題。

一會兒，爐主又出來，開爐、翻烤肉，一番撥弄停當，才轉向我，嚴肅圓臉在熱氣中油亮亮的。我想他出生時，大概把微笑留在娘胎裡忘記帶出來了。兩片厚唇開闔，手揮向屋外，說：「客人太多，還有十七個訂單，妳可能要等一陣。」我笑笑說沒關係。這才細看等著的那兩組人馬，中年組五人，圍圈站著，看著遠處山火的白煙一股股竄起，另一群四個年輕人，坐著喝汽水，看制服似是森林義消組織成員。最近極端熱浪來襲，奧勒岡的統靴山火（Bootleg Fire），加州中部的迪克西山火（Dixie Fire），一南一北，火勢迅速蔓延。雜草鎮面積不到五平方英里，海拔約一千米，年降雨量每平方哩不到0.01釐米，極度乾燥。2016年加州山火，在強風帶領下，也席捲了雜草鎮，幾乎全毀。這次山火來勢洶洶，難怪他們神色嚴肅。

如此惡劣環境的山區，為何會聚集成鎮？原來1897年時，有位拓荒者阿布納．威德（Abner Weed）行至此地，發現此地山風乾而強，非常適合鋸木業乾燥木材用；遂以四百 元買下當地兩個鋸木廠以及附近二百六十英畝林地。1901年設鎮時，便以他的姓「Weed」命名。到1940年，小鎮已發展成為美國最大的鋸木及合板木材產地，全盛時期，著名的國際紙業、摩根家具公司都在此設過廠。工作吸引了許多義大利移民工來此，故小鎮內街道多以義大利城市命名。但是隨著家具產業外移，小鎮日漸縮小。

不知阿布納．威德原籍為哪裡人，Weed由來何處。Weed 的英文意為「雜草」，又為「大麻 」的代稱。莎斯塔啤酒廠主打的啤酒名為「Weed」，廣告標題就繞著大麻轉——「Try Legal Weed」（合法嘗大麻）、「A Friend in Weed Is a Friend Indeed」（有大麻的朋友才是真朋友）等雙關語，令人會心。因為大麻名聲不佳，雜草鎮也曾多次上了「世界不雅城市名」的榜單。但是加州最近使用大麻已合法化，有不少人到荒山野外買地搭棚種大麻，不知道雜草鎮會不會成為名副其實的大麻鎮？

說到啤酒，釀酒要有好水質，雜草鎮得天獨厚，山上有個「博恩泉」（Beaughan Spring），自立鎮以來，家家戶戶的飲水一直是由山上博恩泉直接接到家裡來的。2016年，法國億萬富翁Pierre Papillaud向法院提告，要求切斷博恩泉供應給雜草鎮的供水，為的是讓他的Papillaud礦泉水工廠能夠多生產瓶裝水，好賣錢。所幸2021年3月，法院判決Papillaud敗訴，雜草鎮繼續有好水喝。

我們到屋外用餐區坐下。忽然，鄰桌的年輕人急急脫掉上衣，不停拍打後背，我看到他後背趴著幾隻黑色甲蟲，瘦長、硬殼、長嘴、長鬚、尾巴微尖。此時孫女和女婿也驚呼連連，很多黑甲蟲爬在他們的腿上和手臂上，咬起來，刺刺的痛。女兒跑回車上拿了防蚊蟲的藥，一陣塗抹後，甲蟲攻勢稍緩。

此時餐點上來，大夥迫不及待吃起來。我點的河粉湯，賣相與洛城的越南河粉大不相同，細條河粉，湯極香，叉燒肉、炸肉丸，樣多量足，給料不吝嗇，小櫻桃番茄、青菜及紅蘿蔔絲，顏色好看，碗大湯多，入口微辣、鮮、酸、甜，好吃極了。我們四個大人，一起瓜分那碗湯，稀里嘩啦地吃得滿頭大汗，真是過癮啊！比洛城大多數的PHO店都好吃。

忽然前面響起爭論聲，有客人抱怨餐點不合胃口，想退錢。爐主紅臉轉黑，眼神凜然，直接拒絕。那對年輕白人，口出惡言後憤憤離開，留下兩盤幾乎吃光的殘渣。旁邊等餐的老顧客，也出聲支持爐主的決定。爐主說：「又是想吃白食的，總有人認為我們好欺負。」想必這情況不是他第一次碰到，過日子的辛苦，可見一斑。一個亞裔移民，在這個白人為主的偏鄉小鎮，要挺身對抗，得有勇氣。換成我來處理，一定直接退錢，息事寧人。但長此以往，會不會讓人覺得亞裔好欺負呢？

很多新移民，尤其是逃難出來的人，往往要拋棄自我，而屈就於養家糊口的營生。異地陌生的環境，語言隔閡，膚色不同，人脈缺乏，都如路上的大貨車，處處掐卡著移民者，縱有一身本事，也只能龜行。爐主這一身手藝，如在洛城開店，一定天天大排長龍，卻埋沒在雜草小鎮，我都替他覺得有點憋屈，他會不會常生有志難伸的鬱卒？

我趁付錢時，跟爐主聊聊。原來他本身就喜歡烤肉、做菜，廚藝從泰國學起，後到中國取經，而落腳雜草鎮，原因之一是因為博恩泉的水質好。他跟兒子倆一起做，店開在97號公路跟雜草鎮的交界處。看網路上點評，有很多過路客、當地客和回頭客，真是酒香不怕鄉偏。原來爐主是選擇自己喜歡的小鎮，做自己喜歡做的事，生意不怕小，夠用就好。新移民的落地生根的選擇，也可以自主。

防蟲液效用大概消失了，甲蟲陣又來襲擊。我們趕緊逃。上車前，又拍掉身上兩三隻。一上路，我就聽著後座的陣陣尖叫聲，像驚悚片般——「啊！又咬了一口。」「快！開窗開窗，趕出去沒有？」「這裡還有一隻，快！快！給我紙巾。」後面終於安靜下來。這時，我的腿窩又被叮了兩口，我忍著不說，免得後面那幾個小鬼又要尖叫連連。

「可惜，忘了照相，也不知是哪一種甲蟲。」我說。

「沒關係，我抓到了一隻，等一下照個相，再上網查一下。」女兒說。

晚上到旅館，安頓好小朋友後，女兒敲門，拿來一團紙巾，我準備好手機，對準女兒手中捏得緊緊的紙巾，放大、對焦，「好了，可以打開了。」女兒小心翼翼地慢慢掀開紙巾的一角再一角，一層又一層，「咦？空無一物？沒抓到？還是飛走了？」女兒懊惱，「敢情捏了這一路，根本就什麼都沒抓到？」再仔細想，甲蟲似乎只在烤肉店旁一百呎範圍內出現，難道牠們是爐主圈養的嗎？或者，也是跟著爐主來的亞裔甲蟲移民？我覺得甲蟲和爐主似乎一樣個性，輕輕咬人，只是要保護自己的地盤，看起來嚴肅，其實只是對生活認真的態度而已。

我們上網查了各種甲蟲的圖片，就沒看到雜草鎮的那種甲蟲。回想起來，那些甲蟲殼硬，命大，拍半天，也沒看到一隻屍體。更奇怪的是，我們身上都沒有被咬過的印痕、鼓包、紅點，彷彿根本沒有發生過。是以，我要跟朋友講述雜草鎮的甲蟲驚魂記時，一點證據也沒有，不免心虛，彷彿是自己胡亂編出來的，可這故事又缺乏希區考克的懸疑及驚恐。莫非我們途經雜草鎮時不小心陷入了大麻的幻覺裡？（寄自加州）