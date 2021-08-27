四月，落英繽紛，稅表飄飄。新找的會計師翠花，精明能幹愛聊天，人遠在紐約。一日數字校對完畢，她興奮而詭祕地說：「川普 五月要回來了！」「回哪裡？」我困惑了。「回來連任大統領，把做票當選的偽總統拜登抓起來，讓美國 再度偉大！很久沒見他的推文了，我們盼望得心焦。」電話這邊的我聽得驚掉下巴。

但翠花頗認真，她完全相信這個網路消息。彼時太多的假新聞在網上四處流竄，一月風暴後，被後知後覺的臉書和推特一股腦封殺。老牌民主國家的言論自由，落得竟由幾個科技公司的大掌櫃來定調，也足以令人稱奇。

翠花所堅信的消息本應在一月二十日總統就職日實現，未成。後改稱三月某日兌現，又未成。但已搞得警方高度緊張，在國會山莊附近增派武力，亡羊補牢。然後，翠花的盼望推遲至五月。只是今年華盛頓D.C.的五月，櫻花枝下，不復當初我所見的遊人如織，更不見任何起義前的詭祕和興奮，抓「偽總統」的希望似乎愈來愈渺茫。不過其邏輯似乎可預測：翻盤好像都在單數月份。那麼就等七月吧，會出大事嗎？

我原以為相信這些奇談怪論的，大多是那些網路的匿名追隨者，遠在天邊，只在電視中看見，未料我身邊就有。仔細琢磨這些消息言論，有人視為茶餘飯後的八卦，有人卻認定是鐵板釘釘的事實；有人覺得不需爭辯的常識，有人卻執著地理論一番。大家都認為：自己所相信的是真的，所不屑的是假的。

接下來聊到疫苗 ，更讓我瞠目結舌。翠花絕不打疫苗，她堅信新冠病毒不會殺人，而疫苗絕對是殺人的劊子手。這跟逃過封殺或漏網的陰謀論網站說法如出一轍，這些網站中仍有人宣稱地球是平的，且為宇宙中心，其觀點令人嘆為觀止。聊到此處我不得不和她小辯一下，不為論個輸贏，只想她身體健康。作為在美國開發過疫苗的製藥公司的統計師，以我所見的資料，輝瑞和莫德納的疫苗致死率極低，保護率極高。你一生打疫苗無數，躲過天花，躲過腦膜炎，躲過小兒麻痺，哪次讓你出入鬼門關？為何獨獨新冠疫苗就會送你上天堂？

翠花仍不為我言所動，她深信只要喝大劑量營養劑，便可抵禦病毒，並十分誠懇地向我推薦了一款直銷營養劑。她說如果真的中招，也會遵從大統領的前述，試試他最愛的奎寧。末了，她給自己打氣：「很多事，信則靈！」我開玩笑說：「以後走路小心，一不注意就會掉到另一個星球，因為地球是平的。」

七月降臨，資產數十億的川普未能翻盤，反而其商業集團因逃稅遭司法起訴，財務長在光天化日下被反銬帶走。我不禁想起李煜的詞：「獨自莫憑欄，無限江山，別時容易見時難。」

在毒性強傳播快的DELTA變種病毒的強攻下，精幹的翠花不知是否安好？是否依舊梳洗罷獨倚樓，摟著營養劑，淚眼望斷那殷盼的人兒？（寄自華盛頓州）