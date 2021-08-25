可樂王／圖

「動漫 」是動畫與漫畫的合稱，「卡通」則是指以漫畫繪製畫稿再由攝影機逐格拍攝而成的動畫影片，風格通常比較幽默、誇張。但在我小時候，這兩者都被廣義地稱為「卡通」。在此所說的「卡通」，就是包含了動漫和卡通影片。一提起卡通，就有喜感，感覺自己也似漫畫人物一般，兩隻眼睛一下子變成紅色心形——不管時代怎麼變化，卡通總能讓我笑開懷。

《紅樓夢》裡賈寶玉「情不情」，對世間萬物都充滿感情，看見花跟花說話，看見燕子跟燕子說話。據此，動漫創作者也是一樣，一葉一花、飛鳥走獸都可變成卡通角色，有與人類一樣的喜怒哀樂，演繹出轟轟烈烈、悲歡離合的卡通劇。

動漫以線條和色塊來展現故事與場景，有時能讓人眼眸放空，有時是一場視覺盛宴，它可以唯美感人，也可以誇張鮮活。比如，尷尬時是頭上冒出形如懸膽的汗珠，號啕大哭時則淚噴如注；如果一見鍾情或者以死決戰，電流會從雙方的眼裡射出對接；剛才還是高大偉岸的正人君子造型，遇事則秒變得意、頹廢或狡黠的猥瑣小人……動漫比文字更直接、生動，所以人人都愛用動畫的表情符號。在我有生之年，不一定能等到人類找到進入高維時空的途徑，我倒是能自行降維進入「二次元」，二次元是夢的延伸，是不容詆毀的一個精神存在。

經典歡樂的迪士尼 卡通

小時候常看迪士尼卡通，最愛的是嘴巴大、尾巴翹、嗓音扁扁的唐老鴨。他雖然缺點多多，卻有勤勞認真的勁頭，一出場總興致勃勃意氣昂揚，鏟雪、除草、做鬆餅、夾著公事包上班、帶著魚竿釣魚、或扛著獵槍打獵，像大多數普通美國人一樣。可老有意想不到的天災人禍、搗蛋小鬼給他製造混亂，皮特貓、古飛狗、韓福瑞熊、花栗鼠奇奇和蒂蒂……還有他的三個小侄子，都會花樣百出地跟他作對。他氣急敗壞，怒火沖天，眉頭一鎖，眼珠亂轉，想方設法奮起補救，卻左支右絀，疲於應付。唐老鴨倒楣透頂，經常有麻煩纏身，但他從不放棄，永遠樂觀，下次出場又是一隻元氣滿滿的好鴨。他對生活的熱情始終如一，不止一次地激勵過我。當我遭受挫折心情沮喪時，常捫心自問，是不是應該向唐老鴨學習？

迪士尼有永不枯竭的奇思妙想，創造出無數精采橋段，搭配各角色的獨特造型、歡快的音效、妙趣橫生的畫面，讓迪士尼的動畫具備超強的生命力，從小到大帶給我無盡歡樂。縱觀迪士尼卡通，不難發現一條金科玉律：小勝大、弱勝強、正義戰勝邪惡，終極目標是和諧融洽。人類嚮往的理想社會原來是在卡通裡。想來這就是卡通的吸引力，生活中不能達成的願望，可以在卡通世界中實現。

可惜我爸爸生得太早，童年時沒有看過卡通，不瞭解卡通的魅力。他問我：「你都多大了，還看動畫片？」殊不知，在日本 ，大量動漫的受眾定位是成人。人們可以在虛擬中尋找真實，在動漫中滌清心靈，在卡通裡得到治癒。我爸爸嘴上說不喜歡，卻會跟著我瞅上一集半集，為區別於我守在電視機前目不轉睛，他常站在一旁擺出「馬上就走」的姿態觀看。其後某一天，他會出人意料地冒出幾句動漫台詞。

熱血勵志的《灌籃高手》

日本的《灌籃高手》雖然是一部勵志的動漫，卻張揚了率性、自我的新新人類風範，二十年後的今天看，仍新鮮如夏日海風。自以為天才的不良少年櫻木花道，整天嬉皮笑臉，他是體能超強但完全不懂籃球規則的門外漢，只為博得美少女的青睞才加入籃球隊；另一個高冷帥酷的真正籃球天才流川楓，獨來獨往我行我素，對隊友和「粉絲」基本視若無睹，卻肯一個人默默沉心苦練投球兩百萬次；胖嘟嘟的白髮教練安西，對這幫半大小子的管理和訓練似乎一副不聞不問的佛系態度；而櫻木軍團則是一群落井下石卻又常兩肋插刀的大「損友」……這些顛覆傳統觀念的人物，卻傳遞著歷久彌新的精神內核：青春就應該為夢想而燃燒。在原作者井上雄彥不落窠臼的畫筆下，櫻木花道、流川楓這樣的非主流人物，也可以成為熠熠閃光的男主角，也可以書寫出一首關於成長、拚搏、友誼與信念的熱血詩篇。

《灌籃高手》的大部分場景在籃球場上，登場的神奈川縣高中籃球隊有六支，全國大賽登場隊伍有六支，有名有姓的籃球隊員出現了六十餘人。一如日本人做什麼事都講究精益求精，井上雄彥把一個幾秒鐘的扣籃動作，以全景、近景、特寫等多個視角來表現，好像從五、六個攝影機上截取的畫面。除了主角，一個小角色也有他的來龍去脈成長軌跡，人物的心理刻畫尤其細膩，有時一場球賽會打上二十多集（動畫）；有時在投三分球的電光火石間，投手能把整個高中時代回憶一遍。從來不看NBA的我，看《灌籃高手》卻樂在其中、心潮澎湃。你能想像嗎，有多少這樣動漫中的虛擬人物長久地活在億萬人心中？請看東京奧運會上九位動漫形象大使，而他們不過是冰山一角。

輕鬆歡樂的《蠟筆小新》

前些年有一陣閒閒無事，便把一直沒機會看的《蠟筆小新》找出來補課，一口氣看了上千集。五歲孩子的「江湖」，風風雨雨波瀾不斷，讓我看得有滋有味、樂不可支。主角野原新之助的言語行為賴賴的、色色的，似乎是個壞小孩，其實他要的不過是舒舒服服自由自在。他活得隨性本真，有贏了不在乎、輸了無所謂的氣度，與之相反的風間小朋友，理智、自律、努力，但不見得更快樂。也許風間和小新是我們每個人心裡都有的兩個小鬼，大多數時候我們只能當風間，其實我們很想肆無忌憚地做一回小新。

我最喜歡看小新激怒大人們的場面。他經常說媽媽是沒胸大屁股歐巴桑、凶巴巴恰北北老太婆，讓媽媽火冒三丈地鐵拳相加，伴隨一聲緊一聲的專用施暴音樂，隨後便是小新頭上冒出一顆大爆栗。松阪老師出場也有特定音樂——妖嬈的、算計的、心中竊喜的，那時她要麼是去商場蹭吃蹭喝免費食品，要麼是好不容易有場約會打扮漂亮去見帥哥，結果屢屢被小新作怪攪黃。妮妮的媽媽辛辛苦苦攢了一點私房錢，偷空背人想吃一點高檔美食，卻必定會被小新看穿而「截胡」，妮妮媽媽教養好，不會當場發飆，只能沉著臉到小房間痛打兔子玩偶……誰都有虛榮懶惰、貪小便宜、自戀自負的各種毛病，小新就是那個說真話戳中痛點的人。

《蠟筆小新》輕鬆歡樂，每集七、八分鐘，隨時可以搬出來，熟悉的畫面和對白成了我日常生活的背景。看多了，看出那麼點意思來，生活本來如此，人生不過如此，嘻嘻一樂哈哈一笑，沒什麼大不了的，沒什麼過不去的。我爸爸如果在世，在我旁邊瞄上幾眼，說不定也會忍俊不禁、品得其味。

卡通之所以受歡迎，是因為虛擬能帶來無限可能性，其創作可以腦洞大開，在內容上沒有限制，在思想上適宜多元性，情節上又搞笑逗樂。我總覺得，常看卡通不僅能保持童心不泯心神活潑，而且能笑口常開延年益壽，不由自主會對生活樂觀起來。

說卡通幼稚的人，我為你感到遺憾，你錯過了一個多麼五光十色、七彩斑斕、美不勝收的世界呀。在卡通的汪洋大海中，能掬一瓢飲，享受一會兒脫離現實的鬆弛，得到片刻精神上的愉悅，獲得些許心靈的慰藉，何樂而不為？

富有深意的歐洲動畫短片

動畫短片是近些年頗越受歡迎的體裁，能在幾分鐘的長度裡，以淺顯的故事來探討深刻的生命主題和人生哲學。歐洲的動畫短片有很多精品，無論是創意、內涵還是繪畫技法，都堪稱經典。

荷蘭動畫短片《父親與女兒》，畫風樸拙簡約，片長八分鐘，幾乎全程都在騎車。最開始，父親與女兒一起騎車，到海邊，父親下車乘小船出海遠航。接下來，女兒一趟趟騎車去海邊等待，從小女孩到大女孩到年輕姑娘，和朋友一起，和戀人一起，和丈夫兒女一起，每次騎到海邊都要在父親離開的那棵樹下遙望。

後來，女兒也垂垂老矣，費力地騎著車上坡到海邊堤壩。滄海變桑田，老婦在乾枯的海床發現了父親出走時搭乘的小船，已被沙土掩埋了一半。她蹲下來，俯身船幫，彷彿偎依在父親身旁。突然，她聽到什麼在召喚，她站起來，奔向遠方，時光一點點從她身上褪去，她漸次變回中年婦人、年輕女人、妙齡少女。然後，她跑到一個高大的男人面前，遲疑了一下，撲進父親的懷抱。

短短八分鐘，每一個畫面都是寥寥數筆，可是把父女情深演繹到了極致。作為女兒，一天天長大，讀書工作、結婚成家，遲早有一天要離開父親，不僅是物理上的離開，還有心理上的離開，但在情感上卻難以離開，因為父親的臂膀永遠是安全、溫暖、可靠的，父親的角色是不能被任何人替代的。在走過漫長的生命之路，完成人生所有的義務和責任之後，更覺得被父親無條件地寵愛呵護的時候最幸福，也會更加思念父親。歲月的車輪帶不走對父親的愛，一生的守望，終將會換來跟父親的團聚，不管是在夢裡，在幻想中，還是來生或者後世。

父親之情，海枯石爛，只嘆爸爸已不能跟我一起看。（寄自紐約）