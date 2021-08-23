現在經常有友人來訪，殷勤送禮。禮物的包裝越來越精緻，也越來越繁雜。對比之下，我想起了小時候物質匱乏的年代，那些零賣的商品。

記得我的父母都有自己喜愛的食品。父親熬夜備課，愛備上些餅乾。他經常到家附近的小百貨店去零買，最愛的是上海泰康公司出品的萬年青餅乾，因為它酥香可口。我陪父親去，還看到他心情很好地和營業員聊天，或者開玩笑似的討價還價：「師傅，零頭就算了吧。」而記憶中的營業員也比較懶散，笑嘻嘻地逗我：「你吃還是你爸吃啊？」邊說邊用鋁勺盛起餅乾，放進紙袋。過秤卻是蠻認真的，最多加上一兩片碎的。

我母親則對於其他零食不上心，唯獨愛吃巧克力。那時候中國 的巧克力很少有濃度比較純的，大多加了很多的糖和香精，母親很少買。後來不知母親從哪裡買來了食品廠的大塊純巧克力，幾乎沒有摻人工香精，糖也不多，嘗上去口感雖然苦苦的，但是那股可可的醇香在舌底能留存很久。我們家裡有一個進口的方型鐵皮餅乾盒，密封性特別好，每次買回零食，放在裡面能很長時間保持乾燥。我小時候若是身體不佳，躺在床頭，就看著床頭這個餅乾盒上的圖畫浮想聯翩。現在想來，似乎畫的是英國人在園子裡喝下午茶的情形。

那真的是一個幾乎零包裝的歲月。家裡醬油、醋或酒快用完了，奶奶就拿著舊瓶差我跑腿：「妹妹，快點到小店去拷一角錢的醬油。」我拿著瓶子來到店裡，頗有興致地看醬油從一個有刻度的容器中流出來，而營業員用一把有點像竹筒的長柄量筒通過漏斗灌到瓶子裡。回家路上，我總是小心翼翼，生怕砸了醬油瓶。有一陣子流行珍珠霜，商店裡有不同珠光色的面霜裝在玻璃容器裡，少婦們興致盎然挑一款她們喜歡，讓營業員零拷了裝在自己的小盒子裡帶回家。

除了回收用的器皿，還有糙紙、蠟紙一類的包裝。我小時候如果生小病時是有些竊喜的，不用上學不說，且媽媽下班回家會帶給我兩樣我喜歡的零食，都仔仔細細包在紙裡。一包是太倉肉鬆，一層薄油染得紙包略微透明，吃時夾幾筷子，一絲絲溶在稀粥裡，很鮮，據說既有營養也容易消化。還有一包隔著袋子聞著就是香氣撲鼻，必定是我的最愛甘草橄欖。我喜歡那種苦中帶甜的滋味，一顆橄欖細細吃，慢慢啃，而久久回味無窮的是橄欖核。我媽媽說：「病中可以解解厭氣（無聊）。」這兩包零食量都很迷你，但卻是我童年特享的小小奢侈。

那個時候就算有包裝，有也比較簡陋。比如夏天吃冰品，一樣是光明小冰磚，沒有漂亮的硬質外殼，只有一層蠟紙的簡易版就是兩毛整，而有正式包裝的要加上兩分錢。這樣的簡易版很受手頭零錢不寬裕的孩子們歡迎。不方便的是，得拿個飯盒去端回來，還要快快跑步，否則就化了。

不知不覺中，物品的包裝越來越現代化了。聖誕時收到的巧克力，裝在星光閃閃的禮盒裡，是青春的回憶。等到我侄子的童年，他都沒有散裝的概念了。為了集齊水滸卡，他曾經買過一整箱小浣熊乾脆麵。跟他說起我小時的情形，他覺得難以想像。等到侄子也初為人父，在美國 從事環境研究，對於環保特別關注。我們也討論過在八○年代那些散裝的食物是否衛生，而簡易包裝是否真的環保，答案莫衷一是。無論如何，我總是忘不了當年奶奶愛說的一句話：「零頭碎腦才是正經過日子啊。」（寄自華盛頓州 ）