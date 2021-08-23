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第一次單飛

（7月&8月徵文：人生樂事）周愚
幾米／圖
幾米／圖

「青天高，白雲飄，河山壯，志氣豪，風雷動地群機起，比翼奮飛上塵霄，南眺滄梧闊，北望紫寨遙，雲屯西山雪，風捲東海濤……」

我情不自禁地一人獨唱起這首歌來了。我一考進空軍官校，成為飛行生之後，還沒開始飛行，尚在接受地面教育的階段，出操時，行軍時，早晚點名時，幾乎天天都必唱的這首歌，而且是兩百多個像我一樣，憧憬著飛上藍天、有志報國的年輕人雄偉地合唱。由於是每天唱，甚至一天不止唱一回，於是成了一項應付的例行公事，隨口而出，可說是完全無感地唱。

而這時，卻是我一人獨自在唱，是發自內心自動地唱，也因此使我感覺到了它文字的美，和它所蘊藏的深厚內涵。這首已唱了幾百次的歌，這時唱起來有完全不同的感受。此刻，我的前後左右四方上下都沒有人，能伴著我的歌聲的，只有風；能聽到我的歌聲的，只有雲。我現在是一人在單飛，也是我今生第一次獨自駕駛飛機飛行。

考進空軍官校，並不表示立即就可以飛行，而是要經過六個月嚴格的地面教育，對急著想飛上天的我們來說，真是漫長的等待。不過我們終於熬過了這場等待，開始接受初級飛行訓練。

雙座的初級教練機，教官在前，學生在後，只要天氣好，每天飛一次，每次大約三十分鐘。飛行學生最重要的一個關卡，就是單飛。能夠單飛，就意味著初步看出有能力駕馭一架飛機，能夠成為一個飛行員。教官帶飛十個小時，也就是大約飛了二十次之後，教官認為已具備單飛的能力，就可送給考試官考試，及格了，便可單飛。如不及格，還有第二次機會。教官帶飛最多十五個小時，也就是飛了三十次，如仍通不過單飛考試，就表示難以被訓練成一個合格的飛行員，便會遭到淘汰停飛，也就是退學。

非常意外地，我自己沒有想到的是，四個星期後，教官恰怡帶我飛了二十次，也就是十個小時後，他突然問我：「今天要讓你單飛，你敢不敢？」這突如其來的一問，真把我嚇到了，我楞了三秒鐘，不敢說不敢，只好小聲地回答了一聲：「敢。」他說了聲好，就把我送給考試官考試。

我的心情既興奮又緊張，單飛是所有飛行學生最渴望達成的目標，對我當然也不例外。這不但是我飛行的一個里程碑，甚至可說是我人生的一個里程碑，因為這關係著我今後一生的人生走向。

空軍的傳統文化，往正面來說，飛行教官都很嚴格，往負面來說，則十個有九個都很凶，輕則罵學生，重則罰站、罰跑步、罰抄寫飛行課目教條；而考試官，更是十個有十個都是很凶的，尤其要考我的那位考試官，又是其中最凶的一個。

我的運氣可說不好但也可說好，我遇到了一個最凶的考試官，但我的教官正好是那十個裡面不凶的一個，平常也不會罵學生。那天他帶我飛了十小時中的最後半個小時，正好飛滿了十個小時，在送我去考試之前，又仔細地把要注意的地方跟我說了一遍，特別叮囑我不要緊張，就和平常飛行時一樣。

只見考試官面無表情，不發一語，只以手勢指示我登機，他自己也登上前座，又以手勢指示我開啟引擎。我完全按照指示，戰戰兢兢，一絲不苟，開機、滑行、起飛、升空 ……做完了所有的課目，回場落地。正當我心想是不是能夠通過考試，是不是及格了時，他指示我將飛機再滑行至起飛的位置，然後他走下飛機，將前座的駕駛桿鎖死，以免因晃動而影響後座的操作，又在我左右機翼的尖端各拴上一條紅色的絲巾，這是讓天空其他的飛機知道這架飛機的駕駛是第一次單飛，遇有情況應以這架飛機為優先。他示意我起飛，自己則揹著降落傘在跑道頭旁邊的草地上坐下。

當時我感覺如夢似幻，待定了定神，看看天空，看看我的飛機空著的前座，又看了看坐在草地上的考試官，確知是真實的情況，不是在夢中，終於加大油門，飛機在吼聲中拔地而起。

這雖然不是我的第一次飛行，但是是第一次前座無人的飛行，這意味著我已有能力獨自操縱一架飛機，但也意味著我已失去了依賴，無論發生任何情況，都需要我獨自處理。更重要的，是我將負起這架飛機一切的責任，因為已經是把它交在我的手裡了。

這天天氣晴朗，微風，只略有幾絲浮雲，是非常適合飛行的天氣。飛機平穩地飛著，感覺不出它現在是被一個第一次單飛的人正在操縱它，這時我的心也回復到平靜，不由得唱起了那首唱了幾百次的歌。第一次單飛，飛得並不高並不遠，時間也不太久。與我歌聲中所唱的青天高白雲飄只有些許相似，往下看是一些農田與低矮的小屋，與河山壯志氣豪相去甚遠，更不用說滄梧闊、紫寨遙，西山雪、東海濤了。

但我知道，這是一個里程碑，是抵達我想去的地方必經的第一站，也是一塊敲門磚，這才能敲開我想進入的大門。通過了這個里程碑，有了這個敲門磚，我才能飛得更高更遠，能南眺滄梧，北望紫寨，西山觀雪，東海聽濤，比翼奮飛，衝上塵霄。

飛行一圈後，我平穩地落地，滑行到起飛的跑道頭，坐在草地上的考試官坐回了飛機的前座，我將飛機滑回停機坪，關了飛機的引擎，深深地舒了一口氣。

好的開始，是成功的一半。當然，一半是不夠的。我必須還要在後一半繼續鞭策自己。很幸運的，一路走來，我都沒有遇到多大的障礙，終於完成了我飛上藍天的心願。當然，應該是歸功於我那次成功的單飛。

（寄自加州

教育 加州 自駕

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