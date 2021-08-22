記得小時候開學日，最興奮的事莫過於發新書。回家後馬上用月曆紙包書，請大人用漂亮的字體寫上國語、數學、常識等科目，再加上自己的名字，小心呵護著新書。過不了多久，許多人開始在書頁上塗鴉，只因為上課太無聊，聽不懂時昏昏欲睡，但又不能玩別的，總要想些辦法自娛自樂，於是就開始畫畫，心思開個小差，拿一支筆在書上空白處亂畫起來。

我們那時，男生喜歡畫諸葛四郎，女生喜歡畫大眼睛娃娃，不善繪畫的就畫個太陽、雲彩和小花也好，滿腦子天馬行空，隨心所欲大展身手。待學期結束時，沒有幾個人的課本是完全整潔乾淨的。

課本上的插圖也成為小學生們惡搞的對象，常把古代詩人的插圖改畫得很現代，比如李白騎上機車，諸葛亮的羽扇綸巾變成了機關槍，司馬光打破的水缸被補了起來。也有人為課文另配插圖，甚至畫得絲毫沒有違和感，奇思妙想還很幽默。獨樂樂不如眾樂樂，大家常常把創意手繪與前後左右桌的同學分享。其實塗鴉是孩子才華的另一種表現，有位同學特別羨慕有繪畫才華的同學，回家便發憤圖強對著漫畫書不厭其煩地模擬，變成不折不扣的漫畫迷，甚至自己變成漫畫裡的人物，連表情動作都誇張得一模一樣，他更在書頁空白處自編創意人物，圖解成故事，用來打發無趣的上課時間。

漫畫讓幾代的孩子都著迷，可以從對方畫什麼樣的插圖，看出其成長在哪個年代。早年，牛哥的《牛伯伯打游擊》、劉興欽的「阿三哥」、「大嬸婆」，葉宏甲的《諸葛四郎》，陳定國的鳳眼美人，陳海虹的武俠漫畫，蔡志忠《莊子說》、《老子說》、《列子說》，敖幼祥的《烏龍院》，朱德庸的《醋溜族》、《雙響炮》、《澀女郎》等，都是許多台灣 人成長中的記憶。後來日本 漫畫大量引進，如《七龍珠》、《灌籃高手》也都影響一代孩子的想法，甚至成為模仿對象。甚至有人提議「如果教科書像漫畫一樣」，孩子是不是更喜歡學習？有一度中華卡通公司，將國小六年的國語和數學的教科書改成十八本漫畫，好多人認為是好主意，但不知道孩子是不是還會在上面塗鴉？

其實我們小學時，學校規定不可以帶漫畫到學校，否則老師會沒收，但是學生們還是偷偷帶。我先生小時候每天有一元的零用錢，他用來買喜歡的《漫畫週刊》和《少年世界》，總帶去學校和同學分享。有一次老師監考太無聊了，竟然悄悄走到他座位旁說：「你有帶漫畫書來嗎？今天我不沒收，你拿出來借我看看。」原來老師早知道他藏有漫畫。

我曾在台灣教過一年的初一英文，第一次月考考中翻英，題目是「書、筆、桌子」，答案應該是「book、pen、desk」。有個學生不會寫，卻給了另類答案，試卷上的全是畫得很精緻的圖畫，有書、有筆和桌子。我應該算他對嗎？（寄自加州 ）