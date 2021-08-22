南宋馬遠的〈月下把杯圖〉。

《紅樓夢》裡曾提到一個中秋之夜，賈母和一眾媳婦姑娘們在湖畔的亭子裡賞月吃酒。忽然一陣淒迷的竹笛聲從凸碧塘對岸悠悠傳來，眾人聽得淚眼朦朧，不覺十分傷感。那一夜湖畔宴飲的氣氛是落寞傷感的，和往昔繁花似錦的景象恰好相反，無形間流露出大家族今非昔比、滄海桑田的隔世之感。

我記得，因為宴飲無趣，黛玉和湘雲便悄悄溜到凹晶館賞殘荷、聯詩。兩人你一句我一句地對出了絕妙的對聯：「寒塘渡鶴影，冷月葬花魂。」而賈府另一邊，賈政與賈赦摟著幾個妖豔姬妾在行令猜拳，喝得酩酊大醉、放蕩不羈。這一晚的湖畔夜飲似乎參雜了太多複雜的世情——淒清、優美、放蕩，讓這一晚的月色不再單純高潔，夜飲之樂不再純粹，亦不盡興。

賈母是一個很有品味的老夫人，她聽見那韻律稍顯快了半拍的笛聲，便說道：「這還不大好，須得揀那曲譜越慢的吹來越好。」這話固然有理，可是也欠缺了一點火候。若細論起來，竹笛還算不得上乘，須得洞簫方才如泣如訴、悠揚婉轉，而那種餘音繞梁、嫋嫋不絕的韻味只有洞簫才有，為竹笛所遠遠不及；並且那洞簫低沉婉轉之聲還需得從隔岸較遠的地方，隨著晚風和月色緩緩凌波飄來，才更有況味和意境。西漢王褒在〈洞簫賦〉中寫道：「終詩卒曲，尚餘音兮。吟氣遺響，聯綿漂撇，生微風兮。連延駱驛，變無窮兮。」白話譯文即是：一曲終了，還有餘音嫋嫋不絕。洞簫中的氣流和餘響，連綿不斷，互相撞擊，散發出微弱的氣流，在時空中絡繹不絕，絲絲入耳，變化無窮。

月下品酒聽簫，這般境界為我所鍾愛不已。遙想當年，也曾在月色中與家人一同坐在湖畔亭中，聽那從隔岸隨風飄來的洞簫音律，抬頭仰望夜空中那一輪皎潔素淨的明月，品一口濃酒、攬清輝入懷，漸覺沉醉。此乃人生一樂事也。

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然而，山水興飲不獨局限在中秋之夜、月光之下，所謂「興飲」自然是興之所至，即興而起，隨人生心境和境遇的變遷分為「苦中求樂之境」、「吹風回雪之境」、「欣喜歡暢之境」、「怡情悅目之境」，無論何境皆是人生之境。

崇禎五年十二月，一個大雪封門之日，清人張岱在雪夜穿一襲裘衣大氅、捧一方火爐，獨撐一葉扁舟，前往大雪掩映的湖心亭中賞雪 。在一派「千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅」的苦寒孤寂之中，他凝望湖山之間無涯的白雪，看著湖心亭倒映在西湖中的幻影，以及遠處若隱若現的蘇堤橋痕，不由得心遊物外，有一種凌空飛升、羽化成仙的閒姿逸態。當他踏上湖心亭時，發現這裡已經有兩個人正坐在裘毯上對飲賞雪，他們身旁的童子正在火爐上燙著香氣四溢的熱酒。三人一見如故，愉快攀談起來，張岱還在他們的勸說下，飲下了三大杯熱酒，興盡而歸。返航路上，搖櫓的船家打趣說：我原以為只有張先生您痴情於山水之間，沒想到這世上還有比您更痴的人哩！

細品，這一幕的確是「苦中求樂之境」。在更深雪重的極寒之夜，冒著刺骨冷冽的寒風，獨自泛舟湖上，只為一睹西湖夜雪之美。巧遇與知者暢談，熱酒穿腸而過，想來人間極樂之事無不是這般苦中作樂罷了。

不過，最妙之境又另當別論，非「吹風回雪之境」莫屬。試想，與家人或知己在春和景明、暖風熏融之夜，於湖畔花林中賞梨花海棠之色，來幾盅紅泥小火爐中溫燙的美酒，燃幾盞燈籠、擺幾碟小菜邊喝邊聊。談笑間，忽然一陣春風拂面而來，吹落繽紛洋溢的梨花和海棠花瓣，紛紛灑落了一地，如雪如夢，和月色雜糅成迷人的春夜美景。此乃又一樁舒適愜意的人生樂事。

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盛唐之際，杭州靈隱寺西南角的冷泉亭是詩人白居易最愛的飲酒之所，這裡雖不緊鄰西湖，卻能遠眺煙雨，雲水在望，也算是山水寶地了。冷泉亭四季景致各異，如同《林泉高致》之中的意境：「真山水之煙嵐，四時不同，春山豔冶而如笑，夏山蒼翠而如滴，秋山明淨而入妝，冬山慘澹而如睡……真山水之陰晴，遠望可盡，而近者拘狹，不能得明晦隱見之跡。」白居易雖不懂畫論，也不善畫，卻十分喜愛坐在此亭中，邊飲酒邊用亭椅下的清泉洗腳，或是躺臥在亭邊欄杆處飲酒垂釣。他眼中杭州最美的不是西湖、不是孤山，而是這一方寄情山水之地的悠遊冷泉亭，於是便有了他筆下流傳千古的那篇〈冷泉亭記〉。如此這般，濯足垂釣、飲酒賞景、眺望盛景，正是所謂的「欣喜歡暢之境」了。

時光穿越百年，來到北宋年間安徽滁州的醉翁亭，太守歐陽修攜手下飲酒觀山於此處，醉翁之意不在酒。話說，歐陽公有一位高徒，是同為唐宋八大家之一的曾鞏，時常隨老師歐陽修一同宴飲遊樂。不過，曾鞏最愛的不是醉翁亭，而是水氣滋生、山泉秀麗的醒心亭。他在〈醒心亭記〉中這樣寫道：「或醉且勞矣，則必即醒心而望，以見夫群山相環，雲煙之相滋，曠野之無窮，草樹眾而泉石嘉，使目新乎其所睹，耳新乎其所聞，則其心灑然而醒，更欲久而忘歸也。」意思就是說，在群山環繞、白雲山嵐之巔，有時沉醉、有時勞累，無論何時都會讓心清醒；舉目四望蒼翠的曠野，用心嗅聞花木的芬芳，凝神聆聽山泉飛鳥的清音，自己的心也彷彿從濁世間慢慢蘇醒過來，久久不願離去。一師一徒，一醉一醒，一個醉翁一個醒心，不一樣的意態，卻是相似的心境，同樣是寄情於山水之間的「怡情悅目之境」。

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山水興飲之樂，可謂比比皆是，意境、況味隨個人境遇和心緒的不同而轉化。蘇東坡與友人赤壁月下泛舟、通宵飲酒，一同看山高月小、水落石出，回想「渺滄海之一粟」的人生苦短。沈復在《浮生六記》中提到，他曾與友人和童子攜美酒佳餚同遊，一起興飲暢談，卻不曾想這般不食人間愁滋味的美好光陰不過是白駒過隙般轉瞬即逝，接踵而來的是無窮無盡的苦難和蹉跎。身為詩仙酒鬼的李白，縱然會「斗酒十千恣歡謔」，也不覺感嘆道：「夫天地者，萬物之逆旅；光陰者，百代之過客。而浮生若夢，為歡幾何？」我會心一笑，翻開《菜根譚》，恰好讀到：「鳥語蟲聲，總是傳心之訣；花英草色，無非見道之文。學者要天機清澈，胸次玲瓏，觸物皆有會心處。」

古往今來，多少博學大儒、才華橫溢之士，皆逃不過「浮生苦短」的命數，而山水興飲是他們在這世上觸物會心之舉，苦中作樂的祕訣之一。山水興飲，飲的是酒，賞的是景，品的是心境，更是人生。苦樂參半，山水雖有清音，飲完自當歸家，此亦是人生之樂事也。（寄自喬治亞州 ）