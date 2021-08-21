試管嬰兒的監護權（下）

黛安／圖

一天，凌雲實在憋不住了，她總覺得兒子的病是衝著她裝出來的，於是她開車載著兒子來到海邊。她把凱文拉下車，指著大海對他說：「我們一起跳下去吧！」凱文驚訝地望著這個似乎變得更加陌生的女人沉默不語。凌雲又說：「我是你媽，你的命是我給的，沒有我就沒有你。我今天告訴你，你是一個借精的試管嬰兒，你口中的爸爸跟你一點關係都沒有，這世上只有我才是你唯一的親人。如果你今天不想和我一起跳下去，那麼你今後一切全都得聽我的，無條件地服從我。」

凱文聽了似懂非懂地哭了起來，凌雲讓他一起跳海並沒有嚇住他，但是這世上他最信任最崇拜的父親，一個唯一可以讓自己開心的人，竟然只是一個熟悉的陌生人，與他完全沒有血緣關係，為此他崩潰了。

從海邊回來後，凱文的焦慮症一下子又加重了。他開始害怕文亮，躲著文亮。文亮的心裡感到納悶，不知道發生了什麼。他對凱文的病既痛心又擔憂，只得每天在兒子入睡前撫摸著他的頭髮輕輕地在他耳邊說：「孩子，不要害怕，我永遠是你的親人，你永遠是我最愛的人，我會用我的生命來愛你保護你！」之後，文亮還是堅持不懈地關心呵護著凱文。文亮知道凱文非常喜歡和崇拜他的柔道老師瑪納，文亮就把他請來一起幫助凱文恢復心理的健康。經過幾個月的努力，凱文的情況慢慢穩定了下來。

隨著凱文漸漸長大懂事，他越來越厭惡凌雲，覺得她不可理喻無法溝通，做事不通情達理。發展到後來，只要凌雲對他提出任何要求，他都會歇斯底里地朝她大喊大叫：「不要，不要！你這個老巫婆，我不要你管，你離我遠點！」凌雲感到自己和凱文之間像隔了大江大湖一樣疏遠，而凱文與文亮之間總是和諧親密，她認定是文亮跟凱文說了她的壞話，導致了凱文脫離她的掌控。這樣下去繼續用凱文做藉口向夫家的老人要錢這條路就會斷了，為此她心中十分不滿。於是，她開始用言語暴力攻擊文亮，要求文亮去逼凱文聽從她的話，不然她就日夜鬧得文亮不得安寧。

一天，凌雲又生凱文的氣，罰他面壁思過。凱文的教練瑪納正好來接凱文去練柔道，凱文一聽到瑪納屋外一聲汽車喇叭聲，立刻丟下凌雲一溜煙地跑了。這下激怒了凌雲，她追出去大聲地叫罵。盛怒之下，她打了電話給未成年保護組織，誣陷瑪納是個同性戀，常常來她家中帶走她未成年的兒子，然後性侵 他。未成年保護組織接受了投訴，對瑪納進行調查，他們先後詢問了凱文、文亮和瑪納的其他學生，結果沒有查出瑪納任何性侵的事實。這結果讓凌雲更加惱火。於是，她威脅文亮，如果他做不到以下三點就立刻和他離婚，然後帶走文凱：一、凱文的任何安排都必須先經過她的同意；二、文亮必須逼凱文聽從她的話；三、凱文和任何外人接觸必須要經過她的批准。

文亮向凌雲解釋，人與人的情誼不是霸王硬上弓，他和凱文之間如此親近是因為他把凱文當作自己的朋友一樣對待，任何事都開誠布公，誰的想法好就採用誰的方式，沒有誰要凌駕誰之上，更沒有誰必須聽從誰。凌雲聽到這裡十分惱火，她大聲指責文亮：「你是凱文的家長，不是他的朋友，就是你對他沒有做家長的樣子，才會導致他用這種態度對我。孩子就是孩子，不是朋友，對孩子就要嚴厲，棍棒底下才能出孝子，你懂個屁！」凌雲這邊愈是波瀾壯闊，文亮那邊愈是波瀾不驚，他還是當年的他，態度溫和地看著她，但她已不是當年她，她越罵越起勁，她認為文亮完全忽略她所說的話，打心裡瞧不起她。一氣之下，凌雲逼著凱文和她一起搬去她母親的住處，並嚇唬凱文，如果他不跟著她走，她就打電話給員警把他父親抓起來。可憐的凱文為了父親不被抓，只得跟著母親走了。那時起，文亮和凌雲的離婚大戲就開演了。

表面上看起來，雙方爭奪的是兒子的撫養權，所以他們各自陳述自己的條件和可以為孩子提供的成長環境，孩子跟著自己才是對孩子最好。當然，凱文如果有選擇的話，他無論如何都希望和父親生活在一塊。法院起初的判決是由於夫妻都沒有不良歷史，所以雙方平等共同擁有凱文人身和法定的監護權，雖然雙方都有全職工作，但文亮的收入遠高於凌雲，所以文亮得每月支付凌雲兩千美金做為凱文居住在凌雲處時的贍養費。

在離婚訴訟中，有關未成年子女的部分包括監護權和贍養義務。監護權包括人身的監護權和法定的監護權。人身的監護權定義則是和父母照顧子女的時間，法定的監護權是指父母代表孩子在包括教育、非緊急醫療、課外活動等方面做出決定的權利。贍養的義務按照雙方各自的財富和掙錢的能力來決定，人身的監護權會影響贍養給付的多寡。對凌雲而言，她知道凱文是文亮的心頭肉，只要能爭取凱文全部的人身監護權，文亮就會在金錢上對她讓步。

法院的判決讓父母和孩子都不好受，文亮有一半時間見不到心愛的兒子，凌雲沒有從兒子身上拿到更多的好處，而凱文也有一半不好過的日子。因為，凌雲還是凌雲，她想把凱文攥在手裡，當一個聽她使喚的人來爭取更多金錢的籌碼。而凱文還是凱文，他需要的是一個願意真心傾聽他的人。接著事情發展到只要凱文和凌雲一起的時候，他們雙方都是用叫喊的方式來進行交流，這讓凱文的心情低落，脾氣變得很壞，經常失聲痛哭不停。都說人的日子是過出來的，而他的日子是捱出來的，每天都盼星星盼月亮地想見到父親。凌雲自然也受不了這個沒把她當媽的兒子，她不是威脅凱文如果在她這裡不聽她的話，她就會讓文亮去坐牢，就是在凱文面前哭著鬧著演悲情戲。她認定凱文和她對著幹，一定是受到文亮的指使，於是為了不讓文亮有好日子過，她開始頻頻無理地上訴，從要求凱文全部的人身監護權、到要文亮名下財產的一半來作為兒子的贍養費。

她又告訴法院，凱文是個借精的試管嬰兒，和文亮沒有血緣關係，而且文亮故意挑撥她和凱文的母子關係。然而，根據加州 的家事法規定，只要孩子是出生在夫妻婚姻的期間，不管有沒有血緣關係，夫妻雙方都是孩子的合法父母，所以即使是借精的試管嬰兒也不會影響孩子監護和贍養上的判決。然而，凌雲不達目的誓不甘休，她不斷地上訴，案子拖了兩年多，無疑對文亮和凱文都是折磨。文亮便主動提出，只要凌雲停止訴訟，他願意一次性地支付一百萬美金給她。凌雲知道這是她最後要錢的機會了，就獅子大開口要求兩百萬。對文亮而言，為了兒子，只要能用錢解決的問題就不是問題，他一口答應。於是，在維持先前判決的情況下，凌雲成功地拿到了兩百萬，這場惡戰就這樣被錢給澆息了。

自古窮人翻身靠的是科舉，以現代的話來說就是靠學習來自我提升、靠勤奮來補足不足，可是凌雲不一樣，她最初靠婚姻來換身分，然後靠兒子來掙財富。當然，凌雲還是得到了她想要的財富與綠卡，但是她得不到兒子的心，她「成功」的代價就是孤獨終老，不曉得這是不是她真正想要的人生。

註：本文作者任職於美國 律師事務所，本文由真實案例編寫，為保護當事人隱私，人名地點皆經過修改。人物性格和案情經過，若有雷同，純屬巧合。（下）（寄自加州）