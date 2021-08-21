路口這棟新建的青灰色七層住商混合大樓，總算在今春完工了。因工程而被移至下條街道的公車站，也在鷹架拆除後重新遷回原址。嶄新的水泥人行道上，又開始擠滿了上下車的乘客。大樓前新設置的不銹鋼三人座椅，是我每日出行時喜歡短暫停歇的駐點。因為從這個角度向右看去，是曼哈頓高樓聳立的天際線，而其中的帝國大廈是我唯一熟知的地標。遠眺中的帝國大廈隨季節風雲、晨曦夕照而身姿萬千。尤其是傍晚點燈後，沉穩靜穆的燈飾彩光，不炫目不浮誇，卻永遠是夜空中最奪目的一座大樓。

那天向晚，我如常在樓前的座椅上小憩。夕陽餘暉下依然熱氣蒸騰，我摘下遮陽帽並將濕悶的口罩 拉至顎下，大大地舒了口氣。忽見等車的人群中一位年輕人向我走來，恭謹地喊了一聲：「老師好。」年輕人移下口罩報上姓名，自稱是我中文學校2006年八年級的學生，並提及當年班上的同窗與趣事，以喚醒我記憶中深藏的片段。難道眼前的六尺昂揚小夥，就是印象中那個沉默羞澀、善良勤學的十三歲少年？

歲月如詩亦如刀！十多年的時光雖將我的青絲變成白髮，豐顏變成蒼顏，然神情舉止身型體態已然定型，尚不致於難以辨識。而年輕人不一樣，由童稚而少年而青壯，身高容顏的變化，天差地別。若非學生主動前來相認，我只當他是眼前無數擦肩而過的陌生人。

大學裡主修教育心理學的他，目前在外州的公立中學裡擔任心理諮詢顧問。此次是趁疫情 和緩期，回來探視仍居本地的父母和舊友。沒想到這次無預期的街頭巧遇，卻牽繫起師生一段共同的憶往。古人「一日為師，終生為父」的深情厚義，我愧不敢當。而當年共讀切磋，今日溫馨相會，才是曾為人師的我的最大喜樂。

公車來了，師生二人揮手告別。沒有傷感，只有歡喜；沒有不捨，只有祝福；沒有交換聯繫方式，只有靜待另次的奇遇。「老師好。」是我此生聽到的最暖心的問候。（寄自紐約 ）