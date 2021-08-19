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花螺心

葉國居

客家人常用「死田螺不會過水溝」，形容一個人膽小、守舊、不知變通。阿圳長我八歲，他立足客家庄，放眼全世界，算來是村裡最具國際觀的人。他幹過很多事，再再證明他絕非死田螺之輩，在我看來他不但會過水溝，而且是一隻會跳遠的田螺。在民風保守的客家莊，每每教人佩服得五體投地，在地上滾來滾去。

打個比方說，他是村莊第一個因不遵守髮禁被訓導主任剃光頭者；第一個在國中時禁交異性朋友的校規中，越過疆土和金髮女郎交往者。這些都是茶餘飯後的話渣，時間過了就微不足道，但是當兵後，他幹了一件跨國買賣案，直到今日陰影仍在，三不五時就如噩夢會在夜半擾人清眠，後遺症綿綿未休，他是客家庄第一個引進美洲福壽螺的人。福壽螺原產地是阿根廷，現在村裡的人都叫牠夭壽螺。福壽和夭壽差很多，這事情很難說清楚，阿圳的人生，糊裡糊塗裹了一個大渾沌。

第一次到他家，彷若客家庄的盛世就要來臨。缸缸甕甕鍋碗瓢盆，乃至於大小水桶，只要可以盛水的器皿皆物盡其用，滿布千隻萬隻的福壽螺，密密麻麻一如黑夜繁星。牠們在水中緩緩爬行，蠶食鯨吞葉菜。我撿過田螺，田螺與福壽螺長相差不多，但我卻被眼前堆山塞海的盛大場面駭住，眼睛睜得如銅鈴般大，一句話都說不出。阿圳沾沾自喜，那時他剛工作，薪水一個月三千元，他花了三萬元買了一對福壽螺，一公一母，細心照顧繁衍流長。他說自己就要發大財了，台北人最愛吃螺肉，福壽螺待價而沽。我從廚房走到大後院，錢財滿坑滿谷，對阿圳賺大錢的說法深信不移。

我很想開口向他要兩隻繁殖，有錢大家賺，又看他視為珍寶，根本不敢開口。我事後才知道，阿圳向我哥籌款引進福壽螺，但絲毫不給他人機會。簡單說，阿圳想在客家庄經營獨占事業，他人想入股分羹，門都沒有。爾後數月，他行蹤隱密，晝伏夜出，少與人語，全然出自心理防備。福壽螺繁殖太快，設若有人乘亂摸走兩隻，阿圳便有了其他商業對手，經營壓力就會排山倒海而來，防人之心不可無，他的想法我可以理解。

那一陣子，他往返城裡鄉間，找盤商，兜買主。好一陣子過去了，還沒聽說他發大財。又過些時日，村人嚼舌根說城裡人很歪嘴，嫌福壽螺難吃。後來又聽說，福壽螺在黑乎乎的夜裡，冉冉地爬出他家後院。一個老農在自己的田園驚見福壽螺這個不速之客，起初還以為撿到寶，豈料後來越來越多，索性撿回來餵雞鴨，偏偏連雞鴨都硬頸起來犯膩，吃多了還嫌惡心。就在那段日子，福壽螺囂張了，反客為主大搖大擺，直指客家庄青青禾苗，大舉攻城掠地。秧苗在一夜間被食殆盡，村人方才恍然大悟，假福壽，真夭壽，但一切的防制都為時已晚。

「正經係花螺心。」阿婆站在菜園，看到秧苗被福壽螺啃去，腦子發渾，慍火在心。

花螺心，客家語，指一個人不專情。阿婆認為阿圳當初對福壽螺愛之入骨，才沒幾個月就不愛牠了，如今隨便棄置田園折騰人。可憐的農夫呀！種田就像吹肥皂泡，好不容易禾苗冒出頭，又很快地消失了，阿哥借他的錢也注定石沉大海。時光閃逝，春秋幾度，阿圳現在已是花甲老翁了，當年事業一敗塗地，不過他的福壽螺仍在客家庄一望無際的水田中悠遊嬉戲。還錢當然沒有，以前借錢買兩隻，現在他以千萬隻還給我阿哥。來囉！就在我們家田畝上。

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