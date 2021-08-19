現實世界中的巴爾札克

法國文學家巴爾札克。（攝影∕Louis-Auguste Bisson）

巴爾札克，十九世紀法國著名作家。有關他的奇聞軼事流傳甚廣，但在同為作家的奧地利人褚威格看來，和巴爾札克同時期的人並未真正瞭解這位法國文壇巨匠，在數不清的寫他的文章中，褚威格認為：「有些人不過是逗人笑， 另一些則別出心裁；有些佯為關心，另一些則不懷好意……他們都用巴黎上流社會和新聞界的狹隘的、錯誤的眼光去觀察他。」他們中一些人還對巴爾札克作了漫話般的描繪——他身著飾以雕花金鈕釦的藍色外套，腳上卻穿著拖鞋；一頓飯狼吞虎嚥三十六只牡蠣，然後再吃牛排或家禽；他吹噓經商賺了大錢，但卻還不上一千法郎，四處躲債，等等。

應該說，這些人的描繪中很多都是事實，但他們僅僅是把巴爾札克視為一個怪人，或者是刻意將他塑造成這樣一個怪人。褚威格也承認，對於「怪人」這樣一個評語，從某種意義上說也是正確的，但他認為那只是巴爾札克離開了自己的房間和寫字檯時的情況，而不是其關起門來創作所表現的，而後者實際上占用了他一生絕大多數時間。

褚威格自己是這樣描繪巴爾札克的——從外表看，他就是一介平民，假如他腰上繫了一條藍色圍裙，站在法國南部一個酒吧的櫃檯後面，那麼他那種愉快的模樣，簡直和任何一個斟酒招呼主顧的目不識丁的掌櫃沒有任何區別。說他像一個扶著犁的農夫，一個街頭的挑水夫，一個收稅員，一個光顧馬賽窯子的水手，都沒有什麼不當的地方。但巴爾札克開口說話時，便妙語連珠而震驚四座，所有目光都被吸引到他身上去了，把聽眾和他自己都搞得樂陶陶；當他哈哈大笑時，牆上的圖畫都會抖動起來。他的生命力對聽眾有一股獨一無二的魔力，一如他的小說 能把讀者迷得神魂顛倒一樣。

只能說，人不可貌相。這位法國文學大師的天賦是不該被其外表或者說某些給人的印象所掩蓋的。

事實上，這位法國作家一直過著兩種生活，或者說他同時處在兩個世界中，一個是現實生活中的世界，另一個是他進行創作活動的世界，即便後來成名了，他的小說成了搶手貨，這一點也未改變。

在現實的世界中，他有很多慾望，尤其是對財富和名望，為此他想從政，還想經商，搞收藏。但他的努力換來的都是失敗。他參加兩個區的選舉，選民根本就看不上他；他當出版商，開印刷廠，結果破產 ，背上一屁股債；他一直想通過娶一位有錢的孀婦（漢斯卡夫人）而獲得財富，而這一致富的夢想直到他臨終前才實現，他已無法去享受了。

但在另一個創作的世界中，他可謂做得風生水起，僅《人間喜劇》系列就包含了九十一部小說，要知道巴爾札克只活到五十一歲，那是怎樣的創作奇蹟啊！有人用「目不暇接」來形容他連續而快速地發表作品。在這些作品中，他塑造了高老頭、葛朗台、伏托冷、貝姨等一系列文學史上不朽的人物形象，在小說創作上取得的成就是不容置疑的。當年法蘭西學院的一位院士看了巴爾札克處女作《克倫威爾》詩劇後曾表示，這位作者隨便幹什麼都可以，就是不要搞文學。看來這院士是看走眼了。

每當巴爾札克在現實世界中遭遇挫折，弄得灰頭土臉時，他就會回到他的創作世界中去。但在褚威格看來，創作世界對巴爾札克來說，就是一間「囚室」，把他牢牢地關在裡面，只要他企圖逃跑，拴在他腳上的鐵鍊就會作響發出警告：離開這裡，必定失敗。

在這間囚室裡，巴爾札克是在做苦工，但這從來不會影響他創作的熱情。既然不讓他在現實中施展拳腳，那麼他就要把無法釋放的精力和能量投入到鴻篇巨製的作品中去，用筆創造出一個大有作為的世界來。他放出豪言：「拿破崙用劍未完成的事業，我要用筆來完成！」他為自己有這樣的能力和能量感到無比地自豪和高興。

巴爾札克在創作上的天賦和能力確實出眾，而他在現實世界中做其他事的能力便相形見絀了。這當中的奧妙，可以從下面的事情中一探究竟。

1837年，他在從義大利 回來的路途中結識了一位商人，從後者口中偶爾得知其家鄉有很多廢棄的銀礦，如果用現代更先進的採礦和提煉方式仍能得到大量銀子。巴爾札克動心了，也不問這樣做是否可行，就又做起了發財夢。於是他借錢，找人勘探，甚至千辛萬苦親自去察看。但瞎忙活了幾個月，又是一無所獲。

令人不解的是，就在此一年前，他剛寫了一部情節和上述事件有些相似的短篇小說《法西諾．加涅》，但書中情節發展的結果卻不一樣。裡面的主要人物是一位八十多歲的盲人樂師，他對小說中的巴爾札克說，他當年坐牢，在企圖越獄打穿牆壁時，發現了古羅馬財政長官的藏寶庫。他說只有他知道這個地方，希望巴爾札克和他一起去取寶。巴爾札克拒絕了老頭的建議，因為他不想花很多錢去幹一件不著邊際的事。

這就很有趣了。為什麼小說中的巴爾札克頭腦清醒理智，能抵擋住花言巧語，而回到現實中來，他是那麼天真衝動、經不起誘惑？看來他只在小說中有控制能力，卻不能在現實中駕馭自己。

我們應該為此感到高興才是。幸虧巴爾札克在其他方面的無能和失敗，他在創作方面的天賦和勤奮才能發揮到極致，這當中也包含了那些在現實世界失敗和痛苦的經歷給他的創作提供了養分。更重要的是，這世上少了一位成功的商人、官員或闊老，不會有什麼損失，但如果少了一位像巴爾札克這樣偉大的小說家，將會是很大的遺憾。（寄自印州）