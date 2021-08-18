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紅塵中細品咖啡香

（7月&8月徵文：人生樂事）蓬丹
法式歐蕾咖啡（Café au lait）。（圖片提供∕蓬丹）
法式歐蕾咖啡（Café au lait）。（圖片提供∕蓬丹）

近日，有位好友邀約幾個閨密餐敘，地點是一家位在洛城東區的咖啡屋。這家店因新冠大疫關閉了一年多，後來申請到政府補助的紓困金，便在疫情較緩解後重新開張。開放未久，為慶重生也為提升人氣，便邀請一些朋友免費品嘗，並給予建議。

座落於商場一角的咖啡屋，木製桌椅線條簡淨，架上擺設了數只巧緻的咖啡杯盞，整個格局看來清雅素樸。好友點餐，飲品則由我們自己選擇。飲料那一欄的「歐蕾咖啡」讓我眼睛一亮。記得初次品味這款源自法國的花式咖啡是在島嶼故鄉，奶香濃醇、口感綿密，Café au lait的法語發音十分悅耳，聽來便透著幾許舒爽的地中海風情，但美國咖啡館似乎很少提供這種口味。

此時，歐蕾咖啡端上桌，只見托盤中放置了四種容器：一小盅義大利濃縮咖啡，一勺冰淇淋盛在白瓷碗裡，玻璃杯中裝有三粒滾圓的咖啡冰球，另一個卡拉夫玻璃水瓶（carafe）中盛的是牛奶，此外還加上一只厚實的馬克空杯，這陣勢引起女士們一陣讚嘆，也立時讓我這咖啡癮者見獵心喜。以前在台灣品嘗的歐蕾咖啡是已調製好的，而眼前賞心悅目的擺盤，或許是店家別具一格的創意——由飲者依個人喜好自行調配濃淡與甜度，平添啜飲之際的閒趣。

好友文謅謅地向她的閨密說：「蓬丹是咖啡的知音，還出過一本小說集《未加糖的咖啡》，所以總能和咖啡碰撞出美麗的火花！」大夥聞言紛紛向我提問咖啡情事，例如午後喝會不會難以入睡，哪種品牌最出名，喝黑咖啡還是加奶精較好等等。當然這些情況都因人而異，喝咖啡是世界性的通俗文化，但也可以極具個人色彩，因此魅力無遠弗屆，歷久不衰。雖然仍有不少人認為，那只不過是一杯色相詭異的苦水。    

於我，紅塵行走，浪跡天涯，小歇處，一盅香醇濃郁的咖啡，恆是快樂的泉源。生命中最欣喜的一些時刻，似乎常與那褐色的瓊漿玉液緊緊相連。  

有年參團遊歐，行至花都巴黎，參觀完凱旋門，導遊便帶我們去採購。但同伴和我覺得來到香榭大道，總得喝杯法國咖啡才算不虛此行。雖只有三十分鐘自由活動，仍決定去飮一杯咖啡。快步由禮品店往香榭大道走，準備參訪著名的老咖啡館Fouquet，說不定就會巧遇亞蘭德倫或碧姬芭杜。不料雨點忽然簌簌落下，只好就近走入一家街角小店，也無法露天坐了。所幸室內是落地玻璃窗，街景一覽無遺。

侍者端來噴香的咖啡。我們看不懂菜單，只好讓他比手畫腳為我們推介甜點。結果他奉上一客巧克力蛋糕，澆淋著沁甜中略含苦味的酒汁。在歐洲喝咖啡，調料多是冒泡的熱牛奶而非美國習用的奶精（cream）或奶粉（coffee creamer），喝來特別芳馨暖適，加上一塊質地鬆軟、酒香四溢的糕點，一日奔波的微倦，緩緩化為一股醉意。

倚著座椅，看街口幾株挺立的梧桐，葉隙間飄灑的雨絲，千針萬線，密密羅織一張薄簾，煙籠著周遭的迷離世路，也煙籠著一代梟雄拿破崙下令修建、卻未看到它完成的凱旋門。漠漠無邊的梧桐雨，似乎足以滌盡紅塵擾攘和歷史恩仇……可惜詩意盎然的時刻總是太短，窗上驀地一陣叮咚，我們才知雨下大了。倏忽半小時已過，團體行動不便遲到，只有冒雨奔回。大家都已上車，正在互相比較欣賞搶購的名牌貨。我們兩手空空，卻自覺收穫不比他們少呢。

某一年十一月，與一群來自五湖四海的文友赴雲南采風，有一晚旅店特別指派一位小夥子充當地陪，帶我們去夜市品嘗雲南小粒咖啡。

咖啡館座落在高黎貢山腳的一個廣場一隅。八、九個人乍然湧入，可把店員忙壞了。他說從未一下子得調製那麼多杯咖啡。彼時咖啡已開始在中國興起，也較為昂貴，一般人仍習慣喝普通飲料。所以他們只備有一個虹吸咖啡的道具，一次最多只能現做三杯。結果先喝的兩人都喝完了，第三杯還未上。

我拿起一包咖啡豆，果真馨香撲鼻。同來的昆明姑娘說，她小時住家後面就種了一棵咖啡樹，從窗口伸手便可摘下幾串，然後在家中現炒現泡。沒想到如今喝咖啡還有各式花俏的調理法，而且竟然成為一種生活品味的象徵。

背負著沉重的歷史，中國人終能走出苦難，開始體會洋溢咖啡芳香的人生。雲南特產的小粒咖啡是二十世紀初由法國傳教士引進的，但種植面積不大，主要作為庭院觀賞之用。直到五○年代才擴大種植，多年研發後，被賞鑑為「濃而不苦、香而不烈、略帶果味」的小粒咖啡也曾獲得國際大獎，近年則開始廣為宣傳。期待著雲南小粒咖啡終能揚名世界，如同藍山咖啡或義大利咖啡所塑造的形象，代表著某種生活品質與文化層次。

有年返台，朋友特別帶我去逛師大夜市。以前就讀師大時，即常光顧學校近旁的龍泉街，那兒滿是林林總總各類食肆小攤，但不記得有咖啡館。時日推移間，龍泉街從窄街陋巷發展為名聲響亮的師大夜市。拓寬的道路，敞亮的門面，好幾家看似頗有情調的咖啡館穿插其間。

朋友推薦的這家「布拉格咖啡」，一進門就見一株蔥茂的大型植物置於雅室中央，葉片瑩綠生輝，周邊擺設幾張色澤朗亮的輕巧桌椅。它的主題咖啡上浮著玫瑰花狀的細白奶油（whipped cream），一枚青檸檬薄片躺在花心裡，散逸著淡淡的清芬，我也才知道那種似有若無的酸香，稀釋了奶油的甜膩，與咖啡竟有如天作之合。

至今我仍喜歡在奶油咖啡中置一纖薄的青檸檬片，但不知這家文藝氣息濃厚的典雅咖啡館是否仍然健在？

之所以嗜咖啡，其實更正確地說，應該是迷戀啜飲之際那份心靈釋放的情韻。這些年來越關山、渡重洋，歲華走過，從北半球的俄羅斯，到南半球的阿根廷；從印度洋的澳洲，到大西洋的巴西；從黃河之南的中原古都，到彩雲之南的雲貴高原；衷心感激有機緣在千山萬水的人生腳程之中，得到清心閒適的片刻，在地域相異、但情調同樣優雅的咖啡館歇個腳，與多時不見仍默契十足的友人歡聚，一塊到櫃台前挑選特別烘焙過、各有獨特香味的豆粒。貴是貴些，但我們享受研磨豆粒時漫溢的香息，以及香息中一場小小的期待。

當盛於精緻英國瓷器或是沉厚手拉胚杯具的咖啡端來，小小的期待便寫下一個芬芳的句點。深深嗅一會別具風味的香息，淺淺吮一口燙熱鮮濃的瓊液，心底不期然禱願著：且讓那份香醇，一如永不變節的故友，恆常在我們的生命之中熱烈洋溢。（寄自加州）

咖啡 義大利 美國

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