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名字的密碼

林念慈

為新生兒命名是大事，台灣早年有替嬰兒取卑賤之名的習俗，通常以動物、蔬果、穢物起名，以免引起無形眾生的注意，也堅信唯有不嬌養，才能讓孩子平安成長；當醫療進步，新生兒的存活率大增後，為人父母者終於可以放下心來，即使取了雅觀、悅耳的名字，囝仔依然「好養飼」。

大部分的名字都是祝福。她父母當年初到異鄉，棲身於窄小的套房裡，現實艱難，母親只好在連續劇中找救贖，見女主角堅毅又果敢，便決定用劇中人物為腹中的她命名，期許她能長成一個女戰士，頂天立地，什麼也不怕；然而凡事一體兩面，祝福底下往往藏著某些缺憾，好比堅韌的性格不會憑空掉下，定要受點現實磋磨才能養成，每當她又吃了某些苦頭，便不免埋怨起名字胡亂帶路，讓她屢屢迷失方向，無法直達幸福。

這個來自戲劇世界的名字，天生帶有浮誇的舞台感，害她性格多情、多思，腦中滿是小劇場，隨時都在扮演別人，而忘了自己是誰；更可惜的是這名字並未讓她成為光芒萬丈的女主角，她依舊那麼怯場，像是拿錯了劇本。如果當年母親選擇的是科學家或政治人物的名字，她是否能活得更正確些呢？

之前她曾算過命，命理老師宣告這名字注定孤獨終老，建議改名。當時她不以為然，因為名字是套舊睡衣，有孰悉的氣味，也非得磨破了、起毛了才覺得舒坦，換新的反而睡不好；一耽擱，十年過去了，她行不改名坐不改姓，仍是原來那個人，不過滄桑幾分，只是尚未老透，還無法確認那則孤身的預言。

日前某店家推出促銷活動，只要名字中有「鮭魚」二字，便可免費享用壽司，引發改名風潮；戶政事務所忽然潮來潮往，一下子湧入許多想成為魚類的民眾，也或許難得改名一次，有些人還著意添加了其他食材，令新名字看起來像是一碗豐盛的海鮮丼飯。她無所謂別人改或不改，只是擔心鮭魚的心情。

那個「鮭」字是生命的密碼。無人指引，但牠們都知道要歸返，每年秋天從大海出發，沿路逆游，歷經千辛萬苦，正如《西遊記》裡的九九八十一難，唯有極少數能回到故鄉，在出生河中產育後代。她也想過，即便不產卵又怎樣呢？就在海上繼續冒險也很好，但當她從紀錄片中目睹一張張鮭魚的臉，筋疲力竭中自帶莊嚴的光，忽然明白有些人注定成為母親，而有些人必須成為廚師或跑者，不論輸贏，都得追尋天命，盡力地自我完成。

或許那位命理師說得也沒錯，生命本就是自己的旅程，難免孤寂，卻非一無所獲。誠如這些年來，她收集了不少被風霜打磨過的鱗片，並縫製成閃閃發光的鎧甲，這一襲戰袍將陪著她逆流而上，繼續為自己的人生定義。

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