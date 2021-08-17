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居家上班樂無窮

（7月&8月徵文：人生樂事）林良姿

去年因新冠疫情，興起在家避疫的潮流。七月時因有位同事染疫，老闆特許我在家遠程工作，不必去公司上班，大約有十個月，我都待在家中，甚少出門。起初我有些沮喪，因這莫名其妙的病毒，使得原有的生活都大為改變，不能去各地旅行，無法上餐廳用餐，不敢去游泳、按摩、逛街、購物、看電影……，少了許多樂趣，只能在家當宅女，未免苦悶。但漸漸地，我愛上了這種宅在家中的生活方式，後來回想，那十個月居家上班其實是人生中最快樂、最幸福的一段時光。

每天不必起早趕著上班，可彈性地調配工作時間，只需單純處理業務，不必面對職場上爾虞我詐的人事紛爭，薪水依然按月入袋，還減少了出外染疫的風險，讓我不再心慌意亂，更加氣定神閒，也騰出許多時間。

清代張潮在其小品隨筆《幽夢影》中寫道：「人莫樂於閒，非無所事事之謂也。閒則能讀書，閒則能遊名勝，閒則能交益友，閒則能飲酒，閒則能著書。天下之樂，孰大於是。」我待在家中，並非無所事事，而是更妥善地利用時間。工作之餘，依然運動、讀書、寫作、唱歌、追劇、烹飪。雖然很少外出，無法暢遊名勝，但透過觀看旅遊節目，也能心馳神往。經常參加線上講座，和文友在雲端相逢，依然是談笑有鴻儒，往來無白丁。家中有個庭院，草色青青，讓我得以夏聽蟬聲、秋賞明月、冬玩皚雪、春來看花觀鳥。

俗話說「要活就要動」，一早醒來，不必倉促趕著上班，少了沒時間運動的藉口，我便先做一小時的伸展復健操，鍛鍊肢體，舒緩因椎間盤突出造成的坐骨神經痛，為美好的一天展開序幕。因無法去SPA按摩休憩，我便在家中用浴鹽加上精油泡澡，同時敷臉護膚，聆聽美妙的音樂，細細呵護著自己的身體和容顏。閒時則彈琴、唱歌，寫作抒懷。每天品茗煮咖啡，家中瀰漫著茶香、咖啡香，還有書香，三更有夢書當枕，不到倦極，捨不得就寢入眠。

以往我因在外上班，回家時已筋疲力竭，沒體力做菜，所以常常上餐館外食。但疫情期間，館子不開放，只好自己費心烹飪，爐上總是熬著一鍋老火靚湯。玩麵團最是療癒，蔥油餅、胡椒餅、牛肉餡餅、及各式的水餃在餐桌上輪番上陣。家常菜簡單可口，雖不如餐館的菜式色香味俱全，但自家烹調少油少鹽，清淡健康，幾個月來我居然瘦了八磅，也算是意外收穫。

居家避疫的期間，每天看著疫情猖獗、確診人數增加，許多人因而送命的新聞，心裡著實驚恐。目睹著生命的脆弱，與世局的不可期，更加感悟到要把握時光，樂在當下。就算宅在家中也可過得精采。古人曾因為避秦時戰亂而躲於桃花源中，而我也為了這百年難遇的瘟疫，不得不避於家中。家，就是我的桃花源。任病毒在外橫行張狂，我匿在家中為普世蒼生祈禱。

打了疫苗之後，目前我已重返公司上班。憶起那段居家上班的時光，彷然如夢，無比眷戀。人生哪得幾多閒？這大概是疫情帶來的唯一福利吧！自由自在地宅在家中，就是我最舒心的人生樂事。（寄自德州）

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