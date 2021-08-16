（郁思．攝影）

今年七月初，好友淑送來一缽綠葉繁茂的蓮花。她說，前年達城遭逢百年難見的冰雹，她先生把兩缽搬得動的蓮花搬進車庫，其他兩個搬不動的大缽都凍死了。

感謝她把僅存的兩缽送給我們一缽。「不用謝呀！都是那年我們從李老先生家分株來的。」

那年李老先生給我電話：「家裡蓮花開得太擠，請愛蓮花的朋友來分些去。」淑開車帶著我去了。李老先生已經分好四株用濕紙巾包好，我和淑各留一包，給了另外兩位朋友各一株。

第二年每家都開出美麗的蓮花，我家有一次兩朵同時開展，花開並蒂，快樂得像中了樂透彩。

但後來那場達城百年一見的大冰風暴 ，把全部蓮花的葉子打得稀爛，我的蓮花夢破滅了。

接著新冠病毒肆虐，我們都在為生存而搏鬥，顧不到後院的蓮花。一直到今年兩次疫苗 都打過了，淑才送來這缽蓮花。

好友湘的後院，荷花和蓮花都開得茂盛。她的先生去年就送我兩瓶專門給荷花和蓮花的肥料，要我每兩星期放兩粒。

那天先生興奮地告訴我：「蓮花冒出一個花苞了。」我立刻衝到後院照相存證，生怕那花苞會隨時遁隱般。

第二天，花苞長大了些，綠色葉苞露出一絲白色線條，裡面的花兒擠著要冒出來了。第三天一早，綠葉伸張一半，花兒敲開門，琵琶半遮面，到中午太陽高照，才完全開放。粉嫩的箭形花瓣，中間鵝黃的花蕊也是箭形的，比粉嫩花瓣細小精巧，瓣瓣像外彎腰，俏麗可愛。四個層次環環相扣。更中間是一個圓形豔黃張開的小洋傘，裝飾著整個蓮花的靈魂。

一朵蓮花的美麗，真不知要怎麼形容才好。

花兒隨著夕陽西下，收攏花瓣，還原成一個未開的花苞，閉眼休息了。

第二天、第三天同樣地花開花合。

第四天合閉的花苞不再開放，好像在說：「我累了，要休息了。」彷彿一份美人遲暮的嘆息。

見她撐持著半躺半睡，第五天才歪著腦袋沉入水裡，鞠躬盡瘁，成為新花兒開綻的養分。

周敦頤〈愛蓮說〉：「予獨愛蓮之出淤泥而不染，濯清漣而不妖，中通外直，不蔓不枝，香遠益清，亭亭淨植，可遠觀而不可褻玩焉。」又說：「蓮，花之君子者也。」

「中通外直，不蔓不枝」是形容她的莖，内通外直，不生枝蔓，不長枝節。所以一般普遍認為周敦頤描述的其實是荷花，不是蓮花。

不過荷花也因為中通外直，大風一吹，容易被吹折。而蓮花被風兒吹起水波時，花兒便在波紋上跳著小步舞，另有一種風韻。

我家的蓮花雖然沒有中通外直，不蔓不枝，但是她的美麗動人跟荷花沒有分別，帶給我的快樂時光更是長長久久。（寄自德州 ）