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茵萊湖的水上世界（下）

李丁
湖畔瑞茵泰佛寺是一整座山，細秀的佛塔順著山勢扶搖而上，多得難以計數。（李丁．圖片提供）
湖畔瑞茵泰佛寺是一整座山，細秀的佛塔順著山勢扶搖而上，多得難以計數。（李丁．圖片提供）

水上作坊織布機有節奏的聲音已經悠悠回響了百年。她們從湖中撈紅蓮，折斷蓮梗，拉出細絲，搓成線織布。藕絲布看似麻，手感很舒服。一條薄薄的蓮絲圍巾標價一百多美元。八千枝蓮梗，一個女工連續工作一個月才能製一條圍巾。女孩從小跟著母親在紡織機旁生活，長大也在紡織機上勞作。老式紡織機和藕絲布工藝成為她們生命的一部分。還有打鐵、銀器、捲菸、製傘水上作坊。

茵萊湖中央有個人工島，建了頗具規模的帕瑞佛塔，與碧綠的湖水交相輝映，莊嚴漂亮。信徒絡繹不絕坐船前來朝拜。善男信女們捆扎好大把的鮮花，雙手鄭重地端著送進佛堂，彷彿送上西天樂土。一群婦女跪著擦拭佛堂地面。佛堂上擺放五個大金葫蘆，不知道是何方聖物。原來是珍藏的十二世紀五尊佛像，一代代信徒不斷給佛像貼金箔，佛像已難辨真容，變成金葫蘆了。

茵汀村是茵萊湖最重要的宗教區，多少浮屠立於椰風蕉雨中。瑞茵泰佛寺就是一整座山，佛塔風格與蒲甘佛塔大不相同。沿一公里長廊走上山就是塔的叢林，細秀苗條型的佛塔順著山勢扶搖而上，數量多得足以讓人產生審美疲勞。金光燦燦的塔最多，也有各色混搭的。佛塔刻著浮雕，塔門刻的仙女千姿百態，基座上有個小牌匾，寫著供奉者的名字和來自哪裡，多數都有香火供奉。更遠處佛塔群曾經多達三千五百座，現存一千零五十四座，遠看很壯觀。走近看殘破不堪，金葉剝落，塔身傾頹，塔尖歪扭搖搖欲墜。腳下的路面是佛塔斷裂掉下的磚瓦碎石。最古老的佛塔可以追溯到公元前273-232年的Siri Dhamma Sawka王朝。信仰要何等虔誠，才能把對佛祖的崇仰實現為千塔千面的人間盛景！

在湖畔娘烏鎮，我們觀看了三家聯合給孩子做剃度儀式。父母把兒子送去寺廟短期出家，兒子修習佛教的功德會回饋給父母，這是每個男人生命中的一次禮俗。兒子被打扮成王子（釋迦牟尼成佛之前是喬達摩王），騎著馬，浩浩蕩蕩的隊伍，鑼鼓喧天地遊街。婦女都穿傳統的籠裙，優雅地體現出苗條的身材，帥哥卻很罕見。次日男孩進寺廟剃髮，穿袈裟，聽戒規，佈施齋飯。從花團錦簇眾星拱月，到僧袍赤足青燈古卷，接受佛法教育，寺廟是很多窮孩子的啓蒙學校。緬甸現有約五十萬僧尼，隨時可見出家人，舉目可見寺廟，無處不聞誦經聲。

茵萊湖富饒又貧困，村民生活捉襟見肘。人們不在乎世俗生活，只為了永恆的來世，以無比誠敬的心修建大量金碧輝煌的寺廟佛塔，帶著貢品前往佛塔頂禮膜拜，爭先恐後蜂擁到佛像基座上，往已然是金光四射的菩薩身上貼金箔，只有在佛堂裡，才不覺得緬甸是個窮困的國家，不過這些金箔也許是奉獻者一輩子的積蓄。每天清晨僧侶化緣，人們雙手敬上飯菜水果，樂善好施修行積德，他們相信這一世對佛的奉獻會轉回到來世。

緬甸剛走出半個世紀的戰亂。翁山蘇姬在結束軟禁生涯之後的首次公開演講中說：「我的性格決定了我不會憎恨任何人，我心中沒有恨意。」她領導緬甸民主運動，也是她父親翁山將軍的歷史與地位所賦予她的難以逃脫的社會責任。她更多的是在精神層面上受到民眾普遍地尊敬、同情和愛戴。很多緬甸人認為她信仰的西方價值觀和政治體系未必適合緬甸。她所領導的「民主聯盟」雖然作出了前所未有的民主承諾，但是他們是否有能力維持社會的和平與穩定，才是緬甸人民所關心的。他們溫和如斯，解決不了緬甸的政治困局，難以對抗無數社會矛盾，缺乏執掌這個國情異常複雜的國家的能力。緬甸是個多民族國家，多少年來靠軍方鐵腕統治維持統一，軍隊在內戰中不斷壯大，在國內政治經濟生活中發揮越來越強勢的作用。

茵萊湖偏安一隅，人民經歷了辛酸苦難，為世界保留了一片純真。也許他們沒有別的選擇，也許不知道外面的世界，樂天知命、與世無爭，最關心的是自己的溫飽。比起關注國家政權由誰掌控，自己在政治上被誰領導等複雜混亂的政治鬥爭，他們更願意在佛塔前對著佛祖傾訴和祈禱。

很不幸，緬甸今年又發生軍事政變！緬甸人民讓我們同情，緬甸這個古國還有很長很苦的路要走。（下）（寄自喬治亞州

開心的小沙彌，男童七歲都要剃度出家。（李丁．圖片提供）
開心的小沙彌，男童七歲都要剃度出家。（李丁．圖片提供）
茵萊湖中央有個人工島，建了帕瑞佛塔。（李丁．圖片提供）
茵萊湖中央有個人工島，建了帕瑞佛塔。（李丁．圖片提供）

緬甸 喬治亞州 翁山蘇姬

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