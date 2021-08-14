茵萊湖的水上世界（上）

水上人家以浮島為單位組成村落。（李丁．圖片提供）

緬甸 茵萊湖由四個湖泊匯成，三面環山，海拔千米，形狀狹長，七萬人過著漂浮在湖上的生活。他們是撣族人的一個支系，幾百年前被流放禁錮於此，散居於水上村落，茵萊湖成為天然屏障，成就了這一澤與世隔絕的國中之國。

茵萊湖的水托浮一切、主宰一切。人們住在水上、行在水上，一代代人的生活，歲歲年年在水上緩緩流淌。經歷了多少年戰亂封閉，茵萊湖終於向世界敞開心扉。

我們從蒲甘乘轟鳴的螺旋槳小飛機到簡陋的海霍機場 ，飛機落地，讓僧侶們和官員模樣的人先離座下機。多年的君主統治、殖民統治與軍人執政，階級觀念已經深入人心。

我們從機場打車去茵萊湖畔娘瑞鎮。次日清早租了一條小船遊湖。在茵萊湖，無船寸步難行。細長的小船用柴油機發動，輕巧的船頭高高翹起犁開湖面，浪花撲面而來。這種船吃水淺，不易被水草纏住，但是馬達轟鳴噪音極響，殺傷了湖面的寧靜，驚走了滿湖水鳥。

滿盈盈的茵萊湖水浩瀚如海，遠山如黛，煙雲層疊，一群群海鷗追逐迎賓。漁民們駕著蚱蜢似的小舟漂蕩在湖上捕魚。漁夫舉著木棒使勁拍打水面，濺起碩大水花，嚇唬魚們，將牠們趕進魚網裡。村民划著小舟打撈湖中的水草蘆葦，回去捆綁成片，撈湖底淤泥覆蓋在上面，築籬笆成浮島，再用竹竿插到湖底固定。大大小小的浮島錯落漂浮在湖面上，隨湖水漲落而升降、漂移，島上長著莊稼瓜果，不必澆水不怕水淹。無數漂浮的菜園成為別樣風景。浮島耕種全靠人力，浮島周圍聚集魚群，可以捕撈魚蝦。時光在這裡悄悄退回到漁耕時代。

湖中水道縱橫，水上人家以浮島為單位組成村落，一排排簡陋的竹籬茅舍支撐在木柱或竹竿上，共享著清波漣漪，村民隔著湖水相望，雞犬之聲相聞。距離近的浮島之間架了拱形竹橋或木橋，橋下小舟穿行，也是「小橋流水人家」風景。浮村小學校的校舍隨著波浪起伏。孩子很小就會划小船，僧人化緣也要撐船。

湖上有幾處水上集市，由兩座狹長的浮島夾一條寬約三、四十公尺的水道組成，水道兩岸都是商店船，排成長長的水上大街。清早集市，水道裡擠滿了小船，響起喧囂的叫賣聲。使用的秤有意思，秤砣可以是一塊石頭、半塊磚頭或幾個舊電池，不知如何計重。沒有城管隊，混亂並不妨礙囊中羞澀的村民在集市裡其樂融融。

小船在湖心減速，船夫默契地靠近幾條漁船，讓我們看漁夫捕魚。漁夫們個個身懷絕技，一隻腳踩在船板上，另一隻腳懸空蕩槳，雙手用來捕魚、勞作。湖裡水草太多，以這種獨特的划船方式才能站起來，看到水下有沒有魚。等了一會兒，魚換氣冒出水泡，漁夫將一個圓錐狀大竹籠迅速插進水中，再放下漁網將魚罩住。竹籠有網沒有底，只能罩大魚，魚叉從魚籠上端孔中伸進去，把大魚叉上來，小魚輕鬆從底部逃脫。其實湖裡大魚已經不多，漁翁在湖上悠閒晃著，有遊人就表演，捕不到魚就挖湖泥或撈水草回去填補菜園。看來漁獲不能保證他們的生活，想保留這一傳統的捕魚方法，就這樣開發成一個旅遊項目，擺出讓看客喜出望外的姿勢，遊人贈與小費，達到「雙贏」。

來到長頸族人的水上村落。伊瓦瑪村居住著長頸族約二百人，屬於巴東族。因逃避內戰從泰國山區遷來。據說以前居民惹怒了神靈，就派老虎來吃女人，所以女人都戴銅頸環以自衛，成為習俗。兩位中年婦女展示脖子上二十幾個銅圈，鎖骨和肩骨因銅圈的壓迫而下陷，看起來脖子是挺長的。最多能套三十幾個圈，十幾公斤重，最長頸者脖子達七十釐米。銅圈長期壓迫使她們的頸部肌肉變得脆弱，取走銅圈頸部就有斷裂危險，以致終生無法擺脫。她們的雙腿也綁上兩組各十個銅圈，被綁的部分永遠保持小孩的尺寸。一個瘦弱的女孩約六、七歲，脖子上套了八個銅圈，讓人心生憐憫，隨著長大銅圈會不斷增多直到成年。

我詫異地看著長頸女臉上的笑容，之前錯以為她們會憂鬱。巴東族女子以這種建立在痛苦之上的「美」為榮，有的一家祖孫三代都自願套上沉重的銅圈，營造畸形美來吸引遊客。中午炎熱，感覺她們像服刑一樣戴著「枷鎖」，走進河水裡泡泡，互相幫助清洗脖子，也給銅環降溫，往臉上塗防曬的黃香楝樹粉「特納卡」。河畔有幾隻泡澡消暑的水牛，幾個黑瘦的光腚男孩比賽跳水，動作誇張地撲通跳進河裡，把一群鴨子趕得四處逃竄。湖區的生活安詳滿足，不需要外人憐憫。

緬甸長頸女與中國 婦女的三寸金蓮，埃塞俄比亞的盤唇族如出一轍。讀馮驥才先生的《三寸金蓮》，講述窮家女金蓮自幼裹足，遭受折骨鑽心的痛楚，卻因為一雙小腳嫁入富人家，通過兩次賽足奪冠而得寵，受到鄰里女人的仰慕。金蓮用畸形的小腳承載了中國封建文化的罪孽，由痛恨裹足變成這一封建習俗的衛道者。多麼慶幸蹣跚行走在中國大地上那帶血的三寸金蓮已經徹底走進歷史。（上）（寄自喬治亞州）