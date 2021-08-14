有個老掉牙的故事：一個小孩遇見仙女。仙女帶他到一條布滿寶石的小路，讓他挑選一個喜愛的寶石。唯一的條件：走過後，就不能回頭。故事結尾大家都知道，一路上金光閃閃的寶石，讓小孩看得眼花撩亂，看到喜歡的寶石，卻捨不得拾起，害怕接下來會有更大的寶石。小孩貪心地一路走下去，寶石卻越來越小。到最後，路走完了，小孩卻一個寶石都沒有。

用這個故事來形容姻緣，最合適不過了。年輕時談戀愛，總覺得來日方長，眼前交往的對象，嚼之無味、棄之可惜，既然一定有更棒的人等在前方，還是丟掉好了。沒想到，接下來男人一個比一個面目可憎，總是找不到合適的對象。等到情況緊迫，宛如落海的遇難者慌忙地想抓根木頭求生時，卻只抓到一堆爛海藻。

不知聽過多少相似的故事。身邊的女醫師們，從小高人一等、一帆風順，看不上身旁的追求者。其實說穿了只是自我感覺太好，學業上的優異成績，讓自己產生錯覺，以為人生也能這般輕而易舉便考滿分。殊不知，姻緣不是廢寢忘食、深夜抱著課本苦讀就能達到目標，很多高學歷女士，若非經歷一番寒徹骨，不會知道梅花香。更可惜的是，許多人在追求愛情的路上冷個半死，最後還是沒有梅花香可聞，反倒招惹了一堆蒼蠅在身旁打轉。

疫情 蔓延後，總是聽到一堆狗皮倒灶的新聞，那時美國還沒總統大選，感覺活在荒唐的真人秀裡，市井小民被逼著和神經錯亂的領袖一起演鬧劇。

難得在朋友圈裡聽到令人振奮的故事：有個友人時常在臉書 上分享她在洛杉磯單身社交圈裡的歷險記。她是個內科醫師，越南裔，外表出眾，卻在姻緣路上遲遲找不到如意郎君。住在橙縣的她身邊總有一堆蒼蠅，但個性開朗的她，即使和相親對象做不成男女朋友，仍買賣不成仁義在，大家還是要在同個圈子裡混。於是她的臉書朋友群越來越壯觀，在南加州 的醫師社交圈裡頗有名氣，是個大姐頭的角色。

當年還曾跟她一同到洛城夜店見識了這年頭單身貴族的生活，我的心得是：「好累喔！晚上九點就該睡覺了，這些人還得夜夜笙歌，在礫石堆裡尋找寶石。」她當年真的很想找個男人安頓下來，對婚姻還是挺嚮往的，雖然時常遇人不淑，甚至碰見已婚男人只想搞一夜情，或是本人和照片不符合的騙子。

疫情後，相親變得更艱難，反而給了她一個靈感。這幾年的經驗，讓她成了交友平台的專家，也發現醫師們很難配對，尤其是中年女性。頗有創業頭腦的她，趁著疫期居家工作時，上了商學院的網路課程，再利用她的人脈，開發了一個專為醫療人員服務的app，反應相當不錯。最後她乾脆辭了醫師的工作，專心經營事業，和矽谷的公司洽談擴大自己的品牌。

或許，在路上選取寶石只是人生的一種，另一種人，道行更高，他們在寶石路上不停做筆記，然後在腦裡轉換成行銷數據。她走完路後，跟幾個MBA的行銷高手把撿寶石的民眾當作數據，高價賣給谷歌和蘋果，成了富翁。這也是幸福快樂的結局吧！（寄自加州）