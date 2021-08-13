一直是歌手王傑的忠實粉絲，每當夜幕低垂，萬籟俱寂時，我常會播放他的〈回家〉一曲並跟著唱：「回家的感覺就在那不遠的前方，古老的歌曲在唱著童年的夢想；走過的世界不管多遼闊，心中的思念還是相同的地方。」跟著優美的旋律而懷想起遠方的故鄉，屢屢心嚮往之，情眷戀之。

啟蒙時，父親教我背誦唐詩：「少小離家老大回，鄉音無改鬢毛衰。兒童相見不相識，笑問客從何處來。」父親總是以他濃重的山東鄉音，逐字逐句慢慢細讀。我懵懂小腦袋裡，只覺得父親真是「老成持重」，對於如此淺顯的文詞何須這般嚴肅又傷感？殊不知多年後，當父親終於有機會返鄉時，果真鄉音已改，連他生長的小村莊也不相識了。父親回家的渴望，無奈落空為一個人事全非、破碎難圓的夢。

如今，立足在異鄉的我們，返鄉已非遙不可及。然而事業家庭兩頭忙碌，哪能隨心所欲，說走就走。回家的心願仍是必須計畫張羅的大事一樁。而一旦得以成行，總令我歡欣雀躍不已。

十幾個小時的飛行帶我進入時光隧道，快速擺脫異域的滾滾紅塵，滑翔進入我的原鄉大地，我成長展翅的小世界。入關時，撲鼻是潮濕悶熱的氣息，盈耳是輕軟的鄉音母語；多麼熟悉呀，我知道我又回到故鄉了。

進了家門，迎面是母親笑逐顏開地問：「坐飛機累不累啊？吃過東西沒？」梳洗換上穿慣的拖鞋和衣服，環視老屋的一切，布滿歲月痕跡的什物仍在原處。顧不得時差趕緊出門，巷口賣蔥油餅的老闆娘一見我就微笑說：「妳回來了，媽媽一定很高興吧！」經過便利商店買份報紙，邊走邊瀏覽林林總總的小商家，一幕幕湧現市井生活的蓬勃生機。坐定在兩兄弟主鍋的米粉湯攤位旁，大口吞嚥下米粉湯、油豆腐、燙青菜，暖胃舒心。天色尚早，走進廖太太的家庭式美容院，她殷切問候我這老顧客：「剛下飛機嗎？這回要待多久？」整理妥當三千煩惱絲，又把需要修改的衣裙拿去給阿琴縫補，她總會嘖嘖稱奇：「美國 的衣服都這麼長、這麼寛喔！」

回家的時光經常從這些瑣碎細節綿延展開，每天都充滿庶民的平凡卻溫馨無比的喜悅。行走在人車爭道的巷弄裡，喧鬧吵雜的市場中，應對街坊鄰居的親切問候時，身心方才平和安頓。

久居異鄉，遷徙數次，思念故鄉的感覺始終扎根在心底深處。歌手羅大佑的〈家〉吟唱遠走他鄉人子的心聲：「我的家庭，我誕生的地方；有我一生中最溫暖的時光，那是後來我逃出的地方，也是我現在眼淚歸去的方向。」離鄉背井，漂泊外地的打拚奔波，或許唯有回到原鄉，盈眶熱淚才能獲得釋放與歸屬。

當年吟誦「少小離家」的稚童，如今也沉浸在「老大回」的情境裡。家鄉種種，經年累月牽繫著浮雲遊子。返鄉的溫潤厚實的喜悅，從未消逝，從未改變。我念茲在茲的故鄉，恆久在海的那一邊等待我。

（寄自賓州 ）