駿馬奔騰在人類的歷史上（下）

傳說中日行千里的汗血寶馬。（本報系資料照片）

馬對於人類歷史的進步意義深遠，因此在世界藝術史上也占有獨特的位置。自從二十世紀初以來，在法國、西班牙等歐洲多國發現了一些洞穴中的史前壁畫，壁畫中人、野牛、野馬和猛獁象等都是畫中常見的生物。那些壁畫如果只用栩栩如生來形容，已經不足以表達畫面之傳神和完美。因為畫家筆觸之生動，使人們相信現代的畢卡索、馬蒂斯等大師早已經存在。而且不僅有西方的大師，還居然發現，在被譽為「史前西斯汀教堂壁畫」和「史前羅浮宮繪畫」的法國多爾多涅省蒙提涅克村的韋澤爾峽谷的拉斯科（Lascaux）洞穴壁畫中有一幅「五馬圖」，中間竟然出現了一匹典型的「中國 馬」，所謂的中國馬，是畫家的筆法線條簡潔，平面卻動態，與一萬年以後中國畫的畫法極其吻合。在相距萬里之外，相距萬年的時間，法國的隱祕洞穴中也有一位畫家在畫著同樣風格的「中國馬」，這種巧合真是令人匪夷所思。

上世紀二○年代，在法國西南部（Pech Merle）一處洞穴壁畫中發現的奇特馬圖案被稱為「斑紋馬」，專家考證預估可能繪製於二萬五千年前。馬身上的一塊塊斑點，像極了現代斑馬身上的花紋。但是斑馬一直被認為是一種近代現象，怎麼會出現在遠古時代的壁畫中呢？難道是畫家的主觀創造嗎？馬的膚色引起了科學家們的一番熱烈討論。科學家們通過對石器時代馬骨骼和牙齒，以及對歐洲地區十五個考古遺址的野生馬化石進行了DNA分析，終於找到證據：其中有六個野生馬化石共同擁有「斑點皮膚」基因。約克大學考古系特里．奧康納（Terry O’Connor）教授在《美國國家科學院學報》期刊上撰文指出，「早期人類是以目睹事物為基礎繪製圖像，他們的壁畫作品提供了當時人們所遇環境的第一手詳細資料。這種遠古野生馬皮膚上出現奇特斑點圖案，應當與迄今我們並不知曉的環境因素有關。」

來自中亞的汗血寶馬

除了在維也納近距離觀看過利皮贊馬的晨練，我還在新疆 撫摸過來自中亞的「汗血寶馬」。汗血寶馬（Akhal-teke horses）本名叫「阿哈爾捷金馬」，主要在土庫曼斯坦、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦等中亞國家繁衍生息，是世界上最古老、人工飼養歷史最長的馬種之一。那次新疆之行，在烏魯木齊我有幸訪問了「野馬國際集團」，得以有機會近距離地和汗血寶馬接觸。該集團的老總在中亞哈薩克斯坦等國做貿易生意，成功積累了財富後，大手筆地投資在新疆文化的保護上，集團會館中的展品展示給參觀者不同凡響的一番景象。走進園區首先被一幅航拍巨幅照片震撼，廣袤無垠的草原上萬馬奔騰，千姿百態。走進汗血寶馬飼養區，看著一匹匹黑色、棕色、深黃色的汗血馬在馬厩裡沉靜地站立著，鬃毛細緻，皮色閃亮。我看到有一匹深棕色的汗血馬，頭頸細長，四肢修長，皮薄毛細，頭上有一道自上而下漸漸變窄的白毛，使牠顯得雍容華貴。汗血寶馬名字的由來是因為這類馬狂奔出汗時，汗腺發達的馬脖子部位膚色會變得特別鮮豔，彷彿被鮮血浸染一樣。我近距離接觸才發現馬的眼睛也特別有靈性，謙卑、寧靜地與我相望。我輕輕地撫摸牠額上的棕毛，那樣精緻、細膩。牠靜靜地站立著，看著我。

而最早關於這種馬的描繪來自於西漢的張騫，我曾看見一幅張騫的出行圖，他坐於馬上行於荒漠，在望不到頭的高原上，率領一百多人從隴西（今甘肅一帶）出發，走上了西域出使之路。張騫是西漢時偉大的探險家，他以郎官身分應召，自請出使西域，也曾踏上了帕米爾高原。歷經十三年，足跡遍及天山南北和中亞、西亞各國，為勸說大月氏等國共同抗擊匈奴。承擔負載他遠行的就是馬隊。張騫兩次出使西域，原定的任務都沒有完成，第一次企圖拉攏大月氏，夾擊匈奴，大月氏沒有應允；第二次拉攏烏孫，以達到「斷匈奴右臂」的目的，也沒有實現。但他踏出的足跡對後來中西交通的開拓發生了積極而重大的影響。他開拓的路，後來就成了中國和西域的重要商旅要道——「絲綢之路」。

史書記載，張騫從西域歸來說：「西域多善馬，馬汗血。」他所說的就是世界馬種中十分有名的「汗血馬」。自從張騫這一說，兩千年前在中國這種馬一直很有名，被神祕地稱為「汗血寶馬」。這種歷史上最老的馬種，曾伴隨曹操、成吉思汗、亞歷山大大帝征戰沙場，被譽為最有靈性的動物。「日行千里，夜行八百」是中國古代文學作品中對好馬的速度和耐力的描繪，而當之無愧的恐怕只有汗血寶馬。經測算，汗血寶馬在平地上跑一千米僅需要一分零七秒。並且汗血寶馬非常耐渴，即使在攝氏五十度的高溫下，一天也只需飲一次水，因此特別適合長途跋涉。與汗血馬的相會也是那次行程中十分獨特的經歷。事後我才聽說，汗血寶馬性格暴烈，牠們是荒原上的鬥士，而不是宮殿中的紳士，牠們在馬厩中沉靜的雍容狀態，是在養精蓄銳，正醞釀著奔騰千里的力量。

歷史上就曾發生過為了獲取汗血寶馬，漢武帝攻擊西域大宛國的兩場戰爭。根據《史記》和《漢書》的相關記錄，西漢王朝歷時四年，靡億萬之資，傾舉國之力，並為之付出了十萬將士的生命，最終換回了駿馬三十匹。戰爭之前，漢王朝十餘年都無法組織起大規模北擊匈奴的戰役，其中一個原因是缺少優良的戰馬。當時漢武帝聽張騫西域歸來，讚揚汗血馬為馬中絕品後，便志在必得。就派遣了一個上百人的使團，帶上一匹純金製作的馬前往西域的大宛國，希望用金馬換取汗血馬種馬。可是大宛國王出於戰爭的考慮，婉拒了漢朝使團的要求。使團交易不成，回國途中在大宛國境內還發生了意外，金馬被劫，使者被殺。漢武帝一怒之下，派大將李廣利率 兵數萬，對大宛國發動了戰爭。可是西域路途遙遠艱辛，士兵身心俱疲，一路損兵折將，最後抵達大宛國的漢兵不過數千，完全無力征服大宛國的軍隊。

可是，漢武帝對汗血馬的念想不絕，三年後再次命李廣利率兵六萬人，馬三萬匹，牛十萬頭，還帶了兩名相馬專家前去大宛國。漢軍繞道郁成城，直接圍困大宛貴山城四十餘日，又加上大宛國發生了內亂，只能與漢朝議和，答應漢朝的要求，答應每年向漢朝選送兩匹優良的種馬。這一次漢軍選取了上等種馬三十匹，中下等馬三千匹回朝。此後汗血馬算是從千里之外的西域落戶了中國。但是隨著重裝騎兵開始流行，為馬身披上馬鎧、騎兵手持重武器、身披重甲，而汗血馬的負重能力有限。到了南北朝時期，重騎兵已成為戰場主力，汗血馬漸漸退出了戰場。

從古至今，從西方到東方，馬與人類相伴，互相成就的歲月可謂長長久久。馬，是漢武帝開疆拓土的戰將，是波達斯基校長用生命保護的珍寶；馬，助力哥倫布在美洲大陸的探險，更成就了張騫的西域之行……我彷彿看見靜止的叢山峻嶺無言地目送著張騫走過高原間的山路，從他第一次路過，之後要好多年，大山才能看見他回來的身影，馱著他走過艱難險阻的就是馬。對於山來說，十年、二十年也就是一彈指之間，可是當他們看到一個年輕氣盛的張騫走過去，回來時已是鬚長過肩的中年人，再見到他時，已是一個鬚髮全白的老年人。而與他形影不離的就是坐騎下的馬。如果沒有馬，還有沒有張騫的西域之行呢？（下）（寄自加州）