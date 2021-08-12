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以貓為師

陳幸蕙

如僧，如俠。如詩人。如頑童。如天生玩家。更是一流的偷心高手──貓！

不難理解，中國文學史上有名的鏟屎官──陸游，所寫的系列貓詩，為何讚美這身段柔軟的室友，是他最貼心的暖暖包：「夜長暖足有狸奴」。復驅鼠有功，為他「盡護山房萬卷書」。更在傳世詩章〈十一月四日風雨大作〉中，視貓為相依相守知己，深情寫下：「我與狸奴不出門！」，名句「鐵馬冰河入夢來」便源自此詩。

我認同陸游，日常居家亦愛以這高度自我、富多元面向的趣友為伴，或，為師。

看貓如何擇所愛固執。如何為生活小奇遇：壁虎、爬蟲、飛蛾、青蠅、翩然飛閃的窗外蝴蝶、穿簾刺入之旭日金光……好奇忘情。如何攀上躍下、追趕跑跳碰，自主運動，絕不在家耍廢。又如何踢逐地上一丸小紙團、嬉耍燈畔一枝筆、追逐永遠追不到的尾巴，樂此不疲。

貓日日徹底放空，自在暢眠，實踐樂睡善飯的養生之道。醒來，則滿足淡定，拱背伸腰，舐足底肉球，遊走巡視一己版圖，凝望窗外如於無字句處讀詩。

彷彿好時光，便一直攥在貓掌裡，對明天的幸福，深信不疑。

於是，我與狸奴不出門的日子，且看貓如何做歲月的功課。

我終微笑會心，原來，幸福就是──滿意自己，相信未來。

終漸學會，忘掉年齡，釋放自我，且淡定無礙，專心過日子，玩生活。

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