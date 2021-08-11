駿馬奔騰在人類的歷史上（上）

內蒙古草原上的牧民們是馬背上的民族。（新華社）

在動物世界中，鷹鳥的飛翔令人神往，獅虎之勇猛令人驚駭。但是最觸動我心靈的是駿馬在草原上奔騰的雄姿；前蹄揚起，身微側，目視前方，馬鬃飛揚，如風如劍，射向遠方。馬有動態與靜態，兩者都給我留下深刻印象，沉靜時佇立在曠野，如一尊雕塑 ，目光深沉，雍容華貴。難得見到馬一聲嘶鳴，揚起前蹄，昂首向天，成站立狀態，那是飛奔前的躍躍欲試。馬奔跑起來四蹄大跨度張合，空間在奔跑中不斷變化，前進的速度與奔放的激情震撼荒原。

馬的馴服改變了人類歷史

考古學家對化石進行研究後證實，馬屬動物的祖先，在約四千五百萬年前已在北美演化成型，叫「始祖馬」。其個子矮小，身體如同狐狸般大小，以多汁嫩葉為食，前足有四趾，後足有三趾。馬易於調教，通過聽、嗅和視等感覺器官，能形成牢固的記憶。馬的眼底視網膜外層有一層照膜，感光力強，在夜間也能看到周圍的物體。發展到後來，四百萬年前產生了現代馬。北美洲一直是馬類動物起源和演化中心。馬從這裡起源並向四周輻射。在史前冰川時期，馬通過白令陸橋擴散到歐亞大陸，隨後又進入非洲，成為非洲大陸動物群的重要一員。

可是在一萬年前，產生於美洲大陸的馬卻突然與其他一些大型哺乳類動物一起在北美洲滅絕，至今原因不明。有的說是被狩獵殺光了，有的說是被野牛一類反芻動物淘汰了。幸運的是當馬類在北美洲滅絕之前，部分馬群已經通過白令海峽遷徙到了歐亞大陸。人類學家說，哥倫布第二次航海到美洲，他的船上帶來了馬，重新將馬種輸入美洲。這是馬群在美洲大陸滅絕之後的再次登陸，故地重返，馬回到了自己最早起源的故鄉，人類的歷史也從此改寫。專家說，如果不是這樣，再多五十年，地球的圓圈也未必畫得圓。馬至少是於距今五千年前的銅器時代在歐亞草原區被馴化為人服務。考古學家發現的證據可以追溯到大約五千五百年前的波泰（Botai）文化，波泰現位於哈薩克斯坦北部。最早馴化馬的目的，一是存留多餘的捕獵馬作為食物來源，如馬奶等；二是使役和射騎；三是用於祭祀或觀賞。如果不是馬被馴服，人類的歷史將完全是另外一副模樣，馬對人類歷史的進步意義深遠。

馬的加入，使人類歷史出現了戲劇性的變化，遙遠的距離變得可以快速地跨越。我去匈牙利旅遊，在那裡才了解到蒙古軍隊攻打匈牙利的歷史。原來匈牙利的祖先來自於蒙古的游牧民族。強悍的草原民族在傳說中如附身於馬上的神靈，長驅直入，無可匹敵。當時的羅馬歷史學家阿米阿努斯．馬爾切利努斯把他們描繪成「幾乎黏在馬上」的人、「體態奇形怪狀；相貌奇醜無比，不由使人認為他們是雙足野獸……」這一不畏艱險的游牧民族沿著橫貫歐亞大陸中部的草原走廊東移，止步於中歐匈牙利平原，從此在這裡扎下根來。那場慘烈的戰爭中多瑙河以東的匈牙利大平原，損失了五分之四的人口。

馬與人類的結伴不僅助長了帝國的軍事行動，美國加州大學 聖塔芭芭拉分校的考古學家布萊恩．費根（Brian Fagan）表示：「我認為將馬用作戰爭武器是人類歷史中與動物有關的最重要的事件。」家馬的出現以及使用，極大程度提升了人類的運輸能力和戰鬥能力。是歷史的締造者。馬不僅成為人類的食物，而且提供了交通和運輸的繁重任務，後來又成為人類戰爭中的重要元素。在中外歷史上，古代戰馬和戰車是最重要的軍事力量，各種帝國的誕生擴展都離不開馬。

歐洲名種——利皮贊馬

遠的不說，在二戰時期，人類對於馬的態度也有天壤之別。迪士尼電影《白馬的奇蹟》（Miracle of the White Stallions）改編自西班牙騎術學校校長波達斯基上校的自傳，描述了二次世界大戰期間西班牙馬術學校的一段傳奇遭遇。波達斯基接獲希特勒親信的信，不准他繼續辦騎術學校。這道命令無疑等於下了一道滅馬令，學習訓練的歐洲名馬必將流落街頭，成為軍隊或飢民果腹的食物。為此校長心急如焚，想盡辦法要保護那一批無價之寶的馬匹。經過各種努力，他說服德國泰勒漢將軍答應他將那批馬遷往安全地點捷克境內。可是隨著盟軍的勝利的擴大，蘇聯軍隊就有取得捷克的控制權，校長十分擔憂利皮贊馬又要面臨飢餓的難民和軍隊的傷害，將名馬當作充飢的食物。為了保證馬群完好無損，波達斯基找到了美國將軍喬治．巴頓，請他幫忙。而巴頓將軍又正好是著名的賽馬愛好者。校長特地為巴頓將軍準備了一場馬術表演。隨後將軍答應將保護利皮贊馬列入自己的日程，派出卡車隊將馬匹運回維也納境內。這一個有著歷史傳統的馬種這才在戰火中倖存下來，戰後西班牙馬術學校才得以繼續下去。

而校長千方百計保護的利皮贊馬，被譽為世界上最優雅的馬種，兼有阿拉伯和西班牙血統，是歐洲馬匹中最古老的馬種。牠們按照傳統嚴格的直系繁殖方式傳宗接代，保存純正的血統。說到這種白馬的膚色也很有趣，剛剛出生時的小馬駒不是白色的，而通常是棗色或黑色，可是隨著年齡的增長，膚色轉變的整個過程在六至十歲之間完成，毛色就逐漸變成了白色。所以說利皮贊馬是白色的馬實際上是一個常見的誤解。據說現代這些馬的子孫後代都可以追根溯源，在出生於十八世紀末和十九世紀初的八匹基礎血統種公馬中，找到自己祖先的名字。

那一年在維也納的霍夫堡皇宮的西班牙騎術學校，我特地前往那間由建築名家設計的全世界最美麗的馬術大廳，觀看騎手與馬匹進行的晨練。維也納的皇家西班牙馬術學校是世界上唯一一所自文藝復興以來始終以傳統形式練習並演繹古典馬術的機構。利皮贊馬按照騎手的指令，隨著音樂節拍準確地動作：抬腿、站立、奔跑。還表現出古典盛裝舞步的一系列高難度動作，包括高度控制、特色跳躍和其他的「騰空跨越」。平時訓練積累的技巧，在正式的演出時往往給觀眾帶來難忘的經歷。

奧林匹克運動會上的馬術比賽中就有盛裝舞步賽一項。盛裝舞步比賽在長六十米、寬二十米的平整沙地中進行，騎手戴著盔甲，穿著黑色燕尾服，腳蹬高筒馬靴騎在馬上，雙手牽引著韁繩。伴著悠揚舒緩的旋律，駕馭馬匹在規定的十二分鐘內表演各種步伐，完成各種連貫、規格化的動作。訓練有素的馬在音樂中運動著，如優雅的紳士，或是嬌媚的淑女，時而原地舞蹈，時而輕盈跳躍，時而側面移動……如同在跳華爾滋，或而快三，或而慢四。無論動作多麼複雜多變，人和馬都顯得氣定神閒、風度翩翩，充滿了自信和沉著，表現出騎乘藝術的最高境界。每次競賽完成騎士都會彎下身體用雙手輕拍著馬的脖子兩側，完全可以感受到兩者靈性的溝通。（上）（寄自加州）