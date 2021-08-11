結束上一份工作 後，突然多出許多時間，為了不要姑負了好時光，我想，何不筆耕？文字創作是記錄一個人靈魂深處最細微律動的工具。

移居海外多年，從初來時求學，到後來工作，一路走來，只求能夠應付工作所需，完善家庭責任，尤其是剛來到一個新的國度，要學習的事物太多，所以中文暫時被我拋到腦後。然而，此時此刻的我，一心想要用中文寫作，算是一種落葉歸根的情懷吧。

凡事起頭難，開始時，真是無從下手，也不知道要寫什麼，頭腦一片空白，從開始「有一些模糊的概念」到「概念漸漸清晰」，靠著朦朧的隻字片語，開始向記憶最深處探尋，很多人事物以為早已忘記，但是當開始向過往探索時，它們都逐一呈現，越發清晰，彷彿穿越時空般再續前緣，充滿了驚喜。

然而，不可否認的，創作是一條艱辛而寂寞的道路，有文思泉湧的時候，更多是靈感枯竭的時候，即使大文豪海明威也說過：他完成的每一頁，之前有九十九頁是扔在字紙簍裡的。有時經過一番苦思冥想，好不容易完成一篇自己滿意的文稿，卻得不到認同，也難免失望。有時文章獲登報紙雜誌上，那就是極大的鼓勵。登出之日，發現自己的文章跟大作家的作品並列同一個版面，一時之間，更感覺飄飄然地，可以如孩童般興奮好幾日。

其實，當初喜歡寫作，只是單純地想捉住一個靈感，透過文字表達出來，分享一個經驗、一份體悟，或只是博君一笑而已。繼而發現，寫作可以與陌生人分享生活所得，接受素未謀面的網友的留言按讚，這只怕是現代人才能享受到的樂趣。

日前讀到老一輩文人楊絳先生的事蹟，晚年，她多次以她的母校校訓期勉年輕學子：自強不息，厚德載物。她自己也身體力行，一輩子筆耕不輟，直到耄耋。對於人生種種磨難，她雲淡風輕。在至親好友都離他而去之後，依然自強不息，以九十高齡翻譯完成柏拉圖的「斐多」，探究生死的奧袐。寫作之樂樂如何？不知老死之將至也。

我想，如果喜歡寫作，就應該只問耕耘，不問收穫，一字一句地寫下去。（寄自馬里蘭州 ）