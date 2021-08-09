吳孟芸／圖

辛丑年夏季的一個周末清晨，我像往常一樣早起，開始臨帖練習草書。書房裡燃著一爐熏香，嫋嫋升騰的煙霧中，我依然能嗅到墨的古雅芬芳和宣紙特有的氣味。手中的毛筆順暢自如地遊走著，每一筆皆有筋有骨、布局章法呼應相承。時間在寧靜的氣氛中一縷縷燃燒消失。我抬頭看著面前那個精緻的熏香小銅爐，裡面沉積著的一層厚厚的香屑，不知不覺陷入了一種迷茫與沉思。

憶起幾年前與丈夫的那次路途漫漫的旅行。我們走在紫禁城紅牆外的一角，回看倒映在護城河中的琉璃黃瓦和正紅色牆身、以及靛青、湖藍與石綠描畫的廊簷裝飾，一種被歷史浸泡過的久遠之美極具視覺衝擊力，深深印在我的記憶中。我又想起了曾和丈夫一起在旅途中經過一個沙漠中的小鎮，偶遇一個由廢棄玻璃酒瓶和報廢輪胎為藝術媒介創作而成的一個現代藝術展覽，這些破舊的東西卻意外有藝術表現力，魔幻而強烈地呈現了時間的痕跡，有一種滄桑的沉寂之美。

布料材質中，我特愛天鵝絨的厚實與沉穩，因為它的手感和質地像極了一位從時光長廊中款款走來的中古美人，帶著一種歲月積澱的痕跡，看透人心卻不輕易道破，老老實實呈現出一種憨拙樸實的氣質。這樣的情感會在陳列古代飾物的骨董店找到共鳴，就如同老派的英國人喜愛歷史悠久、外觀陳舊的老房子一樣，越久遠古老越珍稀昂貴。

因為歷史代表著一種無形的資產，在現代後起之秀的國度裡，經過數十年狂飆突進的基礎建設，一切都是熠熠生輝、嶄新的，仿若一種新秀獨起的標誌，帶著濃濃的浮華味道。然而，相比之下，我卻更愛古舊的物品、建築和那些歷史遺跡，因為那裡有時間遺留下的香氣和味道。

庚子年前、戊戌年尾，一場名為「家的維度」的主題展覽在北京 時代美術館舉辦。這場展覽以「時間之家」和「時空之家」為創作靈感，立體交叉地呈現了在時光的延展遞進裡，中國家庭的一系列複雜而迅捷的變化。闡述的宗旨是「變遷即進化，要見河水，也要知其源流」。同時參展的十位當代藝術家，以不同藝術介質為手段，用不同方式勾勒出流變的時間長河對每個家庭和家庭成員不同程度的改變和裹挾。時代是無數細小晨昏和晝夜的集合，在無聲無息間殘酷地凝結成昨日的回憶，而「時空之家」正是著眼在時間的多維度理解上闡述「家」的概念，讓人們更豐盈立體地感知到一種真實的存在和無奈。據說，觀展的反響非常強烈。

記得在電影 《托斯卡尼豔陽下》那個風雨之夜中的恐怖老宅，在第二天風和日麗的陽光照耀下，竟然美得那麼不可思議，端莊大氣又靜謐美好，彷彿一切風雨都未曾來過。電影中的女主角傾盡所有買來了這所破舊的老宅，將它簡單修復成一個樸素溫暖的居所，從此這裡便成了她療癒傷痕的「家」。正因為老宅和物品的陳舊，反而讓人不再在意外物的價值和華麗與否，轉而歸回省察內心的豐盛和平靜。女主角也終於在古樸陳舊、充滿時光烙印的托斯卡尼小鎮反璞歸真，重新獲得了真切感知自然之美和生命之美的力量。

樹影，清風，流雲，明月，甚至一朵花的芳香，都足以讓傷痕累累、疲憊不堪的心靈逐漸安靜、沉澱下來。

這時，一種聲音會在與之共鳴的靈魂深處悠悠響起——生而為人來到這個世間的使命和意義是什麼？為了追求財富、名望和地位嗎？還是為了繁衍子孫、傳宗接代？抑或為了在時間的無涯中尋找自我的價值和歸宿？這是一個沒有標準答案的問題。金庸先生曾說過：「人生就是大鬧一場，然後悄然離去。」可是又有幾人能像他那般卓爾不群？即便出色如他，最後也敗在了時間的生離死別面前，一生經歷了數不清的坎坷與傷痛。

在冰冷的時間面前，沒有人是永久的贏家。陽光還是一樣溫暖耀眼，可是卻照進了悲傷人的心裡，這便是現實中豔陽高照的托斯卡尼。

所以我鍾愛東坡居士，他的過人之處就在於無論時光如何虐他千百遍，歷經喪妻喪子之痛，一生不是被貶就是在被貶的路上，他卻始終保有一種苦中作樂的生存智慧和難得的童心未泯。如若不是擁有高貴的靈魂，又怎會有黃州三年的蛻繭成蝶，又怎會有流傳千古的大江東去的豪邁詞作以及令後世高山仰止的《前後赤壁賦》呢？！

時間就像此時此刻我書房中這一爐不停燃燒的香料，將衰朽和新生任性地融為一體，靜靜地焚燒著，再頑強不可磨滅的歲月也會被它灼燒殆盡。沒有人有力量改變時空的秩序，每一個當下都是亙古的永恆，時而古樸蒼勁，時而明媚鮮嫩。飄散在虛空之中的嫋嫋香氣，是無垠悠長綿遠的歷史和故事，不停消耗燃燒的，是每一個鮮活稚嫩的肉體和心靈。

似嫩而蒼，似蒼而嫩，一切都是時間的產物。

時間雕琢我們的心性和認知，滲入我們生活的點滴瞬間，在時光中燃燒成一片片永恆的香屑。正所謂：「長空澹澹孤鳥沒，萬古銷沉向此中。看取漢家何事業，武陵無樹起秋風。」我聞著面前書桌上這精緻香爐中雜糅的馨香之氣，暗自祈求，能常懷一顆太古之心，平心靜氣地觀賞這時間香料中的一爐沉屑。（寄自喬治亞州 ）