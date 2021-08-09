我一個人遊蕩在黑黢黢的夜裡，穿街走巷，要回姥姥家。沿著北關大街一路向南，穿過涼風颼颼的古城門，門樓上「晉北鎖鑰」四個燙金大字在黑暗裡閃著幽密的光。我心裡默念：過了學道街，就是三道十字街，左拐，走到火神龕，再左拐，就是東大街，姥姥家就在東大街朝南的一條巷子深處。但左拐右拐，繞來繞去，三道十字街卻謎一般不見了。回姥姥家的路消失在漫無邊際的黑暗裡。情急之下，我大喊一聲，冷汗淋漓地醒了——原來是一場夢。

多年以前，那時舅舅和姨姨們還健在，老兄妹們坐在一起聊天時，總是會談論起上個世紀三、四○年代一場接一場的戰爭。曾經有八年的時間，鐵路不通。當時嫁到河北石家莊的二姨幾乎音信全無，姥姥的一隻眼睛就是在那時哭成半瞎的。記得當初我準備出國時，舅舅還說：「好出門不如賴在家，你二姨那會兒如何如何。」當時我不以為然。直至庚子年的春天，整個世界停工停學，人人自危。我原來的十年簽證 被凍結，重新申請簽證的可能性微乎其微。隨之而來，中美之間的航班大部分被取消，而且票價高昂。人類如同走進一場沒有硝煙的戰爭。不過彼時，我依舊充滿希望，夏天就會好的，天一熱，病毒將被燒死。然而，高溫 不僅沒有殺死病毒，相反地，進入夏季，病毒在美國最南端的佛州和德州的攝氏38度高溫裡瘋狂地蔓延。

後來聽說有人買到了天價機票，拿到了四十八小時之內的雙陰檢測結果，萬事妥當，卻在最後一刻遭遇航班取消。也有幸運的旅者穿越一道道關卡終於成行，並歷經三周漫長的隔離期後，與父母家人再次重逢。聞之，人人稱羨，成為當今海外華人人生之最大樂事。

而我，終究沒能成為幸運兒。

一直以為2020年過去後，一切會好起來。如今2021已過半，疫情仍沒有過去。病毒依舊如幽靈般四處遊蕩，且不斷更新變異，疫苗的有效性，令人時有疑惑。回中國的簽證依舊沒有恢復正常，回家的路依舊被阻隔，久別重逢的期盼依舊遙遙無期。

昨晚無夢，今晨陽光明媚，我坐在陽光下，想起2019年深秋，與母親相聚的時光。那時，母親大病初癒，元氣大傷。最初不敢留母親一人在家，便足不出戶。後來，母親漸漸康復。一日午後，母親歇了午覺，我便悄然離家，直奔古城。

那天，秋陽暖暖地照著故鄉的土地，微風輕輕拂過故鄉的天空。藍天像一幕無邊的畫板，點綴著濃淡相宜的朵朵白雲。一直迷戀故鄉的秋天，那是一年中最美的季節。少了夏季的炎熱，春天的狂躁，冬季的嚴寒。故鄉的秋天不慍不火、不急不躁，即使下雨，也是細雨紛飛，溫潤柔和。像極了一個純淨端莊的少女，溫暖恬靜，滿身的書卷氣，安靜於天地歲月之間。

那年，新婚的二姨隨著二姨夫回石家莊省親。原以為十天半月的回鄉，竟成為姥姥和二姨將近十年的生離。最終成為母親整個家族的一個揮之不去的陰影。二姨和姥姥是杳無音訊，不知生死的牽掛，而我和母親還可以電話聊天，微信視頻。明年，最晚明年秋天，與母親離別三年之後的秋天，故鄉最美麗的季節裡，我一定可以重返，好好地擁抱母親。

新冠瘟疫之後，對於幸福和人生所有的期待，皆凝成一句話：久別盼重逢。（寄自新澤西州 ）