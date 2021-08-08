幾米∕圖

樂極生悲，這句中國成語，是這幾天對美國 的最好寫照。

我所在的西雅圖市，隨著州長放鬆對社交的限制，美國國慶煙火的升騰綻放，不少年輕人，不管是否有接種疫苗 ，都扔掉口罩、甩開膀子，近距離地狂歡。冒泡的啤酒、繚繞的雪茄煙，伴隨著張揚的青春，漫過整個海濱，讓在沙灘上散步的我，有些許擔心。再次迎接了國慶日，過去一年雖說付出了慘烈的代價，但終究掙脫了病毒的圍困，奪回自由。

殊不知，自由的病毒不甘束手就擒， DELTA變種病毒進行一波大反擊，攻城掠地，兩星期後，將眾多醫院的重症監護室（ICU）打得彈盡糧絕，呼吸機再次告罄。妻所服務的醫院，月前新冠病例已降至個位數，如今又病患爆滿，一床難求，重演去年的慘況，而重演的主角，從老年人換成青年人。

歷史竟如此短暫，以致尚未反思，新的苦旅又開展。

除了病床難求，更難求的是ICU護士。外州的護士友人聊到，去年新冠疫情爆發時，她自內科自願出征ICU，豪情萬丈地抗擊新冠病毒，救死扶傷，時時籠罩在被感染的陰雲裡。她未料到，今年此行更加艱險。

去年某一日，呼吸機故障，病人臉色發紫，掙扎著吸進每一絲氧氣。不得入內的技術員，隔著門窗，焦灼地指揮她解除故障。包緊的防護服，嚴箍的護目鏡，笨重的面罩，讓手忙腳亂的她，汗大如豆，與死神爭分奪秒。最後機器總算恢復正常，病人終止了天堂之旅。她每每在暮色中歸去時，問天問地：「今天我會感染嗎？會把病毒帶給家人嗎？」她曾有辭職的念頭，或換回前診所的想法，那裡的誘惑極大，她的同事們，因診所的臨時關閉，帶薪休假兩個月，而她，卻日日與死神搏命，朝不保夕。糾結的是，在這世紀大疫之際，實在難開口當個逃兵，放棄那些遊走於生死邊緣的患者。

如今，她審視這些不打疫苗的年輕人，昏於病榻，以人工肺維繫著生命，比起去年的垂危者，更令她扼腕嘆息。她的心在滴血，在碎裂，在衰竭。堅持了一年多的她，終於拖著疲憊的身軀，辭職了，內疚地回到從前的診所。看著每日下降的疫苗接種數，每日上升的新冠死亡數，她無言以對。去年，新冠大災降臨時，無醫可救，無藥可防。如今，戰績優異的疫苗以渴望的眼神，哀求著人們接受它，卻仍被不相信者冷落，甚至詛咒，寧死不打。想必疫苗也哀泣了。完全可避免的悲劇硬生生地又重演，並愈演愈烈。她，還能說什麼呢？她再也忍受不住一個個鮮活的生命，從她手中逝去。這波不信科學、無謂犧牲的年輕人，帶給了家庭社會巨大的創傷，扯斷了她最後一絲豪情，她累了，累得無奈而沮喪。

她是ICU最後離開的全日制護士，現在，只剩下那些「旅行護士」（Travel Nurse）撐在那裡，她們是臨時性的，流動性高，轉戰在各個醫院間，哪裡缺人手就去哪裡。在護士不足的美國，旅行護士是香餑餑，但與香餑餑一同抵達的，是對新崗位環境的陌生，對儀器功能的不熟，一旦出現門外技術員指揮修理呼吸機之事，恐怕難以招架。

「珍惜生命，遠離醫院」，護士友人在電話視頻那頭對妻嘆息，藍眸灰暗而哀戚。她看電視，有記者採訪正在吸氧的新冠病人，問：不打疫苗此時後悔嗎？有人虛弱地回答：後悔。也有人斬釘截鐵地說：我熱愛生命，不相信疫苗！

看到這種情況，時常讓我困惑：極大的珍惜中卻存在著極大的不珍惜。

好在困惑裡還有一些欣慰。遠在南方感染大州的急診科醫生友人，猶猶豫豫中一直未打疫苗，因為他有嚴重的過敏 史，過敏原十分廣泛，包含花粉、海鮮、堅果、甚至肥皂和洗髮精，稍有不慎，一次嚴重過敏就可能讓他有性命之憂。這不，幾天前急診下班，他途中享用從未過敏的餐館雞粥，不料卻讓他發了一身的紅疹。這樣的過敏體質使他望疫苗而生畏。自新冠瘟疫大流行以來，直到後來疫苗隨手可得時，他上班時都只能把自己用防護服裹成像粽子一般，以不變應萬變的低科技，抵擋時時演化的病毒。在一眾打了疫苗身心放鬆的同事裡，他成了人人同情的異端。

昨天，他揣著抗過敏的急救藥，瞞著家人，悄悄囑咐了同事，在疫苗施打表格中撒了「什麼都不過敏」的大謊，毅然決然地去了疫苗接種室，好像赴刑場般壯烈。

臨行前，他說：「這一波DELTA病毒實在太可怕，看著這麼多不打疫苗、身強體壯的年輕人，包括華人，在呼吸機下，在人工肺中，或撐著，或走了，令人驚心動魄。前幾天，我醫院的一個部門，有十四個醫護同時被感染，幸好他們全都已接種疫苗，有驚無險，但無症狀傳播還是蠻快的。眼看病毒神出鬼沒，我還是冒個險吧，過敏致死率遠遠低於新冠死亡率。況且，若真是由於疫苗出事了，我也認了，好歹也要拿起武器與入侵者肉搏一下，總不能手無寸鐵地任它宰割。」他勇敢地說：「等我微信。」

微信傳來，除了半個手臂紅腫之外，他安然無恙。他與疫苗共喜。傳來的還有拇指朝下的手勢——鄙視DELTA病毒！

可是，被鄙視的DELTA會就此甘休嗎？位於希臘字母表第四的DELTA，後面還有EPSILON、ZETA……，病毒無差別攻擊的，是各色人種，是男女老幼。面對如此欲將人類消滅的古老生物，生技製藥公司只能兵來將擋，水來土掩，在這場持久鏖戰中，綿綿不斷地開發新疫苗。兩軍相遇，短兵相接，勇者方可得勝！

希望國慶日的煙火能年年怒放。（寄自華盛頓州）