美國小說界的指標——漫談「普立茲文學獎」（下）

過去二十年獲獎小說 ，多有中文版

台灣 的書市向來關注英美出版界，除了「諾貝爾 文學獎」，「布克獎」和「普立茲文學獎」亦是注目的焦點。粗略統計，過去二十年的「普立茲文學獎」得獎小說，大多有繁體中文版，往昔翻譯文學鋒頭穩健之時，普立茲文學小說多半暢銷，即使現今市場衰微，依然得到些許關注，實為作者與讀者之幸。

身為讀者，普立茲文學小說始終名列我的閱讀書單。年少之時閱讀譯本，似懂非懂，一頭霧水，甚至屢屢想要放棄。上了大學、英文程度稍佳，開始嘗試閱讀原文，起初依然有如霧裡看花，假以時日，不但讀懂了，而且漸漸讀出興味，厄普戴克、安妮．普露（Annie Proulx）、卡蘿．席兒德（Carol Shields）因而成為我心儀的作家。日後走上翻譯這條路，竟也硬著頭皮譯了普立茲文學小說，至今仍舊感到不可置信。

三本譯作之中，《遺愛基列》譯得最辛苦，瑪莉蓮．羅賓遜（Marilynne Robinson）的文字看似淺顯，實則精深，書中充滿宗教的哲思，當年的我仍是菜鳥譯者，讀懂了，卻譯不出韻味，心虛而焦慮。相較之下，安東尼．杜爾的《呼喚奇蹟之光》和理查．鮑爾斯的The Overstory（譯名未定），前者書寫戰亂，後者寄語林木，雖然都是長達五百頁的鉅著，翻譯過程卻順暢許多，心中亦踏實怡然。我不知道這是否因為年歲漸長、對世事多有體悟，或是因為入行將近二十年、漸漸累積出經驗，但我知道一路走來，我終於有辦法體悟普立茲文學小說之美。

文學獎的意義何在？提攜文壇新人、或是肯定名家之作？評審應該著重技法、或是敘事？得獎小說是否應該反映現勢、為後世留下足印？或許這些都是噪音，在在影響寫作的心緒。作家之所以書寫，並非著眼於得獎，而是心中有個故事，這才是寫作的初衷。況且，一部動人心弦、感人至深的作品，讀者自然會記取在心，文學獎不過是加成。1987年，賴瑞．海涅曼（Larry Heinemann）以Paco’s Story拿下「國家書卷獎」，童妮．莫里森的《寵兒》成了遺珠，文壇一片譁然，紛紛為莫里森叫屈。時隔二十餘年，《寵兒》仍是家喻戶曉的名作，但有多少人聽過Paco’s Story？

寫作是一生的志業，如同航向希臘詩人卡瓦菲斯所謂的伊薩卡島，林林總總的文學獎或許只是航程之中獲致的華物，重要的仍是在悠長的航程中持續前進，鍥而不捨、孜孜不倦地追尋畢生最臻完美的作品，為了自己，也為了讀者，述說那個埋藏在心中的故事。（下）