美國小說界的指標——漫談「普立茲文學獎」（上）

施清真翻譯，安東尼‧杜爾獲2015年普立茲文學獎的小說《呼喚奇蹟的光》。

美國 的文學獎林林總總，除了讀者耳熟能詳的「普立茲文學獎」、「國家書卷獎」、「國家書評人協會獎」，還有專為短篇小說 而設的「歐亨利獎」（O. Henry Adward）、獎勵小型出版社的「手推車獎」（Pushcart Prize）、授獎最佳童書的「紐伯瑞獎」（Newbery Medal），紐約公共圖書館也為三十五歲以下的新進作家設立「幼獅文學獎」（Young Lions Fiction Award），每年提供一萬美金的獎金獎勵新人。除此之外，美國圖書基金會每年薦選五位三十五歲以下的最受矚目新進作家，薦選人必須是榮獲過「國家書卷獎」的作家，頗有前輩提攜晚輩的意味，獲選的新進作家皆為該年的一時之選，創造力正值高峰，潛力無窮，來自台灣的華裔作家游朝凱（Charles Yu）2007年受到理查．鮑爾斯薦選，2020年以《唐人街內部》（Interior Chinatown）榮獲「國家書卷獎」，即是一例。

獲獎者不乏當代名家

各大文學獎當中，聲譽最崇高的莫過於「普立茲文學獎」。「普立茲獎」成立於1917年，創辦人是記者出身的匈牙利籍媒體大亨喬瑟夫．普立茲（Joseph Pulitzer）。「普立茲獎」由哥倫比亞大學監管，共分二十一個獎項，十四個獎項歸屬新聞界，七個獎項歸屬藝文、劇作、音樂。「普立茲文學獎」設有三位評審，評審結果呈交普立茲獎委員會，經委員會審核之後頒發。「普立茲文學獎」獎金一萬五千美金，相較於其他國際文學大獎，金額不算高，聲譽卻是其他美國文學獎所不及。

「普立茲文學獎」既是美國小說界的指標，歷屆得獎人自然不乏當代名家。海明威、福克納、伊迪絲．華頓（Edith Wharton）、史坦貝克、童妮．莫里森（Toni Morrison）、菲利普．羅斯（Philip Roth）等知名小說家都曾獲頒「普立茲文學獎」。《梅崗城故事》、《寵兒》、《老人與海》等家喻戶曉的經典名作也都是得獎小說。自1918年至今，只有約翰．厄普戴克（John Updike）、福克納、布斯．塔金頓（Booth Tarkington）、科爾森．懷特黑德（Colson Whitehead）四位作家兩度獲獎，懷特黑德是其中唯一一位黑人作家。但從另一個角度而言，聲譽顯赫、作品叫好又叫座的作家，未必受到評審的青睞。《大亨小傳》的作者費茲傑羅、《麥田捕手》的作者沙林傑、當代最富聲譽的驚悚小說家史蒂芬．金，皆為「普立茲文學獎」的遺珠。

雖力求公正客觀，仍偶有爭議

雖然力求公正客觀，歷屆「普立茲文學獎」仍然偶有爭議。1921年，伊迪絲．華頓以《純真年代》成為第一位獲獎的女作家，按理說應該是一樁值得慶賀的文壇美事，但當年三位評審一致推薦的小說並不是《純真年代》，而是辛克萊．路易斯（Sinclair Lewis）的代表作《大街》（Main Street）。但由哥倫比亞大學校董主導的普立茲委員會認為《大街》過度激進，即使《大街》受到評審們一致推薦，委員會依然決定把小說獎頒給華頓。此事經過披露之後，引發各界譁然，與路易斯私交甚篤的華頓公開表示自己受之有愧，路易斯則始終耿耿於懷，1926年，他以《艾羅史密斯》（Arrowsmith）獲獎，甚至拒絕領獎。

1941年，同樣情況再度登場，評審一致推薦海明威的名作《戰地鐘聲》，但哥倫比亞校長暨普立茲委員會主席巴特勒（Nicholas Murray Butler）認為《戰地鐘聲》偏袒法西斯主義，執意拒頒獎項，該年的「普立茲文學獎」於焉從缺。

2012年從缺，引起一片譁然

提及獎項從缺，就不得不提2012年的爭議。這樁從缺事件點出「普立茲文學獎」的種種盲點，諸如評審與委員會的觀點落差、「得獎小說」的定義，甚至文學獎的意義，引發出版界熱烈討論，至今人們依然津津樂道。該年入圍的小說是大衛．福斯特．華萊士（David Foster Wallace）的《蒼白的國王》（The Pale King）、丹尼士．詹森（Denis Johnson）的《火車夢》（Train Dreams）、凱倫．羅舒（Karen Russel）的《沼澤新樂園》（Swamplandia!）。這三本小說都很有意思，也是非常有趣的選擇。

《蒼白的國王》是華萊士的遺作，《火車夢》是詹森的舊作，經過增修之後重新出版，《沼澤新樂園》是羅舒的處女作，風格迥異，筆法新穎，讓她一夕成名，這三本小說各具特色，皆為一時之選。但該年不乏叫好又叫座的文學佳作，例如甫獲柑橘文學獎的《老虎的妻子》，或是尤金尼德斯的《結婚這場戲》（The Marriage Plot），評審們沒有薦選這些小說，卻選了華萊士等人的作品，肯定有其道理。怎料普立茲委員會決議從缺，而且沒有提出任何理由，出版界和文壇議論紛紛，評審之一麥可．康寧漢（Michael Cunningham）甚至在《紐約客》撰寫長文，詳述他和另外兩位評審的評選標準，質疑委員會為什麼做出從缺的決定。

其實任何文學獎都是主觀的判定，評審只能儘量做到客觀，更何況人人都有不同的閱讀品味，文學獎的評審多半是文人，好惡更是分明，何謂「得獎小說」可說是見仁見智。「普立茲文學獎」的問題在於評審只是推薦，最後決定權操在委員會手中，而委員多半是記者和學者，他們對「得獎小說」的看法或與文人不同。大多情況下，普立茲委員會尊重評審們的薦選，再不然也會提出明確的原因，但2012年，委員會沒有做出任何聲明，直接宣布從缺，事後也拒絕解釋，難怪文壇一片譁然。

除了肯定作者，更是行銷利器

「普立茲文學獎」從缺，不但文壇批判聲不斷，出版界也唉聲嘆氣。文學獎除了肯定作者之外，更是行銷的利器。書海浩瀚，出版品年年數以萬計，一本小說如何脫穎而出？讀者應該如何擇選？「得獎小說」因此成了金字招牌，書商在書封上加印「普立茲獎得獎小說」，方便書店 宣傳。書商還為得獎作家安排巡迴簽書，書店藉由舉辦簽書會吸引讀者，帶動買氣。換言之，文學獎不但提振作者的聲譽，對書商和書店也是雙贏，若是從缺，則是三輸，難怪知名作家、自己也經營書店的安．派契特（Ann Patchett）在《紐約時報》投書說：「普立茲獎是作者、讀者、出版商慶頌小說的最佳時機。今年，我們三方皆輸。」

對苦哈哈的作家而言，「普立茲文學獎」不但是至高榮譽，亦具實質助益。一萬五千元的獎金只是起步，隨之而來的是版稅收入、簽書演講、大學聘約，對生計都不無小補。安東尼．杜爾以《呼喚奇蹟的光》獲獎之前，必須為雜誌社撰稿貼補家用，獲獎之後，他得以專心在大學任教，致力於寫作。除此之外，得獎小說通常得到讀書會的青睞，而讀書會在美國書市的影響力不容小覷。讀書會或由私人召集，或透過獨立書店和媒體薦舉，會員們對這些「每月一書」極有向心力，堪稱是死忠的書迷。2019年，理查．鮑爾斯以The Overstoy拿下「普立茲文學獎」，同年十月，美國國家公共廣播（NPR）為讀書會的會員推薦了The Overstory，銷量隨即激增，而後各地的獨立書店相繼為會員薦舉，直至今日，The Overstory的平裝本依然名列暢銷書排行榜。（上）