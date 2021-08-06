小時候經常有防空演習。警報一響，街上所有的車輛行人在幾分鐘內全部消失。那是一幅神奇的景象，整個城市比颱風來臨之前，或者新冠疫情 間的封城 狀態，還要空，還要死。

如果在家，全家就擠到最底層的一個房間；如果在學校，老師會帶著全班同學躲進防空洞。可以不上課，同學們都很開心。

定期舉行的防空演習，是當時生活的例行之事，沒有人質疑為什麼要做這件事。大家要麼不敢問，要麼不在乎，要麼麻木得忽略它的存在。

現在的城市總是鬧哄哄的，我突然回想起防空演習時，那種難得的死寂非常奇妙；從裡到外，一切靜悄悄，彷彿整個世界都停止了運轉。

記得，我坐在防空洞裡，一動也不動。在炎熱的夏天，陰涼的防空洞讓人感覺很舒適。雖然沒有座椅，但是最好的朋友在我身邊，喜歡我的同桌男孩在對我微笑，老師的鎮定像一種無言的保證，讓我們相信危險其實從未靠近。

炸彈從來沒有落下來。在我小學畢業之前，防空演習終於停止了。關於防空洞的記憶和童年一起被埋沒。直到很多年後，我才開始懷疑，戰爭的狀態是否曾經存在，而我們為什麼而戰？對付誰？假如我們代表光明，為什麼要躲進黑暗中？我有很多疑問，但在家裡或學校都找不到答案。

隨著科技的進步，人類製造出更多致命的武器以及複雜的防禦系統，無論我們是否在進行防空演習，我們總是想像著自己在躲避敵人。只要人類彼此仇視，爭奪不休，每天的生活都是場防空演習。

（寄自紐約 ）