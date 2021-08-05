身旁那條貫穿矽谷 的大街，正慢慢地隱在夜幕之下。我坐在咖啡 廳戶外的座位上，耳邊迴盪著咖啡廳播放的輕音樂。早晨電力公司通知，今晚要停電兩個小時以更新管線，想不到工程延誤，我只好抱著電腦坐在街口的咖啡廳繼續工作。

一張熟悉的面孔映入眼中，他是住在車裡的無家者（homeless），大家私下稱他為「車裡的流浪漢」。他的小客車就停在咖啡廳附近的大樹下，裡面堆滿雜物，車窗掛滿了衣服，每天早晨我去買咖啡時，他通常仍在駕駛座上呼呼大睡。

他總是孤獨地坐在咖啡廳戶外一個靠近牆角的位置，身軀傴僂，幾乎伏在桌面上。他從不與人交談，也沒人理睬他。他似乎被世界遺忘了，他有家人嗎？有妻子兒女嗎？

咖啡廳裡面燈火明亮，有些人圍著圓桌正在討論某些計畫，也有人聚精會神地盯著電腦屏幕。他們或許是矽谷的高薪工程師或是科技大亨，他們正當盛年，前程似錦。流浪漢是否曾經跟他們一樣，有著意氣飛揚的人生？

街上車聲漸漸遠去，兩旁商店的燈光逐漸消失在沉沉夜色中。咖啡廳裡的服務員走出來，輕聲地說：「我們要打烊了，我知道今晚許多人家裡停電，我會把外面的幾盞燈留到今晚十二點。」

我說：「請把這戶外音樂及美麗月色一起留給我們吧。」他微笑點頭而去。

月光如潮水一樣漫到地上，浸上牆角，這夜色柔美而滄涼。月光移到了流浪漢蒼白枯瘦的臉龐，此時他顯得十分陶醉，緩緩地隨著音樂擺動，他閉著眼睛，輕輕哼著音樂的節拍，臉上露出淺淺的笑容。他的人生也許孤獨而漂泊，但是在這個月光皎潔的寧靜夜晚，他似乎暫時遠離了過去的傷痕。

我決定關上電腦和手機，也暫時忘記現實的世界，讓自己沉浸在這迷人的夜色中，即使一個小時也好。

夜色更深，月影漸斜，明月緩緩地徘徊在薄雲之間，牆上的斑駁樹影泛出朦朧的輪廓，透出幾分柔媚。四顧悄然，只有微風與輕柔的音樂聲相和。不知不覺間，室外的小燈熄滅了，音樂聲也漸漸淡去，路燈照著空蕩的桌椅，咖啡廳只剩下我跟流浪漢兩人。

對街的燈光亮了，我知道電力已經恢復，我收起電腦，踏著月光下淡淡的樹影走向那個重見光亮的街角，又回到了現實的世界，那兒有競爭也有挫折，但我的內心能在那如水的月光及輕柔的歌聲中得到撫慰，我想流浪漢今晚一定能擁抱著皎潔的夜色，在他的車子裡沉沉入夢。（寄自加州 ）