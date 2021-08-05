家鄉特有的卷粉和奶黃包。（張晶瑜．攝影）

從小到大，不管在五邑老家，還是在大都會廣州，我聽得最多、也講得最多的一句話，就是「得閒飲茶」。這不是一句客套話，也不是一句口頭禪，這是我們生活的日常，是我們生活的一部分，也是我們的執念。得閒飲茶，我們言出必行，而且必須去茶樓，才是飲茶。

飲茶，我們也叫「嘆茶」。粵語的「嘆」字就是「品味享受」。我們的一天就是由嘆茶開始的，一壺茶，幾件點心，就開啟美好的一天。每一天，無論是麗日晴天，抑或颳風下雨，每個城市、每個鄉鎮最早醒來的地方，最具人氣的地方，就是茶樓。而今，我最想念最想去的地方也是茶樓，特別是心儀的茶樓。

在老家，湖心茶樓是我自小最喜歡的地方。茶樓位於縣城人工湖的湖心島上，別稱是「船仔」，實為湖心舫，造型像一艘大船，和我家隔湖相望。茶樓共兩層，雕梁畫棟，綠色琉璃瓦頂，白色磚牆，暗紅色格窗和朱紅色護欄，門口有兩根大圓柱，雕刻著金色的龍和鳳，栩栩如生，金碧輝煌。

四、五歲時，大凡星期天，父親都會帶我去船仔飲茶。父親有三位茶友，是多年的老朋友，我都叫叔叔，父親和他們輪流作東。我喜歡飲茶就是那時養成，但是，我真正喜歡的不是桌上那壺滾燙的茶，而是琳瑯滿目的茶點。燒賣、卷粉和水包就是我最愛吃的點心，現在仍然是我心頭之愛。

燒賣，黃色外皮，包著豬肉、蝦肉和香菇粒，像半開的花朵，好看又好吃，形狀和味道與廣州佛山等地的一樣。

卷粉和水包則是我家鄉特有的，外地見不到。水包其實就是蒸包子，不同於其他包子，水包的個頭特大，一個相當於四個包子。豬肉、香蔥和雞蛋 組合的餡料是標配，雞蛋是四分之一的水煮蛋，蛋黃和蛋白不分離。飽滿的餡料和皮粘連在一起，沒有空隙。掰開包子，有濃香的湯汁滲出。也正因為餡料有湯汁，所以稱為水包。這是我一直認為最有內涵的包子，要裡子有裡子，要面子有面子，一個就可填飽肚子。

卷粉類似豬腸粉，短短的，三、四公分長，潔白柔軟的粉皮包著韭黃、豬肉和冬菇等餡料，整整齊齊密密麻麻地碼放在一個盤子裡，一個蒸籠一碟。上桌時，澆上一點特製醬油，香氣撲鼻。一口吃一個，爽滑又軟糯，肉菜香、米粉香與醬油香在口腔交集，瞬間由舌尖直達五臟六腑，那感覺，家鄉話形容就是「正」。我覺得用四川人經常掛在嘴上的「巴適」兩字更恰當。

那是家鄉獨一無二的美食 ，所有的茶樓都有，味道也差不多，但只有早到的茶客才可以吃到，晚到的就沒口福了。不知是嘴刁，還是先入為主，我老覺得湖心茶樓的點心最好吃，不只是卷粉，其他茶點也最合我口味。

八、九歲時，我跟隨父親去飲茶的次數已不多，父親自行車後座的跟班，多是二妹或三妹。到廣州讀書後，我很少去飲茶了。1989年5月，和家人一同移民波士頓十一年的兩位表妹首次回鄉，我也趁周末回去。次日早上，我們一家老少和表妹齊聚茶樓飲茶。那是我最後一次在湖心茶樓飲茶，不知何故，當年年底，茶樓突然關閉。

如今，幾十年過去了，湖心舫依然門戶緊閉，宛若一艘被遺棄的老船，靜靜擱置湖畔，一任風吹雨打。往日的繁華，往日的煙火，往日的美味，終成絕唱。

遠離了故鄉，也遠離了故鄉的美食。但是，我在廣州卻有了新發現、新驚喜。廣州街頭，茶樓酒店林立，和老家比，有過之而不及。但是，讀書期間，作為窮酸學生，我唯一一次在廣州的茶樓飲茶，還是父親請我去的。那次，父親到外省出差，在廣州逗留一天，他叫我去愛群大夏飲茶。因為不是休息日，父親來電時，依然是那句話，得閒飲茶。

那天，我謊稱沒課，實則是請假一個上午，不只是想見父親，更想改善一下伙食，飽餐一頓，學校食堂的飯菜實在太難吃了，有機會去茶樓飲茶，我逃課也要去。也是那一次，我首次品嘗了廣州茶點的「四大天王」：蝦餃、燒賣、蛋撻、叉燒包，也愛上了蛋撻和叉燒包。參加工作之後，頭一次領到薪水，我就約上兩位閨密，去工作單位附近的一家茶樓飲茶，再次品嘗「四大天王」，我一口氣就吃了三個蛋撻。

成家後，在荔灣老城區居住的十幾年間，城內叫得上名號的茶樓我都去過了。星期天飲茶，是我家每周的慣例，雷打不動，除非颳颱風。每逢星期六，我拿起電話，開口講得就是這一句——得閒嗎？明早飲茶。那時飲一頓茶，不貴，一盅兩件，十元左右，誰都吃得起。

茶市從早上七點到下午兩點，早午茶直落。無論哪個時段，都一位難求，我們每次去都要排隊候位。等待半個小時能喝上茶，算是好運氣。但無論等多久，我們都願意，因為，那壺熱茶，那些美味的點心也在等著我們。排隊等飲茶，是廣州特有的一道景致。也是在等待時，熟識或不熟識的茶客，不時說著那句熟悉的話——禮拜天是咁樣（這樣）啦！大家都得閒飲茶。

來美國八個年頭了，新冠疫情前，周日飲茶的慣例我依然延續著。我家附近有三家廣式酒樓，都開設茶市。茶樓的點心雖然無法和廣州的媲美，但照樣客流如鯽，門庭若市。無論哪一家，節假日顧客排隊飲茶是常態，茶客各種膚色的都有。當耳畔不時響起鄉音和「得閒飲茶」這一句，我常常有一種錯覺，彷彿身在老家。

2018年初夏，我回廣州探親。抵達白雲機場 時，我在朋友圈發了一張人在機場的照片。老閨密、老同學、前同事紛紛回應我，接二連三說的都是同一句：周六或周日，得閒飲茶。

在廣州一個月，八天周末時間，我都和親戚朋友茶聚。從城西到城東，從城南到城北，從百年老字號到頂級餐廳，親友不斷為我接風洗塵。氤氳茶香中，濃濃的親情和友情悄悄把我淹沒。

那次回廣州，我又一次大飽口福，熟悉的老味道沒變，還是原來的模樣。而層出不窮的新品，更是令我回味無窮。腸粉新貴——紅米腸，綿滑鮮嫩，油亮胭紅的粉皮，裹著肉菜蛋等餡料，再撒上一小撮金黃色的肉鬆，如同美人眉間點朱砂，令人垂涎三尺。平淡的豆腐竟然披上「金衣」，沾點紅潤的醬汁，令我欲罷不能。精緻的蝦餃，別出心裁浸泡在蔘湯裡，似美玉溫潤，加上別致的四方格，迷你的瓷碗，香濃的湯汁，只看一眼，鮮味已在舌尖瀰漫。客家釀三寶：釀茄子、釀苦瓜、釀絲瓜，把四季的鮮都釀在一個盤子上了。

偷得浮生半日閒，安靜地在茶樓品香茗，吃美味點心，於我，就是嘆世界，嘆人生之悠然，嘆歲月之恬淡。我沒有算過，有多少情感，是在一杯杯熱茶中漸漸昇華。我也沒有留意，有多少冷暖，是在一縷縷茶香中悄悄消融。

飲茶，無須初雪朝露，也不必松風竹爐。只要一壺熱茶，幾件點心，在哪裡都是快樂的，都是桃花源。

（寄自賓州）