祖卡斯基的作品〈最後晚餐〉。（萬羚．攝影）

我參觀過許多博物館 ，也看過大型藝術品在戶外展出。芝加哥是藝術之都，街頭林立許多名家作品，算是一個大型的戶外博物館。像畢卡索的作品坐落在市政中心前的廣場，米羅的作品就在市政中心對面的邦斯威克廣場，這些作品都被周遭的摩天大樓所環繞。若以天為幕、山為背景，在曠野荒漠中展出藝術品，會是何種面貌呢？

今年元旦假期，女兒提議到流紋岩鎮去看亞伯特．祖卡斯基（Albert Szukalski, 1945-2000）的雕塑 作品〈最後晚餐〉（The last Supper）時，我馬上投贊成票。

位於內華達州 流紋岩鎮的戈德韋爾露天博物館（Goldwell Open Air Museum）成立於2000年，是一個戶外雕塑公園，在Amargosa谷的北端，靠近死谷，占地7.8英畝。由流紋岩再往西約五英里，就是死亡谷國家公園（Death Vally National Park）。

車子駛離大拉斯維加斯地區後，車窗外即刻呈現一片沙漠景觀，灰黑的岩質山頭白雪覆蓋，坡地上綠色仙人掌一叢叢隱在礫石中，路邊的灌木叢，黃葉逐漸凋零，有時會看到一片片鮮紅的野草。坐在車中，明顯感覺到海拔越來越高，路雖平坦，卻是緩緩駛向山區。沿途景致異常迷人，錯落有致的山嶺，岩層色彩分明。偶爾，看到火山熔岩形成的小山丘，就在眼前。遠處山峰，飄著藍色和紫色的山嵐。

要去流紋岩，得先經過比蒂（Beatty），這個被稱為「通往死谷門戶」的小鎮，由這裡離開95號公路，轉進374號公路，再往前四英里就到流紋岩鎮了。

流紋岩鎮是內華達州最有名的幽靈荒城（ghost town）, 在美國西部的幽靈城鎮中也最具代表性。流紋岩是一種火山的酸性噴出岩石，其化學成分與花崗岩相同，以流紋岩為地名，可以想見這一帶豐富的礦藏。大多數的幽靈城鎮，都是以前採礦繁榮的城鎮，在礦山關閉時被廢棄了。如今，內華達州有超過六百個這樣的幽靈荒城，大部分集中在北部地區。

流紋岩鎮是牛蛙（Bullfrog）礦區的一部分，成立於1904年。當年Shorty Harris和Eddie Cross到流紋岩進行探勘，他們在此地山丘發現了石英礦，Shorty描述：「石英礦是大自然賦予的天然資源，一旦開發，就如黃金般值錢，這地區將會為內華達州帶來無窮盡的財富。這附近只有Beatty老頭一家人住在五英里外的農莊。來吧！大家都來這裡把荷包賺滿賺飽！」淘金美夢頓時吸引大批人潮湧入，短短一兩年內，鐵道開通，火車運貨、運礦南來北往，北至托諾帕（Tonopah），南到拉斯維加斯。

1904年初來的採礦者，都是住在營地。直到1905年流紋岩才蓋了第一棟兩層樓建築。沙漠地區，水稀有而珍貴，當年是由馬、驢馱運來，一桶水要價二至五美元。

1907到1908年是流紋岩鎮最繁榮時期，估計人口有八千到一萬兩千人。當時，有三個鐵道公司的火車在此營運，他們運送旅客與物資到此，也載出此地挖出的礦藏。1907年1月，電力公司架起電網，超過四百支電線桿貫通全鎮，二十四小時供電。兩個月後，股票交易所開張，一棟棟建築及公共設施平地而起，火車站、銀行、報社、沙龍、歌劇院、游泳池、屠宰場、舞廳、妓院，以及無數的建築。在短暫的輝煌中，流紋岩鎮周邊有超過八十五家的礦業公司。

1906年4月18日的舊金山大地震，芮氏規模7.8級，連內華達州都能感受到地震的威力，鐵路系統遭到嚴重破壞，切斷了流紋岩鎮與附近礦區的聯絡管道。接著，1907年的金融恐慌，更令流紋岩鎮遭受最致命的一擊，是城鎮沒落之始。大多數來此投資的礦業鉅子都來自東部，當他們逐步抽離銀根，許多礦廠便被迫關閉。接下來幾年，礦山關閉，銀行倒閉，報紙停業，到1910年，鎮上只剩六百多人。1911年3月14日，鎮上董事投票，關閉當地最大的Montgomery Shoshone 礦山和磨坊，1916年，全鎮的電源也關閉，十多年的礦城正式熄燈。1920年，全鎮只剩十四人。1924年，最後一個居民也離世，流紋岩從此成為內華達州最典型的幽靈荒城。

如今留下的斷垣殘壁，成為被保護的歷史古蹟。矗立於山坡的斷瓦頹垣，依舊可見昔日的輝煌。目前流紋岩鎮的土地，大部分為公有，但仍有一部分為私人擁有。鎮上僅剩下兩座完整建築，火車站為私人擁有，瓶子屋在1925年1月由派拉蒙（Paramount）電影公司修復。我們去時，兩棟建築都用圍籬圍住，僅能站在外圍觀看。

瓶子屋（Tom Kelly’s Bottle House）可以算是美國建築中一棟奇怪、罕見的房子，為這個荒城增添一份神祕獨特的風韻。令人驚異的是，這棟建築竟然是出自一個礦工柯立（Tom Kelly）之手。如同其他的淘金者，柯立於1905年來到流紋岩，當他選定紮營地後，就想蓋個堅實、能遮風擋雨的小屋。無奈沙漠中，除了不適合當建材的約書亞樹之外，連根木頭都難找，他望向地上的酒瓶，突發奇想，何不利用酒瓶來打地基？

當時流紋岩附近約有五十間沙龍，供礦工夜夜笙歌，柯立遂到處搜刮酒瓶，不到六個月之內，就蒐集了約五萬個酒瓶。他於1906年2月蓋好這棟有三個房間外加陽台的酒瓶屋，室內還抹灰裝潢，美輪美奐，堪稱一間小別墅。更有趣的是，他當起組頭，把這棟房子拿來抽獎，賣彩券，一張彩票賣五元，他總共收了多少彩票錢，不得而知，但房子由Bennet一家贏得。Bennet家族一直住到1914年，之後，流紋岩淪為荒城。直到1925年，派拉蒙電影公司在此拍片，將它屋頂重新整修，拍片後，也曾經當成博物館及賣些商品，供外人參觀。

一間酒瓶屋，讓我們看到一百多年前，沙漠中的礦工們，粗礪、豪邁、飲酒、賭博及智慧。

1984年比利時藝術家祖卡斯基來到流紋岩荒城，在火車站附近，展示他的作品〈最後晚餐〉，其目的是用來對抗當地Amargosa Valley的擴建。他的創作靈感來自達文西的名畫〈最後晚餐〉，他以達文西的畫為範本，製作出這一系列鬼魅雕塑。這是他最有名的作品，也是戈德韋爾露天博物館的最經典收藏。

這些真人大小尺寸的塑像，是藝術家用浸有灰泥的粗麻布，鋪在模特兒的身體來塑形做模，再用玻璃纖維翻模成型。同一年，他還使用相同的技術，創作了「鬼魅騎士」（Ghost Rider），一個騎著自行車的人形。

2000年，祖卡斯基過世後，為紀念他，遂成立這個戶外博物館。相繼，又有三個比利時藝術家常駐於此，並邀請其他地方的藝術家來此創作，許多藝術作品也相繼在戶外展出。除此，附近還有一個紅穀倉藝術中心（Red Barn Art Center），也是屬於這個博物館，它是一個多功能工作室，是展覽廳，也是會議場所。

滄海桑田，碌碌紅塵，這壽命短暫的沙漠城鎮幾乎就要淹沒在塵沙中了，沒想到，一位藝術家的到來，竟又為這荒城燃起一線生機。荒城蛻變成為藝術村，藝術家相繼進駐，一件件藝術作品，林列在空曠荒漠中，流紋岩也成為許多攝影家的最愛。攝影師喜歡在死谷紮營，夜晚來此拍攝，這裡沒有光害，皎潔的月光環繞山頭，繁星點點映照夜空，以頹廢的建築或展示的藝術品為背景，總能拍出令人拍案叫絕的佳作。

回程中，望向車窗外色彩繽紛的沙漠大山大石，在眼前飛逝而過，驀然想起清代戲曲家孔尚任《桃花扇》中一段唱詞：「奄曾見金陵玉殿鶯啼曉，秦淮水榭花開早，誰知道容易冰消！眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了！這青苔碧瓦堆，奄曾睡風流覺，將五十年興亡看飽。」（寄自內華達州）