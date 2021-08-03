可樂王／圖

民國七十四年也就是1985年，我正在淡江大學教書。

那時的淡水一點也不繁華，是個有點寂靜的小鎮。學校在一個叫五虎崗的山坡上，面對的是淡水河與觀音山，後面靠著更高的大屯山，感覺很安全，學校航海館旁邊有一斜坡草坪，當時十幾層的商管大樓還沒蓋，坐在草坪上可以看到更遠的海，這裡學風自由，學生也清純可愛，我在淡江過了一段風高日暖的日子。

對我是好日子，對台灣 與世界就不能用「好」這一字來形容了，嚴格說來都有點大變來臨前的不安。台灣戒嚴很久了，反對者抗議日亟，迫於壓力，好像不得不改，整體而言，秩序鬆動了，氣氛有點浮躁；大陸也傳出不穩的消息，不少地方有了杌隉之象，四年後終暴發了六四天安門事件。歐洲方面顯示將有更大變局，東、西德快要統一了，而捷克與斯洛伐克要分家，南斯拉夫亂事頻傳，分崩離析似乎是必然的，更重要的是自1917年建立的蘇維埃社會主義共和國聯邦，十幾個加盟國也意見不合地在鬧分手，幾年後，終於讓空前強大的蘇聯徹底解體了。

有的動亂正在醞釀，有的動亂正在發生，危機四伏，但久了，就覺察不出了。就在1985這年，非洲的衣索匹亞發生空前大饑荒，其實整個東非都陷入危機，這次饑荒引發了全球各地的人道救援活動，美國娛樂界組成USA For Africa，推出合唱歌曲We Are the World（我們就是世界），由紅極一時的如巴布．狄倫、史提夫．汪達、麥可．傑克森等率六十多位知名歌手共同演出，專輯版稅捐作賑災用途，回響極為熱烈，也募得了鉅款，是一次成功的公益活動。當年十月，台灣的羅大佑寫了首〈明天會更好〉，也用眾歌星輪唱的方式，推出後也轟動一時，不論從哪方面說，〈明〉歌受到We Are the World的影響，這是無庸置疑的。

〈明天會更好〉不是為賑災而寫，原先是為了團結音樂製造者為自己爭取音樂產權而作的，當時台灣翻製唱片、盜印書籍十分氾濫，藝術與知識產權沒人顧。這首歌由許多歌手聯合接唱之後，快速火紅，成為台灣校園民歌興起後最轟動歌曲，影響就不只在爭創作產權了。歌名令人聯想到是首讓人積極奮發的歌，可是後來有人問作曲者羅大佑，他說寫〈明天會更好〉，是每個人看到台灣當時的處境，都覺得明天會更不好啊，可見歌中的「好」也有反意。他說的對也不對，台灣的處境有壞的一面，也有好的一面，跟世界是一樣的，壞的一面令人不得不唱衰，但好的一面，也足以讓人覺得該好好地走下去。

歌詞的重心，大約是這幾句：「唱出你的熱情、伸出你雙手，讓我擁抱著你的夢，讓我擁有你真心的面孔；讓我們的笑容，充滿著青春的驕傲，為明天獻出虔誠的祈禱。」看得出有積極奮發的一面，其中「擁抱著你的夢」，又「擁有你真心的面孔」，這些句子都有點似是而非，也有點不通，但流行歌曲，是不很講究這方面的，也就別挑剔吧。

〈明天會更好〉不但風靡了當時的台灣，也傳到香港 跟大陸，同年香港的一個頒獎大會上，由許多歌星明星上台接唱這首歌，當然已改成粵語唱出，竟也造成高潮，在YouTube上，可找到很多大陸的年度大型活動上在合唱這首歌的，而且經歷了二、三十年迄未衰減。

兩年前我在大陸開會，晚上幾位朋友來我旅館房中聊天，正聊到兩岸對峙與僵局的話題，一位激情的大陸學者說，要是「武統」的話，就免不了血流成河了。想不到房間電視正在播這首歌，對這首歌，大陸學者比我更熟，有一兩個竟跟著唱了起來，當他們唱到歌裡面「玉山白雪飄零，燃燒少年的心，使真情溶化成音符，傾訴遙遠的祝福」時，我說，我就住在這個有玉山的島上呀，你願意看到河裡流著我的血嗎？剛才發言的學者立刻改容說，周教授，真對不起。我當時覺得，假如更多大陸人唱這首歌，兩岸既存的鴻溝都會化為烏有的。

我再說另件事。今年四月底，新冠疫情 在歐美已稍微控制住了，但巴西、中南美與印度都還在肆虐之中，情況比之前還要嚴重許多。這時台灣還是很安全的，一般活動都正常舉行，不久前中部幾縣市有媽祖出巡遶境的活動，動輒上萬人參加，不是也沒事嗎？一天我孫女以言跟她弟弟以立來我家，以言已小學六年級，今年六月畢業了，弟弟二年級，他們在同一國小上學。

那天以言特別高興，說她跟幾個同學已被選定要在學校畢業典禮上唱歌。我問她唱什麼，原來就是這首〈明天會更好〉。以言歌聲嘹亮又甜美，我想一定會唱得很好的，但想到這首歌很長，幾個同學上去唱，一定要分段來唱吧，問她唱的是哪一段呢？她說她要獨唱兩段，其中一段是「誰能不顧自己的家園，拋開記憶中的童年；誰能忍心看他昨日的憂愁，帶走我們的笑容」，另一段我忘了，當天她應我們要求，把要獨唱跟合唱的都唱了一次，家人聽了都拍手叫好，場面十分愉快。

但過了兩星期，到五月中旬，卻傳出不好的消息，台灣原本和緩的疫情一下子轉劇了，學校被迫停課，所有活動都停頓下來，今年的畢業典禮也確定要取消了。我們分居兩地，為免感染危機，平日多以電話聯絡，一天我問以言，畢業典禮取消了會不會失望，那首歌準備了兩個月卻不能上台，不是很可惜嗎？想不到她竟淡淡地說還好啦，語氣倒像在安慰我。

這首歌的旋律，那幾天總縈繞在我腦際。我常想起，我們的「明天」，是不是會如歌詞裡說的「更好」呢？

這該先確定更好的含意。好與壞是對應的名詞，沒有壞就沒有好，就跟光明與黑暗一樣，如果人一直處在光明之中，從未經歷過黑暗，就不知道光明的意義，便也不知道光明的「好」了。有人說這次新冠流行跟目前極端氣候都是大自然對我們發出的警告，要我們不要貪婪，要更加謙虛，我覺得這說法很好。人類一向妄自尊大，以為任何事都可以由我們操控，想不到這次碰到小小的病毒，整個世界就慌了，弄到全球的人一時之間都不知所措。

只是警告而已，要是我們不好好反省改過，更大的災禍可能接踵而來。我們把地球視為己有，卻從未好好地對待過它，又把地上地下的資源開採殆盡，不要說不留給其他生物使用，甚至還要債留子孫，這就是自私與貪婪，現在的警告，不是來得恰是時候嗎？以言小時候曾問我，她說，老師說我們是炎黃子孫，炎黃是公公你嗎？我說不是，炎黃是更早的人。她問，那炎黃有沒有公公呢？這話問倒我了。是的，炎黃之前還有炎黃的，人類最早的炎黃，應該是十幾億年前潮間帶的微生物吧。所有的生物，都源於一樣的祖先，這事實告訴我們，地球不單單是人類的，而是所有生物所共有的，生物間相互依存，也就要彼此尊重。

以言小學畢業了，她人生的前景跟她的新書一樣，將一頁頁地在她面前展開。她的畢業典禮取消了，她跟同學不能站到台上唱〈明天會更好〉，對她們而言是個損失，但這小損失並無大礙，她們的明天是否能變得「更好」，這才是主要的問題，而解決這問題，你我都有責任。

一時的壞，不見得必定終究壞，反之亦然。假以時日，再糟的疫情，也應會逐漸平復的，人要懂得不再汙染環境，海平面不會不斷上升了，氣候也可能回到正常。但到時大自然的警示與危機不會真的斷絕，處處都在考驗我們的智慧。好的科技可以改變生活，讓人祛病延年，然而這不是人生的究竟，人還需有更高的素養，包括品德與美學的歷練，要痌瘝在抱地把所得的善，普施到眾人眾物，這樣才能創造更好的未來，到此境界，人類的明天才可能「更好」。

所以只要是人類，都還要更努力。