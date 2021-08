可樂王/圖

民國七十四年也就是1985年,我正在淡江大學教書。

那時的淡水一點也不繁華,是個有點寂靜的小鎮。學校在一個叫五虎崗的山坡上,面對的是淡水河與觀音山,後面靠著更高的大屯山,感覺很安全,學校航海館旁邊有一斜坡草坪,當時十幾層的商管大樓還沒蓋,坐在草坪上可以看到更遠的海,這裡學風自由,學生也清純可愛,我在淡江過了一段風高日暖的日子。

對我是好日子,對台灣 與世界就不能用「好」這一字來形容了,嚴格說來都有點大變來臨前的不安。台灣戒嚴很久了,反對者抗議日亟,迫於壓力,好像不得不改,整體而言,秩序鬆動了,氣氛有點浮躁;大陸也傳出不穩的消息,不少地方有了杌隉之象,四年後終暴發了六四天安門事件。歐洲方面顯示將有更大變局,東、西德快要統一了,而捷克與斯洛伐克要分家,南斯拉夫亂事頻傳,分崩離析似乎是必然的,更重要的是自1917年建立的蘇維埃社會主義共和國聯邦,十幾個加盟國也意見不合地在鬧分手,幾年後,終於讓空前強大的蘇聯徹底解體了。

有的動亂正在醞釀,有的動亂正在發生,危機四伏,但久了,就覺察不出了。就在1985這年,非洲的衣索匹亞發生空前大饑荒,其實整個東非都陷入危機,這次饑荒引發了全球各地的人道救援活動,美國娛樂界組成USA For Africa,推出合唱歌曲We Are the World(我們就是世界),由紅極一時的如巴布.狄倫、史提夫.汪達、麥可.傑克森等率六十多位知名歌手共同演出,專輯版稅捐作賑災用途,回響極為熱烈,也募得了鉅款,是一次成功的公益活動。當年十月,台灣的羅大佑寫了首〈明天會更好〉,也用眾歌星輪唱的方式,推出後也轟動一時,不論從哪方面說,〈明〉歌受到We Are the World的影響,這是無庸置疑的。

〈明天會更好〉不是為賑災而寫,原先是為了團結音樂製造者為自己爭取音樂產權而作的,當時台灣翻製唱片、盜印書籍十分氾濫,藝術與知識產權沒人顧。這首歌由許多歌手聯合接唱之後,快速火紅,成為台灣校園民歌興起後最轟動歌曲,影響就不只在爭創作產權了。歌名令人聯想到是首讓人積極奮發的歌,可是後來有人問作曲者羅大佑,他說寫〈明天會更好〉,是每個人看到台灣當時的處境,都覺得明天會更不好啊,可見歌中的「好」也有反意。他說的對也不對,台灣的處境有壞的一面,也有好的一面,跟世界是一樣的,壞的一面令人不得不唱衰,但好的一面,也足以讓人覺得該好好地走下去。

歌詞的重心,大約是這幾句:「唱出你的熱情、伸出你雙手,讓我擁抱著你的夢,讓我擁有你真心的面孔;讓我們的笑容,充滿著青春的驕傲,為明天獻出虔誠的祈禱。」看得出有積極奮發的一面,其中「擁抱著你的夢」,又「擁有你真心的面孔」,這些句子都有點似是而非,也有點不通,但流行歌曲,是不很講究這方面的,也就別挑剔吧。

〈明天會更好〉不但風靡了當時的台灣,也傳到香港 跟大陸,同年香港的一個頒獎大會上,由許多歌星明星上台接唱這首歌,當然已改成粵語唱出,竟也造成高潮,在YouTube上,可找到很多大陸的年度大型活動上在合唱這首歌的,而且經歷了二、三十年迄未衰減。

兩年前我在大陸開會,晚上幾位朋友來我旅館房中聊天,正聊到兩岸對峙與僵局的話題,一位激情的大陸學者說,要是「武統」的話,就免不了血流成河了。想不到房間電視正在播這首歌,對這首歌,大陸學者比我更熟,有一兩個竟跟著唱了起來,當他們唱到歌裡面「玉山白雪飄零,燃燒少年的心,使真情溶化成音符,傾訴遙遠的祝福」時,我說,我就住在這個有玉山的島上呀,你願意看到河裡流著我的血嗎?剛才發言的學者立刻改容說,周教授,真對不起。我當時覺得,假如更多大陸人唱這首歌,兩岸既存的鴻溝都會化為烏有的。

我再說另件事。今年四月底,新冠疫情 在歐美已稍微控制住了,但巴西、中南美與印度都還在肆虐之中,情況比之前還要嚴重許多。這時台灣還是很安全的,一般活動都正常舉行,不久前中部幾縣市有媽祖出巡遶境的活動,動輒上萬人參加,不是也沒事嗎?一天我孫女以言跟她弟弟以立來我家,以言已小學六年級,今年六月畢業了,弟弟二年級,他們在同一國小上學。

那天以言特別高興,說她跟幾個同學已被選定要在學校畢業典禮上唱歌。我問她唱什麼,原來就是這首〈明天會更好〉。以言歌聲嘹亮又甜美,我想一定會唱得很好的,但想到這首歌很長,幾個同學上去唱,一定要分段來唱吧,問她唱的是哪一段呢?她說她要獨唱兩段,其中一段是「誰能不顧自己的家園,拋開記憶中的童年;誰能忍心看他昨日的憂愁,帶走我們的笑容」,另一段我忘了,當天她應我們要求,把要獨唱跟合唱的都唱了一次,家人聽了都拍手叫好,場面十分愉快。

但過了兩星期,到五月中旬,卻傳出不好的消息,台灣原本和緩的疫情一下子轉劇了,學校被迫停課,所有活動都停頓下來,今年的畢業典禮也確定要取消了。我們分居兩地,為免感染危機,平日多以電話聯絡,一天我問以言,畢業典禮取消了會不會失望,那首歌準備了兩個月卻不能上台,不是很可惜嗎?想不到她竟淡淡地說還好啦,語氣倒像在安慰我。

這首歌的旋律,那幾天總縈繞在我腦際。我常想起,我們的「明天」,是不是會如歌詞裡說的「更好」呢?

這該先確定更好的含意。好與壞是對應的名詞,沒有壞就沒有好,就跟光明與黑暗一樣,如果人一直處在光明之中,從未經歷過黑暗,就不知道光明的意義,便也不知道光明的「好」了。有人說這次新冠流行跟目前極端氣候都是大自然對我們發出的警告,要我們不要貪婪,要更加謙虛,我覺得這說法很好。人類一向妄自尊大,以為任何事都可以由我們操控,想不到這次碰到小小的病毒,整個世界就慌了,弄到全球的人一時之間都不知所措。

只是警告而已,要是我們不好好反省改過,更大的災禍可能接踵而來。我們把地球視為己有,卻從未好好地對待過它,又把地上地下的資源開採殆盡,不要說不留給其他生物使用,甚至還要債留子孫,這就是自私與貪婪,現在的警告,不是來得恰是時候嗎?以言小時候曾問我,她說,老師說我們是炎黃子孫,炎黃是公公你嗎?我說不是,炎黃是更早的人。她問,那炎黃有沒有公公呢?這話問倒我了。是的,炎黃之前還有炎黃的,人類最早的炎黃,應該是十幾億年前潮間帶的微生物吧。所有的生物,都源於一樣的祖先,這事實告訴我們,地球不單單是人類的,而是所有生物所共有的,生物間相互依存,也就要彼此尊重。

以言小學畢業了,她人生的前景跟她的新書一樣,將一頁頁地在她面前展開。她的畢業典禮取消了,她跟同學不能站到台上唱〈明天會更好〉,對她們而言是個損失,但這小損失並無大礙,她們的明天是否能變得「更好」,這才是主要的問題,而解決這問題,你我都有責任。

一時的壞,不見得必定終究壞,反之亦然。假以時日,再糟的疫情,也應會逐漸平復的,人要懂得不再汙染環境,海平面不會不斷上升了,氣候也可能回到正常。但到時大自然的警示與危機不會真的斷絕,處處都在考驗我們的智慧。好的科技可以改變生活,讓人祛病延年,然而這不是人生的究竟,人還需有更高的素養,包括品德與美學的歷練,要痌瘝在抱地把所得的善,普施到眾人眾物,這樣才能創造更好的未來,到此境界,人類的明天才可能「更好」。

所以只要是人類,都還要更努力。